ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
HD9334/12
تصميم أنيق ومتانة عالية
تسمح لك هذه الغلاية ذات التصميم الذكي بمعرفة كمية المياه من أي زاوية، مع تصفية الترسبات الكلسية بفعالية بفضل الفلتر الشبكي الصغير. إن هذه الغلاية موثوق بها وفعالة وتدوم لفترة طويلة!
1.5 لتر
2200 واط
بلاستيك
تسهل قراءة مؤشر مستوى المياه من كل الزوايا بفضل الهيكل الشفاف. بالإضافة إلى ذلك، تشير الشرائط الأنيقة إلى كمية المياه والأكواب أيضًا بطريقة ذكية.
قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة.
يمكن لف سلك الطاقة حول القاعدة بحيث يسهل وضع الغلاية في المطبخ.
الجوائز