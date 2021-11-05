55HFL5214U/12
إمكانية اتصال أذكى
تم تصميم MediaSuite ليناسب أسلوب الحياة السريع الوتيرة؛ فهو يتميّز بإمكانية اتصال متقدّمة وإعدادات تكوين متعددة. يجعل Chromecast المضمّن عملية البث سريعة وسهلة، فيما يقدّم كل من Android™ ومتجر Google Play إمكانيات لا تحصى.
تتميّز شاشات Philips الاحترافية والمشغّلة بواسطة Android بسرعتها وتعددية استخدامها وسهولة التنقل فيها. وقد تم تحسينها لتشغيل تطبيقات Android الأصلية، ويمكنك أيضًا تثبيت تطبيقات الويب مباشرةً على الشاشة. أما التحديثات التلقائية فتضمن الحفاظ على التطبيقات قيد التحديث.
تمكّن من إرسال الأفلام والعروض التقديمية والمزيد غيرها لاسلكيًا وبشكل فوري وآمن، من الأجهزة الذكية (الهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر المحمول واللوحي) بدقة تصل إلى 4K. يتميّز Chromecast بسعر مقبول، ولا يتطلّب جهازًا إضافيًا وهو آمن للاستخدام المهني. يكفي أن يضغط المستخدمون على رمز Chromecast على جهازهم الذكي لبدء بث المحتوى من آلاف التطبيقات الممكّنة لاستخدام ميزة الإرسال، وسيتحوّل جهازهم الذكي إلى جهاز التحكّم عن بُعد.
استمتع بإمكانية وصول كامل إلى متجر Google Play بأكمله، لإضافة التطبيقات والألعاب والموسيقى والأفلام والمزيد غيرها بسهولة تامة إلى شاشة Philips الاحترافية. كذلك، تتم إضافة أدوات أعمال جديدة وخيارات ترفيه إضافية إلى الكتالوج بشكل يومي، لضمان إمكانية الوصول الدائمة إلى أحدث الصيحات العالمية.
يوفر لك MediaSuite من Philips واجهة مستخدم (UI) واضحة ويسهل التنقل فيها، ويمكن تخصيصها عبر إضافة علامتك التجارية الخاصة. أضِف شعارك وألوانك الخاصة بسهولة إلى شريط البحث لإبراز علامتك التجارية بصورة إضافية.
تحكّم بالتطبيقات المثبتة على الشاشات الاحترافية من Philips بشكل كامل ومركزي. يسمح لك AppControl بتثبيت التطبيقات وحذفها وإدارتها على شاشات محددة أو على الشبكة بأكملها، لتتمكّن من تزويد النزلاء والعملاء بتجارب مخصصة، بغض النظر عن عدد الشاشات التي تديرها.
شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN أو التردد اللاسلكي). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل تحديث البرامج والإعدادات، ومراقبة حالة الشاشات. سواء أكنت تتحكّم بتلفزيون واحد أم أكثر، تسهّل ميزة CMND & Control إدارة مجموعة الشاشات.
رحّب بالزائرين. تتيح لك ميزة CMND & Check-in استخدام المعلومات الفردية مثل الاسم واللغة المنطوقة لإنشاء تجربة مخصصة، سواء أكنت تضيف لمسات خاصة لنزلاء الفندق أم تبسّط عملية الدفع أم تقدّم حزم قنوات متعددة.
تسمح لك إمكانية الوصول إلى Netflix المضمّن بمشاهدة آخر الأفلام والبرامج من حسابك بشكل أسهل وأسرع وأكثر ملاءمة. ما من حاجة إلى أي مشغلات خارجية أو تلفزيون القمر الصناعي، ما يساعد في الحفاظ على تكاليف التشغيل منخفضة وعمليات التركيب مرتّبة، مع الحفاظ على شكل عصري في مؤسستك. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك زر Netflix المخصص على جهاز التحكّم عن بُعد بالوصول إلى الخدمة على الفور لاستخدام فعال. تنطبق الشروط والأحكام على عملية تنشيط Netflix.
يأتي جهاز التحكّم عن بُعد الاختياري (22AV2025B/00) ممكنًا لاستخدام Google Assistant™، ما يمنحك تحكّمًا صوتيًا وإجابات أسرع. افتح YouTube، وارفع مستوى الصوت، وشغّل الأغاني المفضّلة لديك، واحصل على كل المعلومات التي تحتاج إليها، مثل التحديثات المتعلّقة بالأحوال الجوية، والأمور التي يمكنك القيام بها، وحتى الترجمات المنطوقة على الفور. استمتع بإمكانيات لا تحصى مع Google Assistant™.
