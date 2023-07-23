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Signage Solutions شاشة D-Line

98BDL4650D/00
  • ذكية مع وحدات قابلة للتركيب لفترة استهلاك أطول ذكية مع وحدات قابلة للتركيب لفترة استهلاك أطول ذكية مع وحدات قابلة للتركيب لفترة استهلاك أطول
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    Signage Solutions شاشة D-Line

    98BDL4650D/00

    ذكية مع وحدات قابلة للتركيب لفترة استهلاك أطول

    تم تصميم شاشة D-Line من Philips للتفاعل مع جمهورك وإبهار المستهلكين. يتم تشغيل هذه الشاشة المتعددة الاستخدامات بواسطة نظام Android 11 للتكامل مع البرامج بسهولة، وهي مناسبة لترك أثر مدوٍّ في أي بيئة.

    Signage Solutions شاشة D-Line

    ذكية مع وحدات قابلة للتركيب لفترة استهلاك أطول

    تم تصميم شاشة D-Line من Philips للتفاعل مع جمهورك وإبهار المستهلكين. يتم تشغيل هذه الشاشة المتعددة الاستخدامات بواسطة نظام Android 11 للتكامل مع البرامج بسهولة، وهي مناسبة لترك أثر مدوٍّ في أي بيئة.

    ذكية مع وحدات قابلة للتركيب لفترة استهلاك أطول

    تم تصميم شاشة D-Line من Philips للتفاعل مع جمهورك وإبهار المستهلكين. يتم تشغيل هذه الشاشة المتعددة الاستخدامات بواسطة نظام Android 11 للتكامل مع البرامج بسهولة، وهي مناسبة لترك أثر مدوٍّ في أي بيئة.

    Signage Solutions شاشة D-Line

    ذكية مع وحدات قابلة للتركيب لفترة استهلاك أطول

    تم تصميم شاشة D-Line من Philips للتفاعل مع جمهورك وإبهار المستهلكين. يتم تشغيل هذه الشاشة المتعددة الاستخدامات بواسطة نظام Android 11 للتكامل مع البرامج بسهولة، وهي مناسبة لترك أثر مدوٍّ في أي بيئة.

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      ذكية مع وحدات قابلة للتركيب لفترة استهلاك أطول

      مشغّلة بواسطة نظام Android

      • 98 بوصة
      • مشغّل بواسطة نظام Android
      • 500 شمعة/متر مربع
      حفظ المحتويات وتشغيلها بفضل الذاكرة الداخلية

      حفظ المحتويات وتشغيلها بفضل الذاكرة الداخلية

      يمكنك حفظ المحتويات وتشغيلها بفضل الذاكرة الداخلية، كما يمكنك تحميل الوسائط إلى الشاشة وتشغيل المحتويات مباشرة. فهي تعمل جنبًا إلى جنب مع المستعرض الداخلي، وتكون بمثابة ذاكرة تخزين مؤقت عند بث المحتويات عبر الإنترنت. وفي حال فشل الاتصال بالشبكة، تحافظ الذاكرة الداخلية على المحتوى قيد التشغيل من خلال تشغيل نسخة تم تخزينها مؤقتًا، مما يضمن تشغيل الوسائط الخاصة بك حتى في حال تعطل الشبكة.

      شاشة ADS بزاوية عرض عريضة

      يمكنك المشاهدة من أي زاوية باستخدام تقنية ADS لعرض بزاوية عريضة. يوفر مفتاح الأبعاد الفائقة المتطور معالجة أسرع للصور على الشاشة لعمليات انتقال أسلس في المحتوى، ولدقة صور استثنائية، ولإعادة إنتاج الألوان بشكل فائق، مع زاوية عرض تبلغ 180 درجة.

      وحدة 4G/LTE اختيارية لاتصال موثوق به

      اختبر وحدة 4G/LTE الاختيارية التي نقدّمها لنطاق ترددي أكثر قابلية للتنبؤ وسرعات تنزيل أسرع، لتزويدك باتصال احتياطي موثوق به في حالة بيئات العمل 24:4 أو حيث لا تكون اتصالات الشبكة المحلية ممكنة.

      FailOver. لن تعرض شاشاتك صفحة فارغة على الإطلاق

      تُعد FailOver تقنية ثورية بالغة الأهمية للتطبيقات التجارية المتطلبة، تعمد إلى تشغيل نسخ محتويات احتياطية على الشاشة في حال فشل مشغل الوسائط. ما عليك سوى تحديد اتصال إدخال أساسي واتصال FailOver لتصبح جاهزًا للحماية الفورية.

