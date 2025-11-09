مصطلحات البحث

AR
EN
  • أطراف محددة بجهد أقل أطراف محددة بجهد أقل أطراف محددة بجهد أقل

    Beard Trimmer 7000 Series تصفيف اللحية مع أداة تجميع الشعر

    BT7670/15

    أطراف محددة بجهد أقل

    بفضل الشفرات المعدنية الذاتية الشحذ وأداة التشذيب العريضة وتقنية BeardSense، ستحصل على نتيجة نهائية دقيقة ومتساوية بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، تقلل أداة تجميع الشعر المبتكرة الفوضى لتمنحك تجربة تشذيب أسهل.

    إكتشف كلّ المميزات

    Beard Trimmer 7000 Series تصفيف اللحية مع أداة تجميع الشعر

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل آلات تشذيب اللحية

    أطراف محددة بجهد أقل

    للحية محددة من دون فوضى

    • شفرات معدنية بالكامل
    • درجات دقة تبلغ 0,2 مم
    • أداة تشذيب عريضة
    • أداة تجميع الشعر
    • وقت تشغيل يصل إلى 120 دقيقة
    أقصى دقة وأداء يدوم طويلاً

    أقصى دقة وأداء يدوم طويلاً

    توفر الشفرات المعدنية ذاتية الشحذ قوة إضافية للحصول على أقصى دقة في أثناء التشذيب، وتبقى حادة كما في اليوم الأول من دون الحاجة إلى زيت للشفرات. بالإضافة إلى ذلك، تجعل الشفرات المقاومة للتآكل التنظيف سهلاً أيضًا.

    ابتكر لحيتك وحدِّدها بالدقة التي تريد

    ابتكر لحيتك وحدِّدها بالدقة التي تريد

    يحتوي قرص تحديد الدقة في أداة التشذيب على 40 إعدادًا للطول بفواصل مقدارها 0,2 مم، ما يساعدك على تشكيل لحيتك بدقة كما تريد.

    مُصمَّمة لالتقاط الشعر في أثناء التشذيب

    مُصمَّمة لالتقاط الشعر في أثناء التشذيب

    تلتقط أداة تجميع الشعر المبتكرة لدينا بكفاءة ما يصل إلى 80% من الشعر المُشذَّب*، ما يقلل من الفوضى في أثناء التشذيب.

    تشذيب قوي حتى مع أكثر اللحى صعوبة.

    تشذيب قوي حتى مع أكثر اللحى صعوبة.

    بفضل تقنية BeardSense، تعمل أداة التشذيب على مسح كثافة لحيتك 125 مرة في الثانية لزيادة القوة في المناطق الأكثر كثافة، ما يمنحك القدرة المناسبة على تحقيق أفضل نتيجة.

    تشذيب فعَّال ومتساوٍ للحصول على المظهر المثالي لك.

    تشذيب فعَّال ومتساوٍ للحصول على المظهر المثالي لك.

    تعمل أمشاط Lift&Trim المتقدمة على رفع الشعر نحو الشفرة، لتلتقط الشعيرات مع كل تمريرة، ما يمنحك تشذيبًا متساويًا وفعَّالاً.

    حدد حواف لحيتك وشكِّلها للحصول على لمسة نهائية محددة بوضوح

    حدد حواف لحيتك وشكِّلها للحصول على لمسة نهائية محددة بوضوح

    تساعدك أداة التشذيب العريضة الممتازة المعدنية بالكامل على تحديد حواف لحيتك وتشكيلها للحصول على لمسة نهائية حادة ونظيفة.

    أضف تحديدًا إضافيًا إلى مظهرك النهائي

    أضف تحديدًا إضافيًا إلى مظهرك النهائي

    تُضيف أداة التشذيب الدقيقة القابلة للتركيب، بتصميمها الضيق، تحديدًا إضافيًا إلى التفاصيل بسهولة، لتبتكر مظهرك بدقة.

