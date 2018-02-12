BT3208/13
احصل بسهولة على لحية قصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام
تأتي أداة التشذيب هذه مزوّدة بنظام الرفع والتشذيب المبتكر لرفع كمية أكبر من الشعيرات المسطحة والتقاطها، والحصول على نتائج تشذيب متساوية وفعالة. بهذه الطريقة، ستحصل بسهولة على مظهر اللحية القصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو مظهر اللحية الطويلة الذي تريده.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتميز آلة تشذيب اللحية من Philips المثالية للحية القصيرة بنظام الرفع والتشذيب الجديد: يرفع المشط الشعر ويوجّهه إلى مستوى الشفرات للحصول على عملية تشذيب متساوية.
تبقى الشفرات الفولاذية التي تتمتع بميّزة الشحذ الذاتي الموجودة في آلة تشذيب اللحية Philips 3000 بنفس الحدة والفعالية التي كانت عليها منذ اليوم الأول من الاستعمال لتمنحك عملية تشذيب مثالية تحمي البشرة في الوقت نفسه مرة تلو الأخرى.
تم تصميم الشفرات التي تتميز برؤوس مستديرة لتفادي الخدوش والتهيّجات لملامسة أكثر نعومة للبشرة.
أداة تشذيب للحية فعالة تقص الشعر على الطول الذي ترغب فيه بالضبط. ما عليك سوى تدوير عجلة التكبير والتصغير على أحد إعدادات الطول العشرة التي تتراوح ما بين 0,5 و10 مم بزيادات قدرها 1 مم.
لا تنشغل بتشابك أسلاك آلة تشذيب اللحية القصيرة – يمنحك عملية الشحن الواحدة لمدة 10 ساعات مدة عناية بالمظهر تصل إلى 45 دقيقة.
افصل رأس أداة تشذيب اللحية من Philips واغسله تحت الحنفية لتنظيفه بسهولة. ثم جففه قبل أن تعيد تركيبه على الجهاز.
آلة تشذيب سريعة مريحة في الحمل والاستخدام، حتى تتمكن من الوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها بسهولة أكبر.
صُممت منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي مشمولة بضمان لمدة سنتَين ولا تحتاج إلى التزييت على الإطلاق، كما أنها تتوافق مع أي جهد كهربائي في كل أنحاء العالم.
تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه
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