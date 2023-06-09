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Signage Solutions شاشة E-Line

75BDL4052E/02
  • شاشة تفاعلية للتعليم شاشة تفاعلية للتعليم شاشة تفاعلية للتعليم
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    Signage Solutions شاشة E-Line

    75BDL4052E/02

    شاشة تفاعلية للتعليم

    مصدر إلهام للتعاون. أعلى مستوى من التفاعل. تأتي شاشة اللمس E-Line من Philips هذه مزوّدة بأفضل المواصفات، وهي مشغّلة بواسطة نظام Android وتتميّز ببرنامج تعليمي محسّن وتوافق محسّن مع البرامج، و20 نقطة لمس، وزجاج مقوّى ومقاوم للتوهّج.

    Signage Solutions شاشة E-Line

    شاشة تفاعلية للتعليم

    مصدر إلهام للتعاون. أعلى مستوى من التفاعل. تأتي شاشة اللمس E-Line من Philips هذه مزوّدة بأفضل المواصفات، وهي مشغّلة بواسطة نظام Android وتتميّز ببرنامج تعليمي محسّن وتوافق محسّن مع البرامج، و20 نقطة لمس، وزجاج مقوّى ومقاوم للتوهّج.

    شاشة تفاعلية للتعليم

    مصدر إلهام للتعاون. أعلى مستوى من التفاعل. تأتي شاشة اللمس E-Line من Philips هذه مزوّدة بأفضل المواصفات، وهي مشغّلة بواسطة نظام Android وتتميّز ببرنامج تعليمي محسّن وتوافق محسّن مع البرامج، و20 نقطة لمس، وزجاج مقوّى ومقاوم للتوهّج.

    Signage Solutions شاشة E-Line

    شاشة تفاعلية للتعليم

    مصدر إلهام للتعاون. أعلى مستوى من التفاعل. تأتي شاشة اللمس E-Line من Philips هذه مزوّدة بأفضل المواصفات، وهي مشغّلة بواسطة نظام Android وتتميّز ببرنامج تعليمي محسّن وتوافق محسّن مع البرامج، و20 نقطة لمس، وزجاج مقوّى ومقاوم للتوهّج.

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    مراجعة كل السلسة E-Line

      شاشة تفاعلية للتعليم

      مع تقنية اللمس المتعدد

      • 75 بوصة
      • مشغّل بواسطة نظام Android
      • تعمل باللمس المتعدد
      تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي من دون الحاجة إلى كبلات

      تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي من دون الحاجة إلى كبلات

      قم بتضمين كمبيوتر شخصي بقوة كاملة أو وحدة CRD50 مشغّلة بواسطة Android مباشرةً في شاشة Philips الاحترافية. تحتوي فتحة OPS على كل التوصيلات الضرورية لتشغيل الأداة التي يتم إدخالها عبر الفتحة، بما في ذلك مأخذ الطاقة.

      تقنية اللمس المتعدد القادرة على توفير 20 نقطة لمس

      استمتع بتجربة تفاعلية استثنائية مع ما يصل إلى 20 نقطة لمس في الوقت نفسه. تُعد هذه الشاشة مثالية للتطبيقات التعاونية والتنافسية وهي تساعد في توصيل أي محتوى لجمهورك، ما يجعلها الخيار المثالي لمجال التعليم والأماكن العامة والشركات وقطاع الضيافة وأماكن البيع بالتجزئة. تتوافق لوحة اللمس مع HID (جهاز بواجهة بشرية)، ما يتيح التشغيل الصحيح لميزة التوصيل والتشغيل.

      وضع لوح المعلومات مضمن

      شجّع التعاون المرن بفضل وضع لوح المعلومات. ما عليك سوى تنشيط هذه الميزة لتحويل شاشتك إلى لوح فارغ يمكن لعدة مستخدمين الرسم عليه باليد أو بواسطة قلم مخصص للشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن التقاط كل المحتويات الموجودة على الشاشة لطباعتها أو مشاركة الملف بسهولة تامة.

      مشاركة الشاشة لاسلكيًا وخيارات متقدّمة للتعاون

      اعرض أربعة موجزات على الشاشة الواحدة. تتيح لك مشاركة الشاشة لاسلكيًا توصيل أجهزة متعددة في الوقت نفسه للتبديل السريع بين المحتويات عند الحاجة. استخدم شبكة Wi-Fi الحالية لتوصيل الأجهزة على الفور وبشكل آمن، أو استخدم خيار دونجل التفاعلي مع كبل HDMI الاختياري الخاص بنا للإرسال مباشرةً إلى الشاشة من دون الحاجة إلى الاتصال بشبكتك الآمنة/المحمية.

