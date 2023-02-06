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  • رفيق الطهو المتصل والمثالي لتحضير وجبات صحية رفيق الطهو المتصل والمثالي لتحضير وجبات صحية رفيق الطهو المتصل والمثالي لتحضير وجبات صحية
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    Airfryer السلسلة 5000، حجم XXL متصل

    HD9285/93

    رفيق الطهو المتصل والمثالي لتحضير وجبات صحية

    إن جهاز Airfryer سلسلة 5000 حجم XXL المتصل من Philips هو رفيقك في الطهو اليومي لتحضير وجبات طعام خالية بدون عناء متوازنة غذائيًا ومعدة بشكل رائع لكل أفراد العائلة، في أي يوم من الأسبوع.

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    Airfryer السلسلة 5000، حجم XXL متصل

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    رفيق الطهو المتصل والمثالي لتحضير وجبات صحية

    الإقران بتطبيق HomeID للحصول على وصفات ملهمة كل يوم

    • متصل بتطبيق HomeID
    • جهاز Airfryer ‏16 في 1
    • 7,2 لترات (1,4 كجم)
    • تقنية Rapid Air
    • صينية الخَبز مضمنة
    رفيق الطهو المتصل والمثالي لتحضير وجبات صحية للعائلة

    رفيق الطهو المتصل والمثالي لتحضير وجبات صحية للعائلة

    يتصل تطبيق HomeID البديهي بسلاسة مع جهاز Airfryer، ما يجعله رفيقًا لا بد منه في وقت تحضير الوجبات. يمكنك تجاوز القلي الصحي واكتشاف وصفات جديدة مثيرة ولذيذة، وحتى مراقبة الطهي عن بعد من التطبيق.

    جهاز Airfryer المتكامل متعدد الاستخدامات ومتعدد الوظائف

    جهاز Airfryer المتكامل متعدد الاستخدامات ومتعدد الوظائف

    يتضمن جهاز Airfryer سلسلة 5000 حجم XXL المتصل الجديد من Philips ‏16 وظيفة مختلفة للطهي: القلي والخبز والشوي والتحمير وإزالة الرطوبة والتحميص وإزالة الجليد وإعادة التسخين والتخمير وغير ذلك الكثير.

    وصفات Airfryer شهية لحياة صحية كل يوم

    وصفات Airfryer شهية لحياة صحية كل يوم

    اكتشف المئات* من الوصفات الشهية واللذيذة والسريعة التحضير والصحية المخصصة لجهاز Airfryer. يتم وضع الوصفات في تطبيق HomeID من قبل خبراء تغذية، ما يسهّل اتخاذ الخيارات الصحيحة كل يوم.

    تحديد، تعيين، استرخاء

    تحديد، تعيين، استرخاء

    اختر وصفة، وأرسلها إلى جهاز Airfryer، وراقب مدى تقدم الطهي من دون التحرك من أريكتك. سيرشدك تطبيق HomeID في كل خطوة لتتمكن من تحضير وجبات منزلية تحبها أنت وعائلتك كل يوم. تم تمكين التحكم الصوتي أيضًا، وهو متوافق مع Amazon Alexa.

    قلي صحي مع تقنية Rapid Air

    قلي صحي مع تقنية Rapid Air

    تقوم تقنية Rapid Air، بفضل تصميمها الذي يتخذ شكل "نجم البحر"، بتدوير الهواء الساخن لتحضير طعام شهي ومقرمش من الخارج وطريّ من الداخل، من دون إضافة أي زيت أو باستخدام كمية قليلة منه.

    استمتع بطعام شهي مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%**

    استمتع بطعام شهي مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%**

    يستخدم جهاز Airfryer سلسلة 5000 حجم XXL المتصل من Philips الهواء الساخن لطهو طعامك المفضّل حتى يصبح مقرمشًا بطريقة مثالية، مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%**.

    حجم XXL لكل أفراد العائلة

    حجم XXL لكل أفراد العائلة

    تم تصميم جهاز Airfryer سلسلة 5000 حجم XXL المتصل من Philips ليناسب كل أفراد عائلتك. فهو مزوّد بسلة سعة 1,4 كجم بالإضافة إلى صَينية سعة 7,2 لترات، لمساعدتك في طهو مجموعة متنوعة من الوجبات. حضّر لغاية 6 وجبات في دفعة واحدة لأصدقائك وأفراد عائلتك.

    توفير الطاقة والوقت

    توفير الطاقة والوقت

    تعمل أجهزة Airfryer من Philips بفعالية أكبر لتوفير الوقت والطاقة من خلال طهي وجبات شهية مع استهلاك طاقة أقل بنسبة 60% وسرعة أكبر بنسبة 40% من الفرن التقليدي.***

    سهل الاستخدام والتنظيف

    سهل الاستخدام والتنظيف

    يمكن تنظيف كل القطع القابلة للفك في الجلاية. تتميّز سلة QuickClean الخاصة بجهاز Airfryer بطلاء مانع للالتصاق لعملية تنظيف سهلة. يسمح لك القلي بواسطة الهواء أيضًا بالحفاظ على منزلك خاليًا من رائحة القلي التي تتصاعد عند استخدام المقلاة التقليدية.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامّة

      ميزات المنتج
      • إيقاف تشغيل تلقائي
      • جدران خارجية باردة
      • قطع قابلة للغسل في الجلاية
      • مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
      • عنصر تحكم بدرجة الحرارة
      • QuickClean
      • تقنية Rapid Air
      • شاشة لمس رقمية
      • التحكم بالوقت
      • لا حاجة إلى الإحماء المسبق (تشغيل فوري)
      • اتصال بشبكة Wi-Fi
      • الوصفة في التطبيق

    • الاستدامة

      التّعبئة
      90% من المواد المعاد تدويرها<

    • وظائف الطهي

      تدفق هواء مرتفع
      • • القلي
      • • التحميص
      • • الشوي
      • • الخَبز
      • • الطهي في وعاء واحد
      • • التحمير
      • • سوتيه
      • • طي المأكولات المثلجة
      • • التسخين
      • • إذابة الجليد
      • • المحافظة على السخونة
      • • التجفيف
      • • التحميص
      • • اليخنة
      • • التخمير
      • • الحفظ

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    • * مقارنة بالبطاطس المقلية الطازجة المحضّرة في مقلاة تقليدية من Philips
    • **متوسط النسب المئوية استنادًا إلى قياس المختبر الداخلي مع المنتجات HD9280، وHD9650، وHD9860، وHD9270، وHD9285، وHD9252، وHD9200، وHD9255، وHD9880؛ طهي صدر دجاج واحد (ضبط جهاز Airfryer عند 160 درجة مئوية، بدون تسخين مسبق) أو فيليه سمك السلمون (ضبط جهاز Airfryer عند 200 درجة مئوية، بدون تسخين مسبق) مقابل استخدام فرن من الفئة أ. تختلف النسب المئوية الدقيقة وتتنوع بحسب نوع جهاز Airfryer والوصفة.
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