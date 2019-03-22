مصطلحات البحث

AR
EN
  • شعر مالس ولامع مع عناية وتحكّم شعر مالس ولامع مع عناية وتحكّم شعر مالس ولامع مع عناية وتحكّم

    StraightCare Essential جهاز تمليس الشعر مع ThermoProtect

    BHS376/03

    شعر مالس ولامع مع عناية وتحكّم

    مصمم خصيصًا لتسريح الشعر بسرعة وسهولة، بفضل لوحَين طويلَين مع طبقة من الكيراتين، و6 إعدادات لدرجة الحرارة. اعتني بشعرك مع تقنية ThermoProtect، للوقاية من الإحماء المفرط.

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    StraightCare Essential جهاز تمليس الشعر مع ThermoProtect

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل أجهزة تمليس الشعر

    شعر مالس ولامع مع عناية وتحكّم

    • تقنية ThermoProtect
    • لوحان مع طبقة من الكيراتين
    • 6 إعدادات حرارة
    تقنية ThermoProtect

    تقنية ThermoProtect

    تقوم تقنية ThermoProtect بتوزيع الحرارة بشكل متساوٍ على اللوحَين، لتفادي الإحماء المفرط ولحماية شعرك.

    6 إعدادات لدرجة الحرارة لتحكّم أفضل

    6 إعدادات لدرجة الحرارة لتحكّم أفضل

    إعدادات درجة حرارة يمكن ضبطها لتحكّم أفضل. يمكن استخدام درجات الحرارة المنخفضة لوضع اللمسات الأخيرة في اللحظة الأخيرة ولتسريح لطيف. أما درجات الحرارة المرتفعة فتساعدك في الحصول على نتائج تدوم طويلاً.

    إيقاف تشغيل تلقائي لاستخدام آمن

    إيقاف تشغيل تلقائي لاستخدام آمن

    يتميّز جهاز التسريح بوظيفة إيقاف تشغيل تلقائي للاستخدام الآمن. يتم إيقاف تشغيله تلقائيًا بعد 60 دقيقة.

    وظيفة قفل المفاتيح لتخزين آمن وسهل

    وظيفة قفل المفاتيح لتخزين آمن وسهل

    يمكن إقفال اللوحَين معًا لتخزين آمن وسهل.

    جهد كهربائي عالمي للاستخدام حول العالم

    جهد كهربائي عالمي للاستخدام حول العالم

    متوافق مع الجهد بقدرة 110-240 فولت. يمكن استخدامه أينما سافرت حول العالم.

    لوحان من السيراميك لشعر يلمع وينساب بنعومة

    لوحان من السيراميك مع طبقة من الكيراتين ينزلقان بسلاسة في شعرك لتسريح سريع وسهل.

    نطاق درجة الحرارة من 160 ولغاية 230 درجة مئوية

    اختر من نطاق درجة الحرارة الذي يتراوح بين 160 ولغاية 230 درجة مئوية، لضمان الحصول على نتائج تدوم طويلاً مع الحد من احتمال تلف الشعر في الوقت نفسه.

    لوحان بطول 100 مم لتمليس سريع وسهل

    يوفّر اللوحان بطول 100 مم تلامسًا أفضل مع الشعر لمساعدتك في الحصول على نتائج تمليس مثالية بطريقة أسهل ووقت أقل.

    وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 30 ثانية

    يتميّز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع يجعله جاهزًا للاستخدام في غضون 30 ثانية.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات الفنية

      الفولتية
      110-240  فولت
      طول سلك الطاقة
      1.8  أمتار
      وقت الإحماء
      30 ثانية
      نوع التحكّم بالحرارة
      ريوستات يمكن تدويره
      ألواح طويلة
      28‏X‏100 مم
      درجة حرارة التسريح
      160 درجة مئوية - 230 درجة مئوية

    • الميزات

      سلك دوّار
      نعم
      ضوء جهوزية الاستخدام
      نعم
      ألواح مادية
      لوحان من السيراميك مع طبقة من الكيراتين
      حلقة تعليق للتخزين
      نعم
      قفل اللوح
      نعم

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.