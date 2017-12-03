أداة العناية بالجسم التي يمكن استخدامها أثناء الاستحمام 100%

تتميز آلة العناية بالجسم للاستخدام الجاف والرطب بمقاومتها للماء تمامًا، حتى تتمكن من استخدامها في أثناء الاستحمام أو بعده وتنظيف آلة العناية بالجسم بسهولة. للحصول على أفضل النتائج، استخدمها على الشعر الجاف قبل الاستحمام.