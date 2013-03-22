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  • استمتع بقهوتك بكل بساطة استمتع بقهوتك بكل بساطة استمتع بقهوتك بكل بساطة

    المجموعة اليومية آلة تحضير القهوة

    HD7457/20

    استمتع بقهوتك بكل بساطة

    استمتع بطعم القهوة المخمّرة الطازجة ونكهتها مع آلة تحضير القهوة الموثوق بها هذه من Philips. وبفضل جهاز توزيع النكهة، استمتع بطعم مثالي في كل كوب من القهوة.

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    المجموعة اليومية آلة تحضير القهوة

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    استمتع بقهوتك بكل بساطة

    مع جهاز توزيع النكهة لأفضل مذاق على الإطلاق

    • مع إبريق زجاجي
    • أسود معدني
    ميزة منع التقطير لسكب فنجان قهوة في أي وقت تريده

    ميزة منع التقطير لسكب فنجان قهوة في أي وقت تريده

    تسمح لك ميزة منع التقطير بسكب فنجان قهوة قبل أن تكتمل دورة التخمير.

    مؤشر مستوى المياه لتعبئة سهلة

    مؤشر مستوى المياه لتعبئة سهلة

    املأ خزان المياه بسهولة ودقة بفضل مؤشر مستوى المياه.

    يوزّع جهاز توزيع النكهة القهوة للحصول على أفضل مذاق

    يوزّع جهاز توزيع النكهة القهوة للحصول على أفضل مذاق

    توزّع الفوهة الذكية هذه داخل الإبريق القهوة المتدفقة بشكل متساوٍ في الإبريق للحصول على نكهة مثالية ومتناسقة من الكوب الأول حتى الأخير.

    قطع قابلة للغسل في الجلاية لتنظيف سهل

    قطع قابلة للغسل في الجلاية لتنظيف سهل

    يمكن تنظيف الدورق وحامل الفلتر بسهولة في الجلاية.

    تضيء مفاتيح الطاقة LED عند تشغيل آلة تحضير القهوة

    تضيء مفاتيح الطاقة LED عند تشغيل آلة تحضير القهوة

    يضيء الضوء الأحمر على زر المفتاح عند تشغيل آلة تحضير القهوة.

    سعة 1,2 لتر لإعداد كوبَين إلى 15 كوبًا

    سعة 1,2 لتر لإعداد كوبَين إلى 15 كوبًا

    يمكن لآلة تحضير القهوة هذه تخمير كوبَين إلى 10 أكواب (بحجم كبير) / 15 كوبًا (بحجم صغير) من القهوة، أي 1,2 لتر كحد أقصى. إلا أنها تتميّز بتصميم صغير ولا تحتاج إلى مساحة كبيرة في المطبخ.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      الصين

    • الملحقات

      مشمول
      إبريق زجاحي

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220 - 240  V
      طول سلك الطاقة
      0.85  m
      التردد
      50 - 60  Hz
      خزان مياه ذو سعة
      1.2  l
      وقت التخمير للإبريق
      10  minute(s)

    • التصميم

      اللون
      • أسود
      • اللون الأسود المعدني
      • تيتانيوم أسود معدني

    • الوزن والأبعاد

      وزن المنتج
      1.42  kg
      الوزن مع التغليف
      3.36  kg
      أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
      ‎240 x 210 x 330  mm

    • المواصفات العامّة

      ملائمة ل
      حبوب القهوة المطحونة
      سهولة التنظيف والصيانة
      • حامل الفلتر القابل للإزالة
      • قطع قابلة للغسل في الجلاية
      سهولة الاستخدام وراحة تامة
      • مؤشر مستوى الماء
      • منع التقطير
      وظائف مميزة
      جهاز توزيع النكهة
      Coffee drinks
      قهوة مع فلتر للتقطير

    • اللون الخارجي

      مواد الهيكل الرئيسي
      فولاذ مقاوم للصدأ وبلاستيك
      مادة خزان المياه
      بلاستيك

    • الخدمة

      ضمان لمدة سنتين
      نعم

    • الاستدامة

      الطاقة المستهلكة للتخمير
      1000  W

    Badge-D2C

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