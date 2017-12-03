حلاقة سلسة لكامل الجسم

تم تصميم Series 5000 لحلاقة الشعر من دون المساومة على راحة البشرة، سواء أكنت تستخدمها على الصدر أو على المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل الظهر. يمكنك استخدام آلة الحلاقة أو أداة التشذيب الناعمة على البشرة من خلال الضغط على الأمشاط بطول 3 أو 5 أو 7 مم.