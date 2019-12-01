HD9218/51
الطريقة الصحية للقلي!
تمكّنك تقنية Rapid Air الفريدة من Philips من القلي للحصول على طعام مقرمش من الخارج وطري من الداخل. لن تحتاج إلى إضافة الزيت أو ستحتاج إلى كمية قليلة جدًا لضمان الحصول على طعام ذي قوام مثالي ونتائج شهية!إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لا تسمح لك المقلاة بدون زيت Airfryer المزودة بتقنية Rapid Air المبتكرة بقلي المأكولات الرائعة فحسب، بل تتيح لك أيضًا شيّ أطباقك المفضلة وتحميصها فتوفر بذلك حلاً شاملاً لكل وجباتك.
يتيح لك المؤقت المضمّن تعيين أوقات الطهو مسبقًا لما يصل إلى 30 دقيقةً. وتتضمن وظيفة الإيقاف التلقائي مؤشر صوت "جاهز". كما يسمح لك التحكم بدرجة الحرارة القابل للضبط بالكامل بتعيين أفضل درجة حرارة لطهو الطعام مسبقًا لما يصل إلى 390 درجة فهرنهايت. فاستمتع بالوجبات الخفيفة وأطباق الدجاج واللحم والأطعمة المقلية المقرمشة والذهبية اللون والمزيد غير ذلك، المحضّرة كلها في الوقت المناسب وعلى درجة الحرارة الملائمة للحصول على أفضل نتيجة!
باستخدام تقنية Rapid Air، يعمد جهاز Airfryer إلى توزيع الهواء الساخن حول سلة معدنية شبكية للطهو لا تتطلّب الزيت أو ربما القليل منه للقلي والخَبز والشواء. ويُسهّل تصميم الجزء الأسفل من جهاز Airfryer على شكل نجمة البحر دوران الهواء، ضامناً بالتالي طهو طعامك المفضل بطريقة متساوية.
يتيح لك التصميم الفريد الذي تتميّز به Airfryer من Philips والذي يجمع بين ميزة انسياب الهواء الساخن جدًا بسرعة والتصميم على شكل نجمة البحر ونظام تسخين مثالي، بقلي مجموعة متنوعة من الوجبات الشهية بسرعة وسهولة وبطريقة صحية أكثر من دون ضرورة إضافة الزيت.
يمكن وضع الدرج القابل للفك وغير اللاصق وسلة الطعام في الجلاية لضمان عملية تنظيف سريعة وسهلة. تخلّص من رائحة الزيت المقلي في منزلك بفضل مقلاة Airfryer من Philips المزوّدة بتقنية Rapid Air مقارنةً بالمقلاة العادية.
المواصفات التقنية
التصميم
الوزن والأبعاد
المواصفات العامّة
اللون الخارجي
الخدمة
الاستدامة
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