      Android: شغّل تطبيقك الخاص أو اختر تطبيقك المفضل لتشغيله

      يمكنك العمل مع نظام التشغيل الأكثر تطورًا على الإطلاق وحفظ تطبيقك الخاص مباشرة في الشاشة، بفضل نظام التشغيل Android المضمّن في الشاشة. أو اختر تطبيقًا من مكتبة تطبيقات Android الواسعة وشغّل المحتويات منها. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك أداة الجدولة المضمنة بتقسيم تطبيقاتك ومحتوياتك بحسب العملاء والوقت في اليوم. أما ميزة التوجيه التلقائي فتعمد إلى عرض المحتوى باتجاه عمودي أو أفقي، وهي سهلة الاستخدام تمامًا مثل تدوير الشاشة.

      استخدم Wave للحصول على نتائج ثورية

      أطلق العنان للطاقة والتنوع والذكاء داخل شاشات E-Line من Philips عن بُعد باستخدام Wave. تمنحك هذه المنصة السحابية الثورية التحكم الكامل، مع تثبيت وإعداد مبسطَين، ومراقبة الشاشات والتحكم بها، وترقية البرامج الثابتة، وإدارة قوائم التشغيل، وتحديد جداول الطاقة. توفير الوقت والطاقة والتأثير البيئي.

      المواصفات التقنية

      • إمكانية الاتصال

        إخراج الصوت
        مقبس صغير حجم 3,5 مم (عدد 1)
        إدخال الفيديو
        • DVI - D (عدد 1)
        • HDMI 2.0 (عدد 3)
        • USB 2.0 (عدد 3)
        • USB 3.0 (عدد 3)
        • USB-C (لغاية 65 واط)
        إدخال الصوت
        مقبس صغير حجم 3,5 مم (عدد 1)
        توصيلات أخرى
        • OPS
        • بطاقة SD صغيرة
        • USB-B (عدد 3)
        إخراج الفيديو
        HDMI 2.0 ‏(عدد 1)
        تحكم خارجي
        • مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
        • RJ45
        • مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم

      • الصورة/الشاشة

        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        189.3  سم
        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        74.5  بوصة
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        دقة اللوحة
        3840 x‏ 2160
        دقة البكسل
        0,4296 x‏ 0,4296 مم
        الدقة المثلى
        3840‏ × 2160 @ 60 هرتز
        ألوان الشاشة
        1.07Billon
        السطوع (بعد إضافة الزجاج)
        380  cd/m²
        السطوع (قبل إضافة الزجاج)
        410  cd/m²
        نسبة التباين (نموذجي)
        1200:1
        معدل التباين الديناميكي
        500,000:1
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        8,0  ملي ث
        زاوية العرض (أفقية)
        178  درجة
        زاوية العرض (عمودية)
        178  درجة
        تحسين الصورة
        • 3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
        • فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
        • تعويض الحركة، إلغاء التشابك
        • مسح تدريجي
        • إلغاء التشابك بين 3D MA
        • تحسين التباين الديناميكي
        تقنية اللوحة
        ADS
        نظام التشغيل
        Android 11
        دقة واجهة مستخدم نظام التشغيل
        3840‏ × 2160 على 60 هرتز

      • الراحة

        الوضعية
        أفقي (18/7)
        وظائف حفظ الشاشة
        نقل البكسل، مستوى سطوع منخفض
        التحكم بلوحة المفاتيح
        قابلة للإقفال
        إشارة التحكم عن بعد
        قابلة للإقفال
        التوصيل الحلقي للإشارة
        • RS232
        • توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
        سهولة التثبيت
        • الإدخال الذكي
        • إخراج تيار متناوب
        تسهيلات أخرى
        مقابض الحمل
        قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
        • RS232
        • RJ45

      • الصوت

        مكبرات صوت مضمّنة
        15 واط (عدد 2)

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        100 ~ 240 فولت تقريبًا للتيار المتردد، 50/60 هرتز
        استهلاك الطاقة (نموذجي)
        190  واط
        الاستهلاك (الحد الأقصى)
        450 واط
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0.5 واط
        ميزات توفير الطاقة
        الطاقة الذكية
        فئة ملصق الطاقة
        G

      • دقة الشاشة المعتمدة

        تنسيقات الكمبيوتر
        • 640‏ × 350، 70 هرتز
        • 640‏×480،‏ 60‏، 67‏، 72‏، 75 هرتز
        • 800‏×600،‏ 56‏، 60‏، 72‏ ، 75 هرتز
        • 832‏ × 624، ‏75 هرتز
        • 848‏ × 480، 60 هرتز
        • 960‏x‏720، ‏75 هرتز
        • 1024‏x‏768، ‏60، 70 هرتز
        • 1152 ‏× 864،‏ 60‏، 70، 75 هرتز
        • 1152‏ × 900، ‏66 هرتز
        • 1280‏ × 720، 60،‏ 70 هرتز
        • 1280‏ × 768، ‏60 هرتز، 75 هرتز
        • 1280‏ × 800، 60، ‏75 هرتز
        • 1280 x ‏960، 60 هرتز
        • 1280‏x‏1024،‏ 60، 67، 75 هرتز
        • 1360‏ × 768، 60 هرتز
        • 1366‏ × 768، 60 هرتز
        • 1400 ‏× 1050،‏60‏، 75 هرتز
        • ‎1600 x 900‏، 60 هرتز
        • 1600‏ × 1200، 60 هرتز
        • 1680‏ × 1050، 60 هرتز
        • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
        • 1920‏ × 1200، 60 هرتز
        • 3840‏ × 2160، 24، 25، 30، 60 هرتز
        • 1440‏ × 900، 60 هرتز
        • 720 x ‏400، 70 هرتز
        تنسيقات الفيديو
        • 480 بكسل،‏ 60 هرتز
        • 720 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 1080 بوصة،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 2160p،‏ 50، 60 هرتز
        • 480 بوصة،‏ 60 هرتز

