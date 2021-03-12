تشير الأضواء إلى أن مستوى شحن البطارية منخفض أو أنها فارغة أو ممتلئة أو قيد الشحن

تسمح لك مؤشرات مستوى البطارية في أداة التشذيب هذه بمعرفة عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا أو عندما تكون البطارية فارغة أو قيد الشحن أو ممتلئة. بهذه الطريقة، يمكنك شحن أداة التشذيب في الوقت المحدد وبالكامل، بحيث لا تنفد طاقة البطارية أثناء التشذيب.