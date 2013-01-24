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تلفزيون احترافي

22AV2005B/00
  • تلفزيون احترافي بنظام Android، جهاز تحكّم عن بُعد تلفزيون احترافي بنظام Android، جهاز تحكّم عن بُعد تلفزيون احترافي بنظام Android، جهاز تحكّم عن بُعد
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    تلفزيون احترافي

    22AV2005B/00

    تلفزيون احترافي بنظام Android، جهاز تحكّم عن بُعد

    جهاز تحكّم عن بُعد سهل الاستخدام مع زرَّين مخصصَين لـ YouTube و"الإرسال"، لوصول أسرع إلى المزيد من المحتويات.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    تلفزيون احترافي

    تلفزيون احترافي بنظام Android، جهاز تحكّم عن بُعد

    جهاز تحكّم عن بُعد سهل الاستخدام مع زرَّين مخصصَين لـ YouTube و"الإرسال"، لوصول أسرع إلى المزيد من المحتويات.

    تلفزيون احترافي بنظام Android، جهاز تحكّم عن بُعد

    جهاز تحكّم عن بُعد سهل الاستخدام مع زرَّين مخصصَين لـ YouTube و"الإرسال"، لوصول أسرع إلى المزيد من المحتويات.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    تلفزيون احترافي

    تلفزيون احترافي بنظام Android، جهاز تحكّم عن بُعد

    جهاز تحكّم عن بُعد سهل الاستخدام مع زرَّين مخصصَين لـ YouTube و"الإرسال"، لوصول أسرع إلى المزيد من المحتويات.

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      • MediaSuite
      • جهاز تحكم عن بُعد

      زر YouTube لوصول سريع

      يوفر زر YouTube المخصص عالمًا من الترفيه على الشاشة الكبيرة بكبسة زر.

      زر إرسال لتشغيل سهل

      يسرّع زر الإرسال المخصص تشغيل المحتوى من الأجهزة الخارجية. يكفي أن تضغط لتنشيط شاشة معلومات الاتصال بهدف التشغيل من أي كمبيوتر محمول أو كمبيوتر لوحي أو هاتف أو كمبيوتر مكتبي ممكّن بميزة الإرسال.

      ذاكرة إعدادات أجهزة التحكّم عن بُعد المتعددة

      حافظ على إعداداتك نفسها تمامًا بين عمليات تغيير البطاريات. تعمل ميزة أجهزة التحكّم عن بُعد المتعددة على حفظ التكوين في مساحة تخزين دائمة لصيانة سهلة.

      حجرة بطارية قابلة للقفل

      يتم تثبيت حجرة البطارية القابلة للقفل بواسطة برغي، ما يضمن إمكانية إزالة البطاريات أو تغييرها من قِبل الموظفين فقط.

      الكشف عن انخفاض شحن البطارية

      عندما ينخفض شحن بطارية جهاز التحكم عن بُعد الاحترافي من Philips، يظهر إشعار على شاشة التلفزيون، ما يتيح لك تغيير البطاريات قبل أن تتأثر الخدمة.

      المواصفات التقنية

      • الأبعاد

        أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
        205 x‏ 53 x‏ 20 مم
        أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع) بالبوصات
        8,05 × 2,08 × 0,79  بوصة

      • البطارية

        نوع
        بطاريتان من نوع AAA (غير مضمّنتَين)

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