      • الأبعاد

        دعامة الإدخال الذكي
        100 x ‏100 مم،‏ M4L6 (عدد 6)
        تعيين العرض
        1715,5  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        1007,6  ملليمترًا
        الوزن
        55.85  كلغ
        تعيين العمق
        101,5 مم (أقصى عمق)/79,2 مم (العمق عند التثبيت على الحائط)  ملليمترًا
        تعيين العرض (بوصة)
        67,54  بوصة
        تعيين الارتفاع (بوصة)
        39.67  بوصة
        تركيب على الجدار
        600 x‏ 400 مم، M8
        تعيين العمق (بوصة)
        3,99 (أقصى عمق)/‏3,12‏ (العمق عند التثبيت على الحائط)  بوصة
        عرض الإطار الخارجي
        17,8 مم (الجهة العلوية/اليمنى/اليسرى) x‏ 31,7 مم (الجهة السفلية)

      • الوزن

        المنتج مع الغلاف (كلغ)
        67,7  كلغ
        المنتج مع الغلاف (بالرطل)
        149,25  رطل
        المنتج بدون الحامل (كلغ)
        55,85  كلغ
        المنتج بدون حامل (بالرطل)
        123,13  رطل

      • شروط التشغيل

        الارتفاع
        0 ~ 3000 م
        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        0 ~ 40  درجة مئوية
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        50,000  ساعة (ساعات)
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        -20 ~ 60  درجة مئوية
        نطاق الرطوبة (عند التشغيل) [رطوبة نسبية]
        20 ~ 80% (من دون تكثيف)
        نطاق الرطوبة (عند التخزين) [رطوبة نسبية]
        5 ~ 95% (من دون تكثيف)

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تشغيل فيديو USB
        • H.263
        • H.264
        • H.265
        • MPEG1/2
        • MPEG4
        • VP8
        • VP9
        تشغيل صور USB
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        تشغيل صوت USB
        • AAC
        • HEAAC
        • MPEG

      • مشغّل داخلي

        CPU
        MTK 9970A
        الذاكرة
        8 غيغابايت
        حقيبة
        eMMc سعة 32 جيجابايت
        Wifi
        2G/5G/6G 2T2R

      • الملحقات

        الملحقات المضمّنة
        • قطعة قماش للتنظيف (عدد 1)
        • سلك طاقة التيار المتناوب
        • غطاء مفتاح طاقة التيار المتردد
        • مشبك كبلات (عدد 3)
        • كبل DVI - I‏ (1,8 م) (عدد 1)
        • كبل HDMI‏ (3 م) (عدد 1)
        • كبل مع مستشعر بالأشعة تحت الحمراء (1,8 م) (عدد 1)
        • شعار Philips ‏(x1)
        • دليل البدء السريع (x1)
        • جهاز تحكّم عن بُعد وبطاريات AAA
        • كبل RS232
        • كبل السلسلة التعاقبية RS232 (عدد 1)
        • قلم لمس (عدد 2)
        • كبل للتحويل من USBA إلى B ‏(3 م) (عدد 1)
        • غطاء USB وبراغي
        الملحقات الاختيارية
        الدونجل التفاعلي

      • متفرقات

        لغات العرض على الشاشة
        • العربية
        • الهولندية
        • الدانماركية
        • الإنكليزية
        • الفرنسية
        • الفنلندية
        • الألمانية
        • الإيطالية
        • اليابانية
        • النرويجية
        • البولندية
        • البرتغالية
        • الروسية
        • الأسبانية
        • السويدية
        • الصينية المبسطة
        • التركية
        • الصينية التقليدية
        الكفالة
        ضمان لمدة 5 سنوات
        الموافقات التنظيمية
        • CE
        • FCC، الفئة أ
        • RoHS
        • CB
        • EAC
        • EMF
        • ETL

      • التفاعل

        تقنية اللمس المتعدد
        لمس الأشعة تحت الحمراء من دون فراغات
        نقاط اللمس
        20 نقطة لمس متزامنة
        توصيل وتشغيل
        متوافقة مع HID
        زجاج واقٍ
        • مانع للتوهج
        • فلتر الضوء الأزرق
        • زجاج مقوّى للسلامة 7MOHS

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • الملحقات الاختيارية: الدونجل التفاعلي

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