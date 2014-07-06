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تلذذ بنكهة حبوب البن المفضلة لديك
مهما كانت خلطة القهوة التي تحبها، يمكنك طحن الحبوب عندما تريد تحضيرها لاستخراج النكهة القصوى، وذلك بفضل المطاحن المصنوعة من السيراميك التي تطحن الحبوب من دون تسخينها بشكل مفرط. كما يمكّنك جهاز الإزباد اليدوي من إضافة رغوة الحليب الدسمة إلى قهوتك.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إن مطاحن القهوة لدينا مصنوعة من السيراميك الخالص بنسبة 100%: بفضل الصلابة الفائقة والدقة، يمكنك الاستمتاع بالقهوة اللذيذة والطازجة لما لا يقل عن 20000 كوب.
استمتع بأنواع القهوة المفضلة لديك في لحظاتك المميزة. سواء أكنت ترغب باحتساء الإسبريسو أم القهوة أم وصفة ترتكز على الحليب، ستوفر لك آلة تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل النتيجة المثالية في الكوب بكل سهولة وبسرعة تامة!
يوزع جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي البخار، فيسمح لك بتحضير رغوة الحليب الناعمة بسهولة لتضيفها إلى الكابوتشينو. وماذا أيضًا؟ يتميز جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي بسهولة تنظيفه نظراً إلى أنه يتألف من قطعتَين فقط.
اضبط مدة التحضير وإعدادات المطحنة الخمسة
إن Gusto Perfetto هي تقنية تعليم ذاتي تتعقّب باستمرار نوع حبوب البن التي تستخدمها لإعداد مشروباتك. وفي حال لاحظت أي تغيير في نوع البن الذي تستخدمه، فهي تقوم بضبط الكمية تلقائيًا في حجرة التخمير لتضمن النتيجة نفسها مع كل كوب وفي كل مرة
يضمن نظام Thermoblock تحضير القهوة والكابتشينو الساخنَين لعائلتك بدرجة حرارة مثالية دائمًا. يكمن السر في هيكله المصنوع من الألومنيوم الخفيف الوزن والفولاذ المقاوم للصدأ، بحيث يبلغ بسرعة درجات الحرارة المثلى.
تشكّل مجموعة التخمير جزءًا أساسيًا في كل آلة قهوة أوتوماتيكية بالكامل، ويجب تنظيفها بشكل منتظم. تسمح لك مجموعة التخمير القابلة للفك بتنظيفها جيدًا بمجرد غسلها تحت مياه الحنفية.
لا يهم كم تبلغ مساحة مطبخك لأنّ هذه الآلة تتّسع في أصغر المساحات، وهي مناسبة تمامًا إذ يمكنك الوصول إلى حاويتَي المياه والمخلفات من الجهة الأمامية. إنها مصممة لتسهّل عليك متعة ارتشاف القهوة.
احفظ حجم أي مشروب قهوة بحسب تفضيلاتك الشخصية. ستتمكن دائمًا من تحضير الإسبريسو والقهوة وكل المشروبات الأخرى بالطريقة التي تفضلها، بضغطة زر واحدة.
تقوم آلة الإسبريسو هذه بتنظيف دائرة القهوة تلقائيًا بالماء عند بدء تشغيل الآلة أو إيقاف تشغيلها، ما يضمن طعمًا طازجًا لكل فنجان قهوة. إن إزالة الترسبات الكلسية بانتظام تطيل عمر آلة الإسبريسو لديك، فستقوم هذه الآلة بتنبيهك عند الحاجة إلى إزالة الترسبات الكلسية. كما سترشدك حول ما يجب القيام به ومتى من خلال الرسائل التي تظهر على الشاشة.
استمتع بقهوتك المفضلة وشاركها مع الآخرين بفضل وظيفة الكوب المزدوج
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ميزات أخرى
المواصفات الفنية
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المواصفات العامة
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