HC3530/15
قصة شعر سهلة ومتساوية
استمتع بقصة شعر سهلة وسريعة. فتأتي تقنية DualCut مزوّدة بشفرات بميزة الشحذ الذاتي، لقص الشعر بوتيرة أسرع بمرتَين*. أما تقنية Trim-n-Flow فتتميّز بمشط مصمم خصيصًا لمنع الانسداد، لإنهاء تسريحتك بتمريرة واحدة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
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تم تصميم أداة قص الشعر من Philips بمشط جديد ومبتكر لمنع الشعر من أن يعلق، فتتمكن من قص شعرك، من البداية حتى النهاية، من دون توقّف.
تتميّز Hairclipper 3000 من Philips بتقنية DualCut المتقدمة لتوفير الدقة القصوى. وهي تأتي مزوّدة بشفرات مزدوجة وتم تصميمها لتبقى حادة تمامًا مثل وقت شرائها.
تم تصميم الشفرات الفولاذية الذاتية الشحذ لتدوم طويلاً. وحتى بعد 5 سنوات، تقص الشعيرات بدقة وفعالية اليوم الأول من استخدامها.
يمكنك أن تقص شعرك بالطول الذي تريده بالضبط. ما عليك سوى تحديد أحد إعدادات الطول الـ 12 التي تتراوح ما بين 1 مم و23 مم مع زيادات بمقدار 2 مم، أو إزالة المشط لعملية تشذيب دقيقة بطول 0,5 مم.
لا تنشغل بتشابك الأسلاك في أداة قص الشعر اللاسلكية، إذ يوفر لك الشحن لمدة 8 ساعات قص الشعر بقوة لغاية 75 دقيقة، أو يمكنك أن تبقي الأداة موصولة بالكهرباء لتشذيب متواصل.
تتميز أدوات قص الشعر من Philips بمقبض غير مالس مصمم للاستخدام السهل لتتمكن من التحكم بشكل مريح بقص شعرك.
أدوات قص الشعر الكهربائية لتشذيب اللحية أو اللحية الخفيفة بسهولة، يتميز مشط اللحية القابل للضبط بـ 12 إعداد طول يتراوح ما بين 1 مم و23 مم مع زيادات بمقدار 2 مم، أو يمكنك إزالة المشط بالكامل للحصول على عملية تشذيب دقيقة بطول 0,5 مم.
يمكنك تنظيف أدوات قص الشعر الكهربائية بسهولة. ما عليك سوى النقر لفتح الرأس من أجل تحرير الشفرات وتنظيفها.
قوة قص شعر سهلة الصيانة، لا تحتاج شفراتنا إلى التزييت على الإطلاق.
صُممت منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي مشمولة بضمان لمدة سنتَين ولا تحتاج إلى التزييت على الإطلاق، كما أنها تتوافق مع أي جهد كهربائي في كل أنحاء العالم.
الملحقات
الطاقة
تصميم
الخدمة
نظام قص
سهولة الاستخدام
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