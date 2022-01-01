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Signage Solutions لوح معلومات تفاعلي

75BDL3652T/00
  • شاشة تفاعلية في قاعة الدروس شاشة تفاعلية في قاعة الدروس شاشة تفاعلية في قاعة الدروس
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    Signage Solutions لوح معلومات تفاعلي

    75BDL3652T/00

    شاشة تفاعلية في قاعة الدروس

    تمكّن من زيادة التفاعل إلى أقصى حد والتشجيع على التعاون بفضل شاشة T-Line التفاعلية من Philips. تتميّز هذه الشاشات التي تعمل بنظام Android بزجاج مقوّى مقاوم للتوهج، وهي مصممة لتحمّل الاستخدام اليومي الكثيف كما تتميّز بما يصل إلى 20 نقطة لمس

    Signage Solutions لوح معلومات تفاعلي

    شاشة تفاعلية في قاعة الدروس

    تمكّن من زيادة التفاعل إلى أقصى حد والتشجيع على التعاون بفضل شاشة T-Line التفاعلية من Philips. تتميّز هذه الشاشات التي تعمل بنظام Android بزجاج مقوّى مقاوم للتوهج، وهي مصممة لتحمّل الاستخدام اليومي الكثيف كما تتميّز بما يصل إلى 20 نقطة لمس

    شاشة تفاعلية في قاعة الدروس

    تمكّن من زيادة التفاعل إلى أقصى حد والتشجيع على التعاون بفضل شاشة T-Line التفاعلية من Philips. تتميّز هذه الشاشات التي تعمل بنظام Android بزجاج مقوّى مقاوم للتوهج، وهي مصممة لتحمّل الاستخدام اليومي الكثيف كما تتميّز بما يصل إلى 20 نقطة لمس

    Signage Solutions لوح معلومات تفاعلي

    شاشة تفاعلية في قاعة الدروس

    تمكّن من زيادة التفاعل إلى أقصى حد والتشجيع على التعاون بفضل شاشة T-Line التفاعلية من Philips. تتميّز هذه الشاشات التي تعمل بنظام Android بزجاج مقوّى مقاوم للتوهج، وهي مصممة لتحمّل الاستخدام اليومي الكثيف كما تتميّز بما يصل إلى 20 نقطة لمس

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      مع تقنية اللمس المتعدد

      • 75 بوصة
      • مشغّل بواسطة نظام Android
      • تعمل باللمس المتعدد
      التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

      التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

      شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.

      تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي من دون الحاجة إلى كبلات

      تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي من دون الحاجة إلى كبلات

      قم بتضمين كمبيوتر شخصي بقوة كاملة أو وحدة CRD50 مشغّلة بواسطة Android مباشرةً في شاشة Philips الاحترافية. تحتوي فتحة OPS على كل التوصيلات الضرورية لتشغيل الأداة التي يتم إدخالها عبر الفتحة، بما في ذلك مأخذ الطاقة.

      Android: شغّل تطبيقك الخاص أو اختر تطبيقك المفضل لتشغيله

      يمكنك العمل مع نظام التشغيل الأكثر تطورًا على الإطلاق وحفظ تطبيقك الخاص مباشرة في الشاشة، بفضل نظام التشغيل Android المضمّن في الشاشة. أو اختر تطبيقًا من مكتبة تطبيقات Android الواسعة وشغّل المحتويات منها. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك أداة الجدولة المضمنة بتقسيم تطبيقاتك ومحتوياتك بحسب العملاء والوقت في اليوم. أما ميزة التوجيه التلقائي فتعمد إلى عرض المحتوى باتجاه عمودي أو أفقي، وهي سهلة الاستخدام تمامًا مثل تدوير الشاشة.

      تقنية اللمس المتعدد القادرة على توفير 20 نقطة لمس

      استمتع بتجربة تفاعلية استثنائية مع ما يصل إلى 20 نقطة لمس في الوقت نفسه. تُعد هذه الشاشة مثالية للتطبيقات التعاونية والتنافسية وهي تساعد في توصيل أي محتوى لجمهورك، ما يجعلها الخيار المثالي لمجال التعليم والأماكن العامة والشركات وقطاع الضيافة وأماكن البيع بالتجزئة. تتوافق لوحة اللمس مع HID (جهاز بواجهة بشرية)، ما يتيح التشغيل الصحيح لميزة التوصيل والتشغيل.

      وضع لوح المعلومات مضمن

      شجّع التعاون المرن بفضل وضع لوح المعلومات. ما عليك سوى تنشيط هذه الميزة لتحويل شاشتك إلى لوح فارغ يمكن لعدة مستخدمين الرسم عليه باليد أو بواسطة قلم مخصص للشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن التقاط كل المحتويات الموجودة على الشاشة لطباعتها أو مشاركة الملف بسهولة تامة.