    احصل على مظهرك المثالي بإنشاء التدرجات

    احصل على مظهرك المثالي بإنشاء التدرجات

    تُنشئ أمشاط التدرج الخاصة بأداة التشذيب تدرجات على جانبي لحيتك للحصول على لمسة نهائية مثالية.

    بسِّط روتينك مع تنظيف سهل

    بسِّط روتينك مع تنظيف سهل

    نظرًا إلى أن أداة التشذيب قابلة للغسل بنسبة 100%، فيمكنك ببساطة شطفها تحت الصنبور والانتهاء بسرعة، ما يجعل تجربة الحلاقة أسهل.

    لمزيد من التحكم والراحة أثناء التشذيب

    لمزيد من التحكم والراحة أثناء التشذيب

    يوفر مقبضنا المريح بتصميم Fine Line إمساكًا محكمًا بزاوية 360 درجة فيسهل بالتالي حمل الجهاز واستخدامه، ما يوفر لك الراحة والتحكم اللازمين لإطلالة مثالية.

    شحن وتخزين مريحان

    شحن وتخزين مريحان

    تُوفِّر القاعدة شحنًا وتخزينًا مريحَين لجهازك، ليكون جاهزًا للاستخدام متى احتجت إليه.

    أداء قوي ومستمر من البداية وحتى النهاية

    أداء قوي ومستمر من البداية وحتى النهاية

    توفر بطارية الليثيوم المتينة لدينا ما يصل إلى 120 دقيقة من التشغيل مع خيار الشحن السريع في غضون 5 دقائق**، لتجربة تشذيب قوية ومتواصلة.

    كن على اطلاع دائم بكل عملية تشذيب

    كن على اطلاع دائم بكل عملية تشذيب

    يُبقيك مؤشر الضوء على اطلاع دائم بحالة بطاريتك وما إذا كانت مشحونة بالكامل، ما يضمن لك الاستعداد الدائم لجلسة الحلاقة التالية.

    حافظ على روتين العناية منظمًا في المنزل أو في أثناء التنقل

    تحتفظ حقيبة السفر بجهازك وكل الملحقات التي تحتاج إليها في مكان واحد، ما يجعل روتين العناية الخاصة بك منظمًا سواء في المنزل أو في أثناء التنقل.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      الملاءمة
      • أداة تجميع الشعر
      • قاعدة الشحن
      • فرشاة التنظيف
      • كبل USB-A (المحول غير مضمّن)
      السفر والتخزين
      حقيبة صغيرة للسفر

    • الطاقة

      وقت التشغيل
      120 دقائق
      جاري الشحن
      • ساعة واحدة
      • عملية شحن سريعة لمدة 5 دقائق
      • شحن بواسطة USB-A ‏(5 فولت ⎓ / ≥1 أمبير)
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      حالة البطارية
      مؤشر الشحن
      الاستخدام
      استخدام لاسلكي

    • تصميم

      اللمسات النهائية
      رمادي معدني متوسط
      المقبض
      مقبض مريح

    • الخدمة

      الضمان
      لغاية 5 سنوات***

    • سهولة الاستخدام

      لا تحتاج إلى صيانة
      ما من حاجة إلى زيت للشفرات
      المقاومة للمياه
      رطب وجاف

    • الملخّص

      منطقة الجسم
      لحية
      الأدوات والملحقات
      10
      إعدادات الطول
      0,4 – 20 مم
      درجات دقة
      40
      الحل
      تشذيب
      التقنيات
      تقنية BeardSense

    • أدوات التصفيف

      شفرة تشذيب
      شفرات معدنية بميزة الشحذ الذاتي
      مخصصة
      • أداة تشذيب دقيق
      • أمشاط تدرج
      • أداة تشذيب عريضة

    • الأمشاط

      لحية
      • قصير 0,4 - 10 مم
      • طويل 10,4 - 20 مم

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    • عند التسجيل على موقع Philips.com خلال 90 يومًا من تاريخ الشراء 
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.