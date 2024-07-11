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  • معدّات إتقان عملية الخَبز كبيرة معدّات إتقان عملية الخَبز كبيرة معدّات إتقان عملية الخَبز كبيرة

    ملحق Airfryer معدّات إتقان عملية الخَبز كبيرة

    HD9925/01

    معدّات إتقان عملية الخَبز كبيرة

    تُعدّ معدّات إتقان عملية الخَبز الكبيرة الملحق المثالي لتوسيع تنوّع استخدام جهاز Airfryer الصغير. قم بطهي وخبز اللازانيا اللذيذة والطاجن والكاري والحساء وقوالب الحلوى وفطائر المافن وغيرها الكثير!

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    ملحق Airfryer معدّات إتقان عملية الخَبز كبيرة

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    • 7 أكواب مافن من السيليكون
    ملحق لتحضير الخبز

    ملحق لتحضير الخبز

    ملحق الخَبز. يمكنك تحضير كل وصفات الخَبز المفضة لديك بفضل معدّات Philips لإتقان عملية الخَبز باستخدام Airfryer حجم L. تُعد السعة التي تبلغ 1,3 لترات رائعة لتحضير الكاب كيك والبراونيز وقطع الكيك الصغيرة وغيرها من الأطباق. استمتع!

    7 أكواب من السيليكون لفطائر المافن للاستمتاع بأطباق مختلفة

    7 أكواب من السيليكون لفطائر المافن للاستمتاع بأطباق مختلفة

    يمكن إزالة فطائر المافن أو الكاب كيك من أكواب المافن لجهاز Airfryer بسهولة بفضل مادتها المرنة. فالأطراف المتعرّجة تجعل فطائر المافن تبدو حتى أفضل! ونظرًا إلى أنها مصنوعة من السيليكون الخالي من الرائحة، يمكنك أعادة استخدام أكواب المافن لجهاز Airfryer بشكل متكرر!

    أفكار ملهمة يوميًا لوصفات جديدة

    أفكار ملهمة يوميًا لوصفات جديدة

    استمتع بعدد غير محدود من الأفكار الملهمة مع وصفات HomeID من Philips التي يقدّمها طهاتنا المحترفون وملايين المستخدمين من أجل توسيع نطاق وصفاتك. كلما استخدمت HomeID، حصلت على توصيات مخصصة أكثر.*

    سهولة التنظيف والتخزين

    سهولة التنظيف والتخزين

    يمكنك وضع ملحق الخَبز وأكواب المافن لجهاز Airfryer بأمان في الجلاية لتسهيل استخدامها من جديد!

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      فولاذ مطلي

    • المواصفات التقنية

      عدد الوحدات في الحزمة
      المرحلة الأولى
      تصنيف كفاءة الطاقة
      غير متوفر
      منتج ببطارية
      لا

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      174
      عرض المنتج
      164
      ارتفاع المنتج
      74
      وزن المنتج
      0,342 كجم
      طول الحزمة
      210
      عرض الحزمة
      210
      ارتفاع الحزمة
      90
      وزن الحزمة
      0,46 كجم

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    Badge-D2C

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