      مشاركة الشاشة لاسلكيًا وخيارات متقدّمة للتعاون

      اعرض أربعة موجزات على الشاشة الواحدة. تتيح لك مشاركة الشاشة لاسلكيًا توصيل أجهزة متعددة في الوقت نفسه للتبديل السريع بين المحتويات عند الحاجة. استخدم شبكة Wi-Fi الحالية لتوصيل الأجهزة على الفور وبشكل آمن، أو استخدم خيار دونجل التفاعلي مع كبل HDMI الاختياري الخاص بنا للإرسال مباشرةً إلى الشاشة من دون الحاجة إلى الاتصال بشبكتك الآمنة/المحمية.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        189,3  سم
        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        74,5  بوصة
        دقة اللوحة
        3840 x‏ 2160
        الدقة المثلى
        3840‏ × 2160 @ 60 هرتز
        السطوع
        420  cd/m²
        معدل التباين الديناميكي
        500,000:1
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        9  ملي ث
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        زاوية العرض (أفقية)
        178  درجة
        زاوية العرض (عمودية)
        178  درجة
        دقة البكسل
        0,4296 x‏ 0,4296 مم
        ألوان الشاشة
        1.07Billon
        تحسين الصورة
        • 3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
        • فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
        • تعويض الحركة، إلغاء التشابك
        • مسح تدريجي
        • إلغاء التشابك بين 3D MA
        • تحسين التباين الديناميكي
        معالجة السطح
        غطاء مانع للتوهج
        تقنية اللوحة
        IPS
        نسبة التباين (نموذجي)
        1200:1
        نظام التشغيل
        Android 9

      • دقة الشاشة المعتمدة

        تنسيقات الكمبيوتر
        • 640‏ × 350، 70 هرتز
        • 640‏×480،‏ 60‏، 67‏، 72‏، 75 هرتز
        • 800‏×600،‏ 56‏، 60‏، 72‏ ، 75 هرتز
        • 832‏ × 624، ‏75 هرتز
        • 848‏ × 480، 60 هرتز
        • 960‏x‏720، ‏75 هرتز
        • 1024‏x‏768، ‏60، 70 هرتز
        • 1152 ‏× 864،‏ 60‏، 70، 75 هرتز
        • 1152‏ × 900، ‏66 هرتز
        • 1280‏ × 720، 60،‏ 70 هرتز
        • 1280‏ × 768، ‏60 هرتز، 75 هرتز
        • 1280‏ × 800، 60، ‏75 هرتز
        • 1280 x ‏960، 60 هرتز
        • 1280‏x‏1024،‏ 60، 67، 75 هرتز
        • 1360‏ × 768، 60 هرتز
        • 1366‏ × 768، 60 هرتز
        • 1400 ‏× 1050،‏60‏، 75 هرتز
        • 1440 ‏× 900،‏ 60‏، 75 هرتز
        • 1440‏ × 1050، 60 هرتز
        • ‎1600 x 900‏، 60 هرتز
        • 1600‏ × 1200، 60 هرتز
        • 1680‏ × 1050، 60 هرتز
        • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
        • 1920‏ × 1200، 60 هرتز
        • 3840‏ × 2160، 24، 25، 30، 60 هرتز
        تنسيقات الفيديو
        • 480 بكسل،‏ 60 هرتز
        • 576 بكسل،‏ 50 هرتز
        • 720p، ‏60 هرتز
        • 720 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 1080 بوصة،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 4K ‏x ‏2K

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الفيديو
        • Display Port1.2 (عدد 1)
        • DVI-I (عدد 1)
        • MHL 2.0 ‏(عدد 4)
        • USB 2.0 ‏(عدد 2)
        • USB 3.0 ‏(عدد 2)
        • USB-C
        إدخال الصوت
        مقبس حجم 3,5 مم (عدد 1)
        إخراج الفيديو
        • DisplayPort 1.2 (عدد 1)
        • DVI - D (عدد 1)
        • HDMI 2.0 ‏(عدد 2)
        • USB 2.0 ‏(عدد 2)
        إخراج الصوت
        مقبس حجم 3,5 مم (عدد 2)
        تحكم خارجي
        • مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
        • RJ45
        • مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
        توصيلات أخرى
        • OPS
        • بطاقة SD صغيرة

