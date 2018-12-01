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  • زيادة مساحة الطهو في جهاز Airfryer زيادة مساحة الطهو في جهاز Airfryer زيادة مساحة الطهو في جهاز Airfryer

    مجموعة Viva Airfryer

    HD9904/00

    زيادة مساحة الطهو في جهاز Airfryer

    يزيد جهاز Airfryer من Philips مساحة الطهو بفضل الملحق المؤلف من طبقتَين. يمكنك خَبز البرغر وأجنحة الدجاج والسمك الشهي والمزيد غير ذلك أو شويها أو قليها بطريقة سهلة وسريعة. للاستمتاع بتعددية أكبر، استخدم الأسياخ لتحضير شاشليك من الخضار أو اللحم.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مجموعة Viva Airfryer

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    زيادة مساحة الطهو في جهاز Airfryer

    ملحق Airfryer

    • ملحق مؤلف من طبقتين
    • مناسب لأجهزة Airfryer من VIVA
    قطع قابلة للغسل في الجلاية لتنظيف سهل

    قطع قابلة للغسل في الجلاية لتنظيف سهل

    درج قابل للفك وميزة سلة الطعام وطلاء مانع للالتصاق، وكلها قابلة للغسل في الجلاية لسهولة التنظيف.

    ملحق مؤلف من طبقتين لمزيد من الوصفات المتنوعة

    ملحق مؤلف من طبقتين لمزيد من الوصفات المتنوعة

    يمكنك زيادة مساحة الطهو لمقلاة Airfryer إلى أقصى حد بفضل الأكسسوار المؤلف من طبقتين. بات بإمكانك خبز البرغر وأجنحة الدجاج والسمك وغيرها من الأصناف الشهية أو شويها أو قليها بطريقة سهلة وسريعة وصحية.

    يسمح لك الملحق بطهو طعام مسطّح وأرفع

    يسمح لك الملحق بطهو طعام مسطّح وأرفع

    يسمح لك الملحق بطهو طعام مسطّح وأرفع مثل البرغر.

    المواصفات التقنية

    • توافق المنتج

      متوافق مع
      HD9100 وHD9742 وHD9741 وHD9743 وHD9216 وHD9217 وHD9250 وHD9251 وHD9220 وHD9230 وHD9621 وHD9628 وHD9721 وHD9722 وHD9723 وHD9728 وHD9641 وHD9642

    • المواصفات العامّة

      طلاء مانع للالتصاق
      نعم

    • التصميم واللون الخارجي

      المواد
      فولاذ مطلي

    Badge-D2C

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