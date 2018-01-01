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أدوات قص الشعر (3)

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    Hairclipper series 3000 آلة قص الشعر
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    Hairclipper series 3000 آلة قص الشعر

    HC3520/15

    • شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
    • 13 إعداد طول
    • استخدام لاسلكي 75 دقيقة/شحن لـ 8 ساعات
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  • هل أنت غير متأكد من المنتج الذي تريد شراؤه؟
    حدد ما يصل إلى ثلاثة منتجات وقارنها!
    Hairclipper series 3000 آلة قص الشعر المنزلية
    -{discount-value}

    Hairclipper series 3000 آلة قص الشعر المنزلية

    HC3100/15

    • بكرة محرّك نحاسية
    • شفرات من الفولاذ المتين
    • سلك 2,4 م
    • 4 أمشاط قابلة للتثبيت بكبسة زر
    عرض المنتج
  • هل أنت غير متأكد من المنتج الذي تريد شراؤه؟
    حدد ما يصل إلى ثلاثة منتجات وقارنها!
    Hairclipper series 3000 آلة قص الشعر
    -{discount-value}

    Hairclipper series 3000 آلة قص الشعر

    HC3530/15

    • شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
    • 13 إعداد طول
    • استخدام لاسلكي 75 دقيقة/شحن لـ 8 ساعات
    • مع مشط للحية
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