    تلفزيون احترافي

    50HFL5214U/12

    إمكانية اتصال أذكى

    تم تصميم MediaSuite ليناسب أسلوب الحياة السريع الوتيرة؛ فهو يتميّز بإمكانية اتصال متقدّمة وإعدادات تكوين متعددة. يجعل Chromecast المضمّن عملية البث سريعة وسهلة، فيما يقدّم كل من Android™‎ ومتجر Google Play إمكانيات لا تحصى.

    تلفزيون احترافي

    إمكانية اتصال أذكى

    بفضل Chromecast المضمّن وNetflix

    • 50 بوصة، MediaSuite
    • مشغّل بواسطة Android™‎

    تقدّم لك تحديثات Android آخر الوظائف

    تتميّز شاشات Philips الاحترافية والمشغّلة بواسطة Android بسرعتها وتعددية استخدامها وسهولة التنقل فيها. وقد تم تحسينها لتشغيل تطبيقات Android الأصلية، ويمكنك أيضًا تثبيت تطبيقات الويب مباشرةً على الشاشة. أما التحديثات التلقائية فتضمن الحفاظ على التطبيقات قيد التحديث.

    Chromecast™‎ مضمّن لمشاركة المحتوى بسهولة

    تمكّن من إرسال الأفلام والعروض التقديمية والمزيد غيرها لاسلكيًا وبشكل فوري وآمن، من الأجهزة الذكية (الهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر المحمول واللوحي) بدقة تصل إلى 4K. يتميّز Chromecast بسعر مقبول، ولا يتطلّب جهازًا إضافيًا وهو آمن للاستخدام المهني. يكفي أن يضغط المستخدمون على رمز Chromecast على جهازهم الذكي لبدء بث المحتوى من آلاف التطبيقات الممكّنة لاستخدام ميزة الإرسال، وسيتحوّل جهازهم الذكي إلى جهاز التحكّم عن بُعد.

    الوصول إلى متجر Google Play للتطبيقات والوسائط

    استمتع بإمكانية وصول كامل إلى متجر Google Play بأكمله، لإضافة التطبيقات والألعاب والموسيقى والأفلام والمزيد غيرها بسهولة تامة إلى شاشة Philips الاحترافية. كذلك، تتم إضافة أدوات أعمال جديدة وخيارات ترفيه إضافية إلى الكتالوج بشكل يومي، لضمان إمكانية الوصول الدائمة إلى أحدث الصيحات العالمية.

    واجهة مستخدم قابلة للتخصيص، لشعارات وألوان مخصصة

    يوفر لك MediaSuite من Philips واجهة مستخدم (UI) واضحة ويسهل التنقل فيها، ويمكن تخصيصها عبر إضافة علامتك التجارية الخاصة. أضِف شعارك وألوانك الخاصة بسهولة إلى شريط البحث لإبراز علامتك التجارية بصورة إضافية.

    قم بتثبيت التطبيقات وإدارتها عن بُعد مع AppControl

    تحكّم بالتطبيقات المثبتة على الشاشات الاحترافية من Philips بشكل كامل ومركزي. يسمح لك AppControl بتثبيت التطبيقات وحذفها وإدارتها على شاشات محددة أو على الشبكة بأكملها، لتتمكّن من تزويد النزلاء والعملاء بتجارب مخصصة، بغض النظر عن عدد الشاشات التي تديرها.

    التشغيل والمراقبة والصيانة عبر CMND & Control

    شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN أو التردد اللاسلكي). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل تحديث البرامج والإعدادات، ومراقبة حالة الشاشات. سواء أكنت تتحكّم بتلفزيون واحد أم أكثر، تسهّل ميزة CMND & Control إدارة مجموعة الشاشات.

    قدّم تجارب مخصصة مع CMND & Check-in

    رحّب بالزائرين. تتيح لك ميزة CMND & Check-in استخدام المعلومات الفردية مثل الاسم واللغة المنطوقة لإنشاء تجربة مخصصة، سواء أكنت تضيف لمسات خاصة لنزلاء الفندق أم تبسّط عملية الدفع أم تقدّم حزم قنوات متعددة.

    Netflix مضمّن مع زر مخصص في جهاز التحكّم عن بُعد

    تسمح لك إمكانية الوصول إلى Netflix المضمّن بمشاهدة آخر الأفلام والبرامج من حسابك بشكل أسهل وأسرع وأكثر ملاءمة. ما من حاجة إلى أي مشغلات خارجية أو تلفزيون القمر الصناعي، ما يساعد في الحفاظ على تكاليف التشغيل منخفضة وعمليات التركيب مرتّبة، مع الحفاظ على شكل عصري في مؤسستك. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك زر Netflix المخصص على جهاز التحكّم عن بُعد بالوصول إلى الخدمة على الفور لاستخدام فعال. تنطبق الشروط والأحكام على عملية تنشيط Netflix.