      قابلية التركيب - فترة استهلاك أطول للمنتجات

      مدد فترة استهلاك شاشتك إلى المستقبل مع مقاربة وحدات قابلة للتركيب. استفد من الفرص لفترة استهلاك أطول للمنتجات مع مكونات يمكن فصلها واستبدالها، وتركيز صارم على الاستدامة، وتقليل التخلص من نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE).

      معالج SoC مشغّل بواسطة Android. تطبيقات أصلية وتطبيقات على ويب

      تأتي شاشة D-Line من Philips مزوّدةً بنظام Android 11، لتزويدك بتجربة الشاشة المتصلة والقصوى والأكثر أمانًا. كذلك، إنها محسّنة لتطبيقات Android الأصلية، وتمكّنك من تثبيت تطبيقات ويب والبرامج مباشرة على الشاشة، لإزالة الحاجة إلى مشغّل وسائط خارجي.

      اتصل بالمحتوى الخاص بك وتحكم به عبر السحابة

      قم بتوصيل الشاشة وتحكّم بمحتوياتك عبر السحابة مع HTML5 المضمّن الذي نقدّمه، المستعرض المستند إلى Chromium. صمم محتوياتك عبر الإنترنت وقم بتوصيل شاشة واحدة أو الشبكة بأكملها، بتنسيق أفقي أو عمودي، وبدقة 4k UHD. ما عليك سوى الاتصال بالإنترنت عبر WiFi أو بواسطة كابل RJ45.

      استخدم Wave للحصول على نتائج ثورية

      أطلق العنان للطاقة والتنوع والذكاء داخل شاشات D-Line من Philips عن بُعد باستخدام Wave. تمنحك هذه المنصة السحابية الثورية التحكم الكامل، مع تثبيت وإعداد مبسطَين، ومراقبة الشاشات والتحكم بها، وترقية البرامج الثابتة، وإدارة قوائم التشغيل، وتحديد جداول الطاقة. توفير الوقت والطاقة والتأثير البيئي.

      المواصفات التقنية

      • إمكانية الاتصال

        إخراج الصوت
        وصلة مقاس 3.5 ملم
        إدخال الفيديو
        • DVI-I (عدد 1)
        • DisplayPort 1.4 (عدد 1)
        • HDMI 2.0 ‏(عدد 2)
        • USB 3.0 ‏(عدد 2)
        • VGA (عبر DVI)
        إدخال الصوت
        مقبس مقاس 3,5 مم
        توصيلات أخرى
        • موصلات هوائي 4G/LTE
        • Micro USB (x1)‎ ‏(OTG)
        • USB 2.0 ‏(عدد 1)
        إخراج الفيديو
        DisplayPort 1.4 (عدد 1)
        تحكم خارجي
        • RJ45
        • مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
        • مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
        WiFi
        WiFi 6 + Bluetooth 5.2 (وحدة قابلة للانزلاق)

      • الصورة/الشاشة

        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        247.7  سم
        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        97.5  بوصة
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        دقة اللوحة
        3840 x‏ 2160
        دقة البكسل
        0,56 (أفقي) x‏ 0,56 (عمودي) [مم]
        الدقة المثلى
        3840‏ × 2160 على 60 هرتز
        السطوع
        500  cd/m²
        ألوان الشاشة
        1.07 مليار
        نسبة التباين (نموذجي)
        1200:1
        معدل التباين الديناميكي
        500,000:1
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        8,0  ملي ث
        زاوية العرض (أفقية)
        178  درجة
        زاوية العرض (عمودية)
        178  درجة
        تحسين الصورة
        • 3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
        • تعويض الحركة، إلغاء التشابك
        • تحسين التباين الديناميكي
        • مسح تدريجي
        تقنية اللوحة
        ADS
        نظام التشغيل
        Android 11
        الضباب
        28%

      • الراحة

        الوضعية
        • أفقي (24/7)
        • عمودي (24/7)
        مصفوفة متجانبة
        لغاية 10‏ × 15
        وظائف حفظ الشاشة
        نقل البكسل
        التحكم بلوحة المفاتيح
        • مخفية
        • قابلة للإقفال
        التوصيل الحلقي للإشارة
        • توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
        • DisplayPort
        • RS232
        وظائف توفير استهلاك الطاقة
        الطاقة الذكية
        قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
        • RS232
        • فتحة 4G mPCIe خارجية
        • RJ45
        • WiFi
        بروتوكول WiFi
        a b g n، ‏‎802.11 ax، ‏‎802.11 ac

