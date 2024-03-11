تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.
ضمان لمدة عامين
الغلايات
جميع السلاسل
Daily Collection الغلاية
تم إيقافه
الدعم
HD9334/12
الانتقال إلى المتجر
تسجيل الدخول أو إنشاء حساب
ستتمكّن من الوصول إلى الدلائل والدعم المخصص والمزيد غير ذلك على الفور. كذلك، فهو يتميّز بالسرعة والسهولة.
User Manual Philips Daily Collection Kettle
تسمح لك هذه الغلاية ذات التصميم الذكي بمعرفة كمية المياه من أي زاوية، مع تصفية الترسبات الكلسية بفعالية بفضل الفلتر الشبكي الصغير. إن هذه الغلاية موثوق بها وفعالة وتدوم لفترة طويلة!
الاتصال بشركة Philips
تسرّنا مساعدتك