    تحكّم أسرع وأذكى بفضل Google Assistant™‎

    يأتي جهاز التحكّم عن بُعد الاختياري (22AV2025B/00) ممكنًا لاستخدام Google Assistant™‎، ما يمنحك تحكّمًا صوتيًا وإجابات أسرع. افتح YouTube، وارفع مستوى الصوت، وشغّل الأغاني المفضّلة لديك، واحصل على كل المعلومات التي تحتاج إليها، مثل التحديثات المتعلّقة بالأحوال الجوية، والأمور التي يمكنك القيام بها، وحتى الترجمات المنطوقة على الفور. استمتع بإمكانيات لا تحصى مع Google Assistant™‎.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      حجم الشاشة القطري (بوصة)
      50  بوصة
      حجم الشاشة القطري (قياس متري)
      126  سم
      شاشة العرض
      دقة 4K Ultra HD مع إضاءة LED
      دقة اللوحة
      3840x2160p
      السطوع
      350  cd/m²
      نسبة التباين (نموذجي)
      5000:1

    • دقة الشاشة المعتمدة

      HDMI
      ما يصل إلى 3840x2160p على 60 هرتز
      موالف
      • غير ذلك: دقة تصل إلى 1920x1080p على تردد 60 هرتز
      • T2 HEVC: دقة تصل إلى 3840x2160 على تردد 60 هرتز
      USB‏، LAN
      • HEVC: دقة تصل إلى 3840x2160 على تردد 60 هرتز
      • غير ذلك: دقة تصل إلى 1920x1080p على تردد 60 هرتز

    • جهاز الموالفة/الاستقبال/النقل

      تلفزيون رقمي
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC UHD ‏(ما يصل إلى 2160p60)
      تلفزيون تناظري
      PAL
      تشغيل IP (بروتوكول الإنترنت)
      • البث المتعدد
      • الإرسال الموحّد
      • HLS
      • قنوات تطبيقات البث المستقل عبر الإنترنت

    • تلفزيون Android

      نظام التشغيل
      Android TV™ 9 (Pie)‎
      تطبيقات مثبتة مسبقًا
      • *Netflix
      • YouTube
      • متجر Google Play*
      • Google Play Movies
      • Google Play Games
      • YouTube Music
      حجم الذاكرة (Flash)
      16 غيغابايت*

    • ميزات الضيافة

      وضع الفندق
      • التحكّم بالإعدادات عند التشغيل
      • الحدّ من مستوى الصوت
      • قفل قائمة التثبيت
      • قفل القائمة
      • قفل التحكم بوحدة التحكم
      • وضع السجن
      التحكم بالطاقة
      • وضع البدء السريع
      • تشغيل تلقائي
      • إيقاف تشغيل تلقائي
      العلامة المتوفرة لديك
      • شاشة رئيسية قابلة للتخصيص
      • تطبيق ترحيبي قابل للتخصيص
      • اسم الموقع (معرّف Geonames)
      • CMND&Create
      • لوحة معلومات مخصصة (HTML&APK)
      CMND&Control
      • محرر القنوات بدون اتصال
      • محرر الإعدادات بدون اتصال
      • إدارة عن بعد عبر IP/RF
      • إدارة مجموعة أجهزة التلفزيون
      • تحديثات محلية عبر USB
      • النسخ الأولي الفوري
      التحكم
      • AppControl
      • تحكّم أصلي بتلفزيون Android عبر JEDI
      • JSON API للتحكم بالتلفزيون-JAPIT
      • بروتوكول Serial Xpress
      • Crestron Connected
      • وحدة تحكم
      DRM التفاعلي
      • VSecure
      • Playready Smoothstreaming
      توليد الدخل
      MyChoice
      جهاز تحكم عن بُعد
      • الكشف عن انخفاض شحن البطارية
      • قفل باب حجرة بطارية جهاز التحكم عن بعد
      • زر لإظهار الساعة يضيء في الظلام
      CMND&Check-In
      • اسم النزيل
      • لغة المستخدم
      • الرسائل
      • عرض الفاتورة على التلفزيون
      • تسجيل خروج سريع
      المشاركة
      • Chromecast Ultra مضمّن
      • مشاركة آمنة
      • مشاركة تتم إدارتها عبر الشبكة
      الملاءمة
      • Google Assistant*
      • تسجيل الدخول إلى حساب Google
      • توقّع الأحوال الجوية
      • >أكثر من 40 لغة قائمة معتمدة
      • الساعة في وضع إيقاف التشغيل
      • تلفزيون بحسب الفئة
      • منبّه التنشيط
      • مؤقت السكون

