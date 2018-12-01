زيادة مساحة الطهو في جهاز Airfryer

يزيد جهاز Airfryer من Philips مساحة الطهو بفضل الملحق المؤلف من طبقتَين. يمكنك خَبز البرغر وأجنحة الدجاج والسمك الشهي والمزيد غير ذلك أو شويها أو قليها بطريقة سهلة وسريعة. للاستمتاع بتعددية أكبر، استخدم الأسياخ لتحضير شاشليك من الخضار أو اللحم.