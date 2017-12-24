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  • احصل بسهولة على لحية قصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام احصل بسهولة على لحية قصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام احصل بسهولة على لحية قصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام

    Beardtrimmer series 3000 آلة تقصير اللحية

    BT3216/14

    احصل بسهولة على لحية قصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام

    تأتي أداة التشذيب هذه مزوّدة بنظام الرفع والتشذيب المبتكر لرفع كمية أكبر من الشعيرات المسطحة والتقاطها، والحصول على نتائج تشذيب متساوية وفعالة. بهذه الطريقة، ستحصل بسهولة على مظهر اللحية القصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو مظهر اللحية الطويلة الذي تريده.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Beardtrimmer series 3000 آلة تقصير اللحية

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    احصل بسهولة على لحية قصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام

    نظام الرفع والتشذيب لقص الشعر بوقت أسرع بنسبة 30%*

    • إعدادات طول بدقة 0.5 مم
    • شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
    • استخدام لاسلكي لـ 60 دقيقة/شحن لساعة
    • نظام الرفع والتشذيب
    تشذيب متساوٍ والتقاط الشعر المسطح

    تشذيب متساوٍ والتقاط الشعر المسطح

    تتميز آلة تشذيب اللحية من Philips المثالية للحية القصيرة بنظام الرفع والتشذيب الجديد: يرفع المشط الشعر ويوجّهه إلى مستوى الشفرات للحصول على عملية تشذيب متساوية.

    احصل على عملية تشذيب مثالية مع حماية البشرة

    احصل على عملية تشذيب مثالية مع حماية البشرة

    تبقى الشفرات الفولاذية التي تتمتع بميّزة الشحذ الذاتي الموجودة في آلة تشذيب اللحية Philips 3000 بنفس الحدة والفعالية التي كانت عليها منذ اليوم الأول من الاستعمال لتمنحك عملية تشذيب مثالية تحمي البشرة في الوقت نفسه مرة تلو الأخرى.

    شفرات ناعمة على البشرة لملمس ناعم

    شفرات ناعمة على البشرة لملمس ناعم

    تم تصميم الشفرات التي تتميز برؤوس مستديرة لتفادي الخدوش والتهيّجات لملامسة أكثر نعومة للبشرة.

    تتكيّف مع إعدادات الطول المختلفة

    تتكيّف مع إعدادات الطول المختلفة

    أداة تشذيب للحية فعالة تقص الشعر على الطول الذي ترغب فيه بالضبط. ما عليك سوى تدوير عجلة التكبير والتصغير على أحد إعدادات الطول العشرين التي تتراوح ما بين 0,5 و10 مم بزيادات قدرها 0,5 مم.

    استخدام لاسلكي لمدة تصل إلى 60 دقيقة

    استخدام لاسلكي لمدة تصل إلى 60 دقيقة

    لا تنشغل بتشابك أسلاك أداة تشذيب اللحية القصيرة – سيمنحك الشحن لساعة واحدة مدة عناية بالمظهر لا سلكيًا تصل إلى 60 دقيقة. أو يمكنك إبقاءها متصلة بمصدر الطاقة للحصول على تشذيب دون انقطاع.

    تشير الأضواء إلى أن مستوى شحن البطارية منخفض أو أنها فارغة أو ممتلئة أو قيد الشحن

    تشير الأضواء إلى أن مستوى شحن البطارية منخفض أو أنها فارغة أو ممتلئة أو قيد الشحن

    تسمح لك مؤشرات مستوى البطارية في أداة التشذيب هذه بمعرفة عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا أو عندما تكون البطارية فارغة أو قيد الشحن أو ممتلئة. بهذه الطريقة، يمكنك شحن أداة التشذيب في الوقت المحدد وبالكامل، بحيث لا تنفد طاقة البطارية أثناء التشذيب.

    الصيانة البسيطة

    الصيانة البسيطة

    افصل رأس أداة تشذيب اللحية من Philips واغسله تحت الحنفية لتنظيفه بسهولة. ثم جففه قبل أن تعيد تركيبه على الجهاز.

    مقابض يسهل الامساك بها

    مقابض يسهل الامساك بها

    آلة تشذيب سريعة مريحة في الحمل والاستخدام، حتى تتمكن من الوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها بسهولة أكبر.

    التخزين والتنقل

    التخزين والتنقل

    تفيد الحقيبة الصغيرة للسفر المضمّنة في إبقاء كل الأدوات في مكان واحد أثناء ملازمة المنزل أو الذهاب إلى النادي الرياضي أو أثناء التنقل.

    ضمان عالمي لسنتَين، لا حاجة إلى التزييت

    صُممت منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي تأتي مع ضمان عالمي لمدة سنتَين وليست بحاجة إلى التزييت على الإطلاق.

    المواصفات التقنية

    • تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه

      عدد إعدادات الطول
      20 إعداد طول مضمّن

    • الملحقات

      المشط
      نظام الرفع والتشذيب
      الصيانة
      فرشاة التنظيف
      حقيبة صغيرة
      حقيبة صغيرة للتخزين

    • الطاقة

      وقت التشغيل
      60 دقيقة
      نوع البطارية
      NiMH
      فولتية تلقائية
      100-240 فولت
      جاري الشحن
      شحن كامل لمدة ساعة

    • تصميم

      المقبض
      مقبض مريح سهل الاستخدام

    • الخدمة

      ضمان لسنتين
      نعم
      لا حاجة إلى زيوت
      نعم

    • نظام قص

      عرض رأس التشذيب
      32  ملليمترًا
      عنصر القص
      شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
      مجموعة من إعدادات الطول
      0,5 حتى 10 مم
      الدقة (حجم التدرجات)
      0,5 مم
      أسنان مانعة للخدش
      لمزيد من الراحة

    • سهولة الاستخدام

      التنظيف
      ملحقات قابلة للتشطيف
      شاشة العرض
      • مؤشر انخفاض مستوى البطارية
      • مؤشر الشحن
      • مؤشر نفاذ البطارية
      عجلة التكبير والتصغير
      إعدادات طول قابلة للضبط بسهولة
      العملية
      للاستخدام السلكي واللاسلكي

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