      • الراحة

        الوضعية
        • عمودي (12/7)
          عمودي (12/7)
        • أفقي (18/7)
        وظائف حفظ الشاشة
        نقل البكسل، مستوى سطوع منخفض
        التوصيل الحلقي للإشارة
        • DisplayPort
        • RS232
        • توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
        سهولة التثبيت
        الإدخال الذكي
        وظائف توفير استهلاك الطاقة
        الطاقة الذكية
        أداء الصورة
        تحكم متقدم في الألوان
        قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
        • RS232
        • RJ45
        التحكم بلوحة المفاتيح
        • مخفية
        • قابلة للإقفال
        إشارة التحكم عن بعد
        قابلة للإقفال
        تسهيلات أخرى
        مقابض الحمل

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        0 ~ 40  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        -20 ~ 60  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        20 ~ 80% (عند التشغيل)، 5 - 95% (عند التخزين)  %
        الارتفاع
        0 ~ 3000 م
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        50,000  ساعة (ساعات)

      • الطاقة

        استهلاك الطاقة (نموذجي)
        190  واط
        الاستهلاك (الحد الأقصى)
        380 واط
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0.5 واط
        مأخذ كهربائي رئيسي
        100 ~ 240 فولت تقريبًا للتيار المتردد، 50/60 هرتز
        ميزات توفير الطاقة
        الطاقة الذكية
        فئة ملصق الطاقة
        G

      • الصوت

        مكبرات صوت مضمّنة
        2 x‏ 20 واط RMS

      • الملحقات

        الملحقات الاختيارية
        الدونجل التفاعلي
        الملحقات المضمّنة
        • قطعة قماش للتنظيف (عدد 1)
        • كبل DVI-D ‏(1,8 م)
        • برغي M2 (عدد 2)
        • برغي M3 (عدد 2)
        • شعار Philips ‏(x1)
        • كبل سلسلة تعاقبية RS232
        • قلم لمس (عدد 2)
        • USB باللمس (عدد 1)
        • غطاء USB (عدد 1)
        • سلك طاقة التيار المتردد
        • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
        • سلك HDMI
        • كبل مع مستشعر بالأشعة تحت الحمراء (1,8 م) (عدد 1)
        • دليل البدء السريع (x1)
        • جهاز تحكّم عن بُعد (عدد 1)
        • كبل RS232

      • متفرقات

        لغات العرض على الشاشة
        • العربية
        • الهولندية
        • الدانماركية
        • الإنكليزية
        • الفرنسية
        • الفنلندية
        • الألمانية
        • الإيطالية
        • اليابانية
        • النرويجية
        • البولندية
        • البرتغالية
        • الروسية
        • الأسبانية
        • السويدية
        • الصينية المبسطة
        • التركية
        • الصينية التقليدية
        الموافقات التنظيمية
        • CE
        • FCC، الفئة أ
        • RoHS
        • CB
        • BSMI
        • EAC
        • EMF
        • PSB
        • ETL
        الكفالة
        ضمان لمدة 5 سنوات

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تشغيل فيديو USB
        • ASF
        • AVI
        • DAT
        • FLV
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • TS
        • VOB
        • WEBM
        • WMV
        تشغيل صور USB
        • BMP
        • JPEG
        • JPG
        • PNG
        تشغيل صوت USB
        • AAC
        • M4A
        • MP3
        • WMA

      • التفاعل

        تقنية اللمس المتعدد
        لمس الأشعة تحت الحمراء من دون فراغات
        نقاط اللمس
        20 نقطة لمس متزامنة
        توصيل وتشغيل
        متوافقة مع HID
        زجاج واقٍ
        • مانع للتوهج
        • زجاج مقوّى للسلامة

      • مشغّل داخلي

        CPU
        MTK5680
        GPU
        ذاكرة DDR4 سعة 4 جيجابايت
        الذاكرة
        ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت
        حقيبة
        eMMc سعة 32 جيجابايت
        Wifi
        • AP(WC0SR2511-88112BU)‎
        • STA(WCT5GM2511MT7668AU)‎

      • الأبعاد

        دعامة الإدخال الذكي
        100 مم x‏ 100 مم، 6xM4L6
        تعيين العرض
        1715,50  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        993,70  ملليمترًا
        تعيين العمق
        80,8 مم(العمق عند التركيب على الحائط) / 108,7 مم (العمق عند غطاء مكبر الصوت)  ملليمترًا
        تعيين العرض (بوصة)
        67,54  بوصة
        تعيين الارتفاع (بوصة)
        39,12  بوصة
        تعيين العمق (بوصة)
        3,18 مم(العمق عند التركيب على الحائط) / 4,28 مم (العمق عند غطاء مكبر الصوت)  بوصة
        عرض الإطار الخارجي
        17,8 مم (متساوٍ)
        تركيب على الجدار
        600 (أفقي) x‏ 400 (عمودي) مم، M8
        وزن المنتج
        53,0  كلغ
        وزن المنتج (لِبرة)
        116,85  رطل

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • الملحقات الاختيارية: الدونجل التفاعلي

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