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  • قصة شعر سهلة ومتساوية قصة شعر سهلة ومتساوية قصة شعر سهلة ومتساوية

    Hairclipper series 3000 آلة قص الشعر

    HC3530/15

    قصة شعر سهلة ومتساوية

    استمتع بقصة شعر سهلة وسريعة. فتأتي تقنية DualCut مزوّدة بشفرات بميزة الشحذ الذاتي، لقص الشعر بوتيرة أسرع بمرتَين*. أما تقنية Trim-n-Flow فتتميّز بمشط مصمم خصيصًا لمنع الانسداد، لإنهاء تسريحتك بتمريرة واحدة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Hairclipper series 3000 آلة قص الشعر

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    قصة شعر سهلة ومتساوية

    عملية قص أسرع من دون انسداد*

    • شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
    • 13 إعداد طول
    • استخدام لاسلكي 75 دقيقة/شحن لـ 8 ساعات
    • مع مشط للحية
    تقنية Trim-n-Flow لعملية قص متواصلة

    تقنية Trim-n-Flow لعملية قص متواصلة

    تم تصميم أداة قص الشعر من Philips بمشط جديد ومبتكر لمنع الشعر من أن يعلق، فتتمكن من قص شعرك، من البداية حتى النهاية، من دون توقّف.

    دقة قصوى مع شفرات مزدوجة

    دقة قصوى مع شفرات مزدوجة

    تتميّز Hairclipper 3000 من Philips بتقنية DualCut المتقدمة لتوفير الدقة القصوى. وهي تأتي مزوّدة بشفرات مزدوجة وتم تصميمها لتبقى حادة تمامًا مثل وقت شرائها.

    احصل على عملية تشذيب مثالية مع حماية البشرة

    احصل على عملية تشذيب مثالية مع حماية البشرة

    تم تصميم الشفرات الفولاذية الذاتية الشحذ لتدوم طويلاً. وحتى بعد 5 سنوات، تقص الشعيرات بدقة وفعالية اليوم الأول من استخدامها.

    تتكيّف مع إعدادات الطول المختلفة

    تتكيّف مع إعدادات الطول المختلفة

    يمكنك أن تقص شعرك بالطول الذي تريده بالضبط. ما عليك سوى تحديد أحد إعدادات الطول الـ 12 التي تتراوح ما بين 1 مم و23 مم مع زيادات بمقدار 2 مم، أو إزالة المشط لعملية تشذيب دقيقة بطول 0,5 مم.

    لغاية 75 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي

    لغاية 75 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي

    لا تنشغل بتشابك الأسلاك في أداة قص الشعر اللاسلكية، إذ يوفر لك الشحن لمدة 8 ساعات قص الشعر بقوة لغاية 75 دقيقة، أو يمكنك أن تبقي الأداة موصولة بالكهرباء لتشذيب متواصل.

    تصميم مريح لتوفير الراحة والتحكم

    تصميم مريح لتوفير الراحة والتحكم

    تتميز أدوات قص الشعر من Philips بمقبض غير مالس مصمم للاستخدام السهل لتتمكن من التحكم بشكل مريح بقص شعرك.

    ترتيب اللحية واللحية الخفيفة

    ترتيب اللحية واللحية الخفيفة

    أدوات قص الشعر الكهربائية لتشذيب اللحية أو اللحية الخفيفة بسهولة، يتميز مشط اللحية القابل للضبط بـ 12 إعداد طول يتراوح ما بين 1 مم و23 مم مع زيادات بمقدار 2 مم، أو يمكنك إزالة المشط بالكامل للحصول على عملية تشذيب دقيقة بطول 0,5 مم.

    شفرات سهلة التحرير لتنظيف سهل

    شفرات سهلة التحرير لتنظيف سهل

    يمكنك تنظيف أدوات قص الشعر الكهربائية بسهولة. ما عليك سوى النقر لفتح الرأس من أجل تحرير الشفرات وتنظيفها.

    لا تحتاج الشفرات إلى التزييت على الإطلاق

    لا تحتاج الشفرات إلى التزييت على الإطلاق

    قوة قص شعر سهلة الصيانة، لا تحتاج شفراتنا إلى التزييت على الإطلاق.

    ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

    ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

    صُممت منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي مشمولة بضمان لمدة سنتَين ولا تحتاج إلى التزييت على الإطلاق، كما أنها تتوافق مع أي جهد كهربائي في كل أنحاء العالم.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      المشط
      • مشط شعر قابل للضبط
      • مشط للحية قابل للضبط للغاية
      • مشط العناية بالمظهر
      الصيانة
      فرشاة التنظيف

    • الطاقة

      نوع البطارية
      Ni-MH
      جاري الشحن
      شحن كامل لمدة 8 ساعات
      وقت التشغيل
      لغاية 75 دقيقة
      فولتية تلقائية
      100-240 فولت

    • تصميم

      المقبض
      مقبض مريح واستخدام سهل

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • نظام قص

      تقنية Trim-n-Flow
      نعم
      عنصر القص
      شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
      عرض رأس التشذيب
      41 ملم
      مجموعة من إعدادات الطول
      من 0,5 إلى 23 مم
      عدد إعدادات الطول
      13
      الدقة (حجم التدرجات)
      2 مم

    • سهولة الاستخدام

      التنظيف
      • مقص قابل للفك
      • شفرات قابلة للغسل
      لا تحتاج إلى صيانة
      لا حاجة إلى زيوت
      العملية
      للاستخدام السلكي واللاسلكي

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