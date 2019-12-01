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  • الطريقة الصحية للقلي! الطريقة الصحية للقلي! الطريقة الصحية للقلي!

    Daily Collection Airfryer

    HD9218/51

    الطريقة الصحية للقلي!

    تمكّنك تقنية Rapid Air الفريدة من Philips من القلي للحصول على طعام مقرمش من الخارج وطري من الداخل. لن تحتاج إلى إضافة الزيت أو ستحتاج إلى كمية قليلة جدًا لضمان الحصول على طعام ذي قوام مثالي ونتائج شهية!

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Daily Collection Airfryer

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    الطريقة الصحية للقلي!

    تقنية Rapid Air لنتائج مثالية

    • مقلاة تقلل الدهون
    • جهاز طهو متعدد الوظائف
    • أسود
    • 800 غ
    باستخدام Airfryer يمكنك قلي المأكولات وشويها وتحميصها وحتى خبزها

    باستخدام Airfryer يمكنك قلي المأكولات وشويها وتحميصها وحتى خبزها

    لا تسمح لك المقلاة بدون زيت Airfryer المزودة بتقنية Rapid Air المبتكرة بقلي المأكولات الرائعة فحسب، بل تتيح لك أيضًا شيّ أطباقك المفضلة وتحميصها فتوفر بذلك حلاً شاملاً لكل وجباتك.

    التحكم بدرجة الحرارة والوقت القابل للضبط يدويًا

    التحكم بدرجة الحرارة والوقت القابل للضبط يدويًا

    يتيح لك المؤقت المضمّن تعيين أوقات الطهو مسبقًا لما يصل إلى 30 دقيقةً. وتتضمن وظيفة الإيقاف التلقائي مؤشر صوت "جاهز". كما يسمح لك التحكم بدرجة الحرارة القابل للضبط بالكامل بتعيين أفضل درجة حرارة لطهو الطعام مسبقًا لما يصل إلى 390 درجة فهرنهايت. فاستمتع بالوجبات الخفيفة وأطباق الدجاج واللحم والأطعمة المقلية المقرمشة والذهبية اللون والمزيد غير ذلك، المحضّرة كلها في الوقت المناسب وعلى درجة الحرارة الملائمة للحصول على أفضل نتيجة!

    قلي صحي مع تقنية Rapid Air

    قلي صحي مع تقنية Rapid Air

    باستخدام تقنية Rapid Air، يعمد جهاز Airfryer إلى توزيع الهواء الساخن حول سلة معدنية شبكية للطهو لا تتطلّب الزيت أو ربما القليل منه للقلي والخَبز والشواء. ويُسهّل تصميم الجزء الأسفل من جهاز Airfryer على شكل نجمة البحر دوران الهواء، ضامناً بالتالي طهو طعامك المفضل بطريقة متساوية.

    تصميم فريد لنتائج طهو شهية وبكمية زيت قليلة

    تصميم فريد لنتائج طهو شهية وبكمية زيت قليلة

    يتيح لك التصميم الفريد الذي تتميّز به Airfryer من Philips والذي يجمع بين ميزة انسياب الهواء الساخن جدًا بسرعة والتصميم على شكل نجمة البحر ونظام تسخين مثالي، بقلي مجموعة متنوعة من الوجبات الشهية بسرعة وسهولة وبطريقة صحية أكثر من دون ضرورة إضافة الزيت.

    سهلة التنظيف وروائح أقل من المقالي العادية

    سهلة التنظيف وروائح أقل من المقالي العادية

    يمكن وضع الدرج القابل للفك وغير اللاصق وسلة الطعام في الجلاية لضمان عملية تنظيف سريعة وسهلة. تخلّص من رائحة الزيت المقلي في منزلك بفضل مقلاة Airfryer من Philips المزوّدة بتقنية Rapid Air مقارنةً بالمقلاة العادية.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220  V
      الطاقة
      1425  W
      طول سلك الطاقة
      0،8  m
      سعة السلة
      28  oz

    • التصميم

      اللون
      أسود داكن

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
      287 ‏x‏ 315‏ x‏ 384  mm
      وزن المنتج
      7.0  kg

    • المواصفات العامّة

      ميزات المنتج
      • إيقاف تشغيل تلقائي
      • جدران خارجية باردة
      • مكان مخصّص لتوضيب سلك الطاقة
      • قابل للغسل في الجلاية
      • مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
      • مؤشر الجهوزية
      • عنصر تحكم بدرجة الحرارة
      • أقدام مقاومة للانزلاق
      التحكم بالوقت
      لغاية 30 دقيقة

    • اللون الخارجي

      مواد الهيكل الرئيسي
      بلاستيك

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • الاستدامة

      التّعبئة
      90% من المواد المعاد تدويرها<
      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    Badge-D2C

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