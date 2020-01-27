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تعرف على

جهاز Airfryer
ذو السلة المزدوجة

وجبات مقرمشة وطرية

ومطبوخة بالتساوي في كل مرة

جهاز Airfryer  من Philips 
ذو السلة المزدوجة من السلسلة 3000

يقوم جهاز Airfryer من Philips ذو السلة المزدوجة من السلسلة 3000 بضبط وقت وجبات الطعام بحيث يكون الطبقان مطهوان وساخنان وجاهزان في الوقت نفسه.

NA350/00

سلة مزدوجة من Philips

وجبات مقرمشة وطرية ومطبوخة بالتساوي مع تقنية RapidAir

سلتان بحجمين مختلفين لتناسبا أي وجبة

وظيفة ضبط الوقت بحيث ينتهي الطهو في كلا الجانبين في الوقت نفسه

وصفات لذيذة مصممة لجهاز airfryer الخاص بك في تطبيق HomeID

القلي والخَبز والشوي والتحميص وحتى إعادة التسخين!

تقدّم Philips جهاز Airfryer الأفضل على الإطلاق لكل منزل. استمتع بطعام صحي مقرمش من الخارج وطري من الداخل بفضل تقنية RapidAir.

جهاز Airfryer من Philips ذو السلة المزدوجة من السلسلة 3000

وجبات مقرمشة وطرية ومطبوخة بالتساوي مع تقنية RapidAir

وداعًا للأكل المحترق أو غير المطبوخ جيدًا. يعمل تصميمنا المميز على تحسين حركة تدوير الحرارة بحيث لا تصل الحرارة إلى الطعام فحسب بل تنتقل بداخله أيضًا لتحصل على أفضل نتيجة. تمتع بوجبات مقرمشة وطرية ومطبوخة بالتساوي في كل مرة.

إطّلع على طريقة العمل
السلة المزدوجة بتقنية RapidAir

وجبات مقرمشة وطرية ومطبوخة بالتساوي مع تقنية RapidAir

وداعًا للأكل المحترق أو غير المطبوخ جيدًا.

يعمل تصميمنا المميز على تحسين حركة تدوير الحرارة بحيث لا تصل الحرارة إلى الطعام فحسب بل تنتقل بداخله أيضًا لتحصل على أفضل نتيجة. تمتع بوجبات مقرمشة وطرية ومطبوخة بالتساوي في كل مرة.  


إطّلع على طريقة العمل

جهاز Airfryer من Philips ذو السلة المزدوجة من السلسلة 3000

 

يقوم الجهاز بضبط وقت وجبات الطعام بحيث يكون الطبقان مطهوان وساخنان وجاهزان في الوقت نفسه. استمتع بطهي لذيذ وصحي مع سلة كبيرة مناسبة لتحضير الوجبات الرئيسية للعائلة وسلة أخرى أصغر للأطباق الجانبية أو وجبات شخص واحد.

صورة مصغّرة لفيديو حول جهاز Airfryer من Philips ذي السلة المزدوجة، فيديو عن المنتج

 

اضبط الوقت بحيث ينتهي الطهو في كلا الجانبين في الوقت نفسه

 

      

قم بمزامنة أوقات الطهو تلقائيًا في السلتين، حتى يكون طعامك كله جاهزًا للتقديم في الوقت نفسه واستمتع بوجبة طازجة وساخنة.

صورة مصغّرة لفيديو حول جهاز Airfryer من Philips ذي السلة المزدوجة، فيديو عن المنتج
Airfryer Essential حجم XL من Philips، القلي والخَبز والشوي والتحميص وحتى إعادة التسخين

سلتان بحجمين مختلفين لتناسبا أي وجبة

استمتع بطهي لذيذ وصحي مع سلة كبيرة مناسبة لتحضير الوجبات الرئيسية للعائلة وسلة أخرى أصغر للأطباق الجانبية أو وجبات شخص واحد.

Airfryer Essential حجم XL من Philips، القلي والخَبز والشوي والتحميص وحتى إعادة التسخين

شاشة لمس ذات 8 إعدادات مسبقة الضبط لتسهيل عملية الطهي

وداعًا للتحقق من الطعام بين الحين والآخر أو تخمين درجة الحرارة.
من خلال شاشة اللمس، يعرض جهاز Airfryer ذو السلة المزدوجة درجات حرارة ومواقيت مسبقة الضبط للبطاطس المقلية الطازجة والبطاطس المجمدة والدجاج واللحوم والخضراوات والأسماك والكعك ووظيفة إعادة التسخين.

Airfryer Essential حجم XL من Philips، قلي مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%

سعة 9 لترات مناسبة لما يصل إلى 1,5 كجم من الخضروات

أفضل جهاز Airfryer بحجم عائلي. يمكنك طهي وجبة غذاء كاملة في السلة الكبيرة، حيث تتسع السلة الواحدة لما يصل إلى 1,5 كجم من الكرنب أو 1,5 كجم من الدجاج.

Airfryer Essential حجم XL من Philips، القلي والخَبز والشوي والتحميص وحتى إعادة التسخين

أفضل جهاز Airfryer بسلة مزدوجة مع وصفات مخصصة بحسب تفضيلاتك في تطبيق HomeID.

يمنحك إرشادات مفصلة والمئات من الوصفات الشهية التي يمكنك تحضيرها باستخدام إعدادات محددة في جهاز Airfryer ذي السلة المزدوجة.

تنزيل تطبيق HomeID، متجر Google play
تنزيل تطبيق HomeID، متجر App Store

الأسئلة المتداولة

هل يمكنني طهو شيئين مختلفين في الوقت نفسه؟

نعم، يمكنك بسهولة مزامنة أوقات الطهو تلقائيًا في السلتين، حتى يكون طعامك كله جاهزًا للتقديم في الوقت نفسه واستمتع بوجبة طازجة وساخنة.

ما حجمه؟

تبلغ أبعاد المنتج (العرض x الارتفاع x العمق): 38,3 × 44,4 × 13,4 سم.

هل يمكنني استخدام سلة واحدة إذا أردت ذلك؟

نعم، يمكنك استخدام السلة في اليمين أو في اليسار أو كلا السلتين معاً كما تشاء.

هل يمكن غسل سلة Airfryer المزدوجة في الجلاية؟

نعم، يمكن غسل كل من اللوحة والسلة القابلين للفصل في الجلاية لتنظيف سهل ومريح.

هل أحتاج إلى إحماء جهاز airfryer ولكم من الوقت؟

 

لا، لا تحتاج إلى إحماء جهاز airfryer مسبقًا.

هل تم تغليف السلة بطلاء مانع للالتصاق؟

 

نعم، تم تغليف كل من اللوحة والسلة بطلاء مانع للالتصاق.

هل تبحث عن جهاز Airfryer مختلف من Philips؟

أكثر من 10 سنوات من عمل خبراء Airfryer

عمل فريق الخبراء لدينا لأكثر من 10 سنوات على تحسين تقنية Airfryer بصورة مثالية، لهذا السبب تُعدّ علامتنا التجارية العلامة التجارية الرائدة عالميًا لأجهزة Airfryer‏

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