      • الصوت

        مكبرات صوت مضمّنة
        2 × 10 واط (RMS)

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        100 ~ 240 فولت للتيار المتردد، 50 ~ 60 هرتز
        استهلاك الطاقة (نموذجي)
        TBD  واط
        الاستهلاك (الحد الأقصى)
        يحدد لاحقاً
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0,5 واط
        فئة ملصق الطاقة
        G

      • دقة الشاشة المعتمدة

        تنسيقات الكمبيوتر
        • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
        • 1280‏ × 1024، 60 هرتز
        • 1024‏ × 768، 60 هرتز
        • 1280‏ × 720، 60 هرتز
        • 1440‏ × 900، 60 هرتز
        • ‎1600 x 900‏، 60 هرتز
        • 1680‏ × 1050، 60 هرتز
        • 3840‏ × 2160، 30، 60 هرتز
        • 640‏ × 480، 60 هرتز
        • 800‏ × 600، 60 هرتز
        تنسيقات الفيديو
        • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 1080 بوصة،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 480 بوصة،‏ 60 هرتز
        • 480 بكسل،‏ 60 هرتز
        • 576 بوصة،‏ 50 هرتز
        • 576 بكسل،‏ 50 هرتز
        • 720 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 2160p،‏ 50، 60 هرتز

      • الأبعاد

        تعيين العرض
        2193,2  ملليمترًا
        وزن المنتج
        90,6  كلغ
        تعيين الارتفاع
        1248,2  ملليمترًا
        تعيين العمق
        87,9 (العمق عند التركيب على الحائط)/ 97,9 (العمق على المقبض)  ملليمترًا
        تعيين العرض (بوصة)
        86,35  بوصة
        تعيين الارتفاع (بوصة)
        49.14  بوصة
        تركيب على الجدار
        800 (أفقي) x‏ 400 (عمودي) مم، M8
        تعيين العمق (بوصة)
        3,46 (العمق عند التركيب على الحائط)/ 3,85 (العمق على المقبض)  بوصة
        عرض الإطار الخارجي
        16,0 مم (إطار خارجي متساوٍ)
        وزن المنتج (لِبرة)
        199,74  رطل

      • شروط التشغيل

        الارتفاع
        0 ~ 3000 م
        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        0 ~ 40  درجة مئوية
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        50,000  ساعة (ساعات)
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        -20 ~ 60  درجة مئوية
        نطاق الرطوبة (عند التشغيل) [رطوبة نسبية]
        20 - 80% رطوبة نسبية (من دون تكثيف)
        نطاق الرطوبة (عند التخزين) [رطوبة نسبية]
        5 - 95% رطوبة نسبية (من دون تكثيف)

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تشغيل فيديو USB
        • MPEG
        • H.263
        • H.264
        • H.265
        • AVI
        • MP4
        • MPEG4
        • VP8
        • VP9
        • WEBM
        تشغيل صور USB
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        تشغيل صوت USB
        • AAC
        • HEAAC
        • MPEG

      • مشغّل داخلي

        CPU
        A72 (عدد 2) + A53 (عدد 4)
        GPU
        ARM Mali-T860 MP4
        الذاكرة
        ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت
        حقيبة
        eMMc سعة 32 جيجابايت

      • الملحقات

        الملحقات المضمّنة
        • كبل سلسلة تعاقبية RS232
        • شعار Philips ‏(x1)
        • غطاء مفتاح طاقة التيار المتردد
        • غطاء USB (عدد 1)
        • براغي
        • سلك طاقة التيار المتناوب
        • كبل مع مستشعر بالأشعة تحت الحمراء (1,8 م) (عدد 1)
        • دليل البدء السريع
        • جهاز تحكّم عن بُعد وبطاريات AAA
        • كبل RS232
        • وحدة WiFi
        • أداة تثبيت الأسلاك (x3)

      • متفرقات

        لغات العرض على الشاشة
        • الإنكليزية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • الأسبانية
        • البولندية
        • التركية
        • الروسية
        • الإيطالية
        • الصينية المبسطة
        • الصينية التقليدية
        • العربية
        • اليابانية
        • الدانماركية
        • الهولندية
        • الفنلندية
        • النرويجية
        • البرتغالية
        • السويدية
        الكفالة
        ضمان لمدة 3 سنوات
        الموافقات التنظيمية
        • CE
        • RoHS
        • CB
        • CCC
        • EMF
        • FCC، الفئة أ
        • UL

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