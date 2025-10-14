HD3008/40
أرز منفوش برائحة شهية سهل التحضير
استمتع بطهي يومي مثالي من دون مجهود باستخدام جهاز طهي الأرز من السلسلة 1000 من Philips الحاصل على شهادات عالمية في الجودة. وتكفي سعته الكبيرة ما يصل إلى 10 أطباق من خلال 3 وظائف. ويوفر مستوى أداء يدوم طويلاً بلمسة زر واحدة.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يمكنك تحضير ما يصل إلى 10 أكواب من الأرز اللذيذ والمنفوش لما يصل إلى 10 أشخاص في كل وجبة.
قم بطهي كل الحبوب بشكل مثالي من مختلف الاتجاهات بفضل تقنية التسخين ثلاثي الأبعاد المتقدمة.
استمتع ب3 وظائف متنوعة للطهي، الطبخ بالبخار، والحفاظ على الأرز ساخنًا لمدة تصل إلى 48 ساعة.
وعاء من الألومنيوم عالي الجودة يوفر أداءً يدوم طويلاً مع 4 طبقات وطلاء مانع للالتصاق مضاد للخدش لعملية تنظيف سهلة.
حلقة مانعة للتسرب مُصمّمة خصوصًا لحبس البخار داخل الوعاء من دون أن يتسرّب إلى الخارج للطهي بأقصى سرعة.
صُنع جهاز طهي الأرز من مواد متوافقة عالية الجودة معتمدة من الهيئات الدولية. خالية من حمض بيرفلورو الأوكتانويك ومثبطات اللهب التي تحتوي على البروم وكلوريد البوليفينيل المتعدد الفينيل.
