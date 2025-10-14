مصطلحات البحث

    آلة طهو الأرز جهاز طهي الأرز من السلسلة 1000 من Philips

    HD3008/40

    أرز منفوش برائحة شهية سهل التحضير

    استمتع بطهي يومي مثالي من دون مجهود باستخدام جهاز طهي الأرز من السلسلة 1000 من Philips الحاصل على شهادات عالمية في الجودة. وتكفي سعته الكبيرة ما يصل إلى 10 أطباق من خلال 3 وظائف. ويوفر مستوى أداء يدوم طويلاً بلمسة زر واحدة.

    آلة طهو الأرز جهاز طهي الأرز من السلسلة 1000 من Philips

    أرز منفوش برائحة شهية سهل التحضير

    طهي يومي مثالي من دون مجهود

    • سعة 1.8 لتر/ 10 أكواب
    • أرز رائع المذاق
    • طهي الطعام، الطبخ بالبخار، والحفاظ على السخونة
    • معايير عالية الجودة
    سعة كبيرة تصل إلى 1.8 لتر تكفي لتحضير 10 أكواب

    سعة كبيرة تصل إلى 1.8 لتر تكفي لتحضير 10 أكواب

    يمكنك تحضير ما يصل إلى 10 أكواب من الأرز اللذيذ والمنفوش لما يصل إلى 10 أشخاص في كل وجبة.

    نظام تسخين ثلاثي الأبعاد لطهي متكافئ

    نظام تسخين ثلاثي الأبعاد لطهي متكافئ

    قم بطهي كل الحبوب بشكل مثالي من مختلف الاتجاهات بفضل تقنية التسخين ثلاثي الأبعاد المتقدمة.

    3 وظائف في جهاز واحد: طهي الطعام، الطبخ بالبخار، والحفاظ على السخونة

    3 وظائف في جهاز واحد: طهي الطعام، الطبخ بالبخار، والحفاظ على السخونة

    استمتع ب3 وظائف متنوعة للطهي، الطبخ بالبخار، والحفاظ على الأرز ساخنًا لمدة تصل إلى 48 ساعة.

    وعاء من 4 طبقات من الألومنيوم بطبقة متينة مانعة للالتصاق

    وعاء من 4 طبقات من الألومنيوم بطبقة متينة مانعة للالتصاق

    وعاء من الألومنيوم عالي الجودة يوفر أداءً يدوم طويلاً مع 4 طبقات وطلاء مانع للالتصاق مضاد للخدش لعملية تنظيف سهلة.

    حلقة مانعة للتسرب تحبس البخار

    حلقة مانعة للتسرب تحبس البخار

    حلقة مانعة للتسرب مُصمّمة خصوصًا لحبس البخار داخل الوعاء من دون أن يتسرّب إلى الخارج للطهي بأقصى سرعة.

    معتمد دوليًا لجودة الغذاء

    معتمد دوليًا لجودة الغذاء

    صُنع جهاز طهي الأرز من مواد متوافقة عالية الجودة معتمدة من الهيئات الدولية. خالية من حمض بيرفلورو الأوكتانويك ومثبطات اللهب التي تحتوي على البروم وكلوريد البوليفينيل المتعدد الفينيل.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      إندونيسيا

    • مواصفات التصميم

      أبعاد المنتج
      325 × 275 × 260 مم
      وزن المنتج
      2375 جرامًا

    • الملحقات

      صينية الطهو على البخار البلاستيكية
      نعم
      كوب لقياس السعة
      نعم
      ملعقة مسطحة
      نعم

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220 - 240  V
      الطاقة
      650 - 780  W
      التردد
      50  Hz
      نظام التسخين
      تقنية التسخين ثلاثي الأبعاد
      السعة
      1,8 لترات

    • اللون الخارجي

      مواد الهيكل الرئيسي
      مصنوع من البلاستيك والمعدن

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • الاستدامة

      التغليف
      100% من المواد المعاد تدويرها
      دليل المستخدم
      100% من الورق المعاد تدويره