    • ميزات الرعاية الصحية

      التحكم
      • أجهزة تحكم عن بُعد متعددة
      • متوافق مع نظام الاتصال بالممرضة/الممرض
      الملاءمة
      • التحدّث إلى الطفل
      • كتم صوت مكبر الصوت الرئيسي المستقل
      السلامة
      • عزل مزدوج مستوى II
      • مؤخر للحريق

    • الوسائط المتعددة

      ميزة تشغيل الفيديو معتمدة
      • التنسيقات: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • HEVC
      • الحاويات: AVI وMKV
      • VP9
      تنسيقات الموسيقى المعتمدة
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
      • WMA-PRO ‏(الإصدار 9 و10)
      تنسيقات الترجمة المعتمدة
      • SRT
      • SMI
      • TXT
      تنسيقات الصور المعتمدة
      • JPG
      • PNG
      • BMP
      • GIF

    • الصوت

      قوة إخراج الصوت
      20 (2x10)  واط
      خرج مكبر الصوت في الحمام
      1,5 واط أحادي، 8 أوم
      مكبرات صوت
      • 2.0
      • توجيه الصوت نحو الأسفل
      ميزات الصوت
      • DTS-HD
      • متوافق مع Dolby Atmos
      • Dolby MS12D
      • AC-4
      • صوت DTS استوديو

    • الطاقة

      مأخذ كهربائي رئيسي
      تيار متردد 220-240 فولط؛ 50-60 هرتز
      درجة الحرارة المحيطة
      من 0 إلى 40 درجة مئوية
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      < 0,3 واط
      فئة ملصق الطاقة
      F
      قوة ملصق الطاقة الأوروبي
      65  واط
      ميزات توفير الطاقة
      • وضع Eco
      • مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
      • مستشعر الضوء
      رقم تسجيل EPREL
      935974

    • الملحقات

      مضمنة
      • جهاز تحكّم عن بُعد 22AV2005B/00
      • بطاريتان AAA
      • سلك الطاقة
      • كتيّب الضمان
      • كتيّب المسائل القانونية والأمان
      • حامل من الأطراف
      اختياري
      • جهاز تحكّم عن بُعد مع صوت 22AV2025B/00
      • جهاز تحكّم عن بُعد سهل الاستخدام 22AV1601B/12
      • جهاز تحكّم عن بُعد 22AV1604B/12 مخصّص لأماكن الرعاية الصحية
      • ساعة خارجية 22AV1860A/12
      • موديم كبلي 22AV1970A بمعيار DOCSIS
      • إعداد جهاز التحكّم عن بُعد 22AV9574A/12

    • اتصال لاسلكي

      شبكة محلية لاسلكية
      • 802.11‎ ac
      • Wifi-Direct

    • اتصال من الجزء السفلي

      الهوائي
      IEC-75
      HDMI2
      HDMI 2.0 مع HDCP 2.2
      إيثرنت (شبكة اتصال محلية)
      RJ-45
      HDMI3
      HDMI 2.0 مع HDCP 2.2
      USB2
      USB 2.0
      تحكم خارجي
      RJ-48
      خرج مكبر الصوت في الحمام
      مقبس صغير
      الطاقة الخارجية
      12 فولت، 1,5 أمبير كحد أقصى

    • جهة الاتصال

      فتحة الواجهة المشتركة
      CI+ 1.3.2
      HDMI1
      HDMI 2.0 مع HDCP 2.2
      خرج سماعة الرأس
      مقبس صغير
      USB1
      USB 3.0

    • تحسين الاتصال

      RJ48
      • الأشعة تحت الحمراء-إدخال/إخراج
      • واجهة Xpress التسلسلية
      EasyLink ‏(HDMI-CEC)
      • التشغيل بكبسة زر واحدة
      • وضع الاستعداد في النظام
      • التحكم بالعبور عن بعد
      • التحكم بصوت النظام
      HDMI
      • ARC (كل المنافذ)
      • تحديد الإدخال التلقائي

    • تصميم

      اللون
      أسود

    • الأبعاد

      تعيين العرض
      1112  ملليمترًا
      تعيين الارتفاع
      647  ملليمترًا
      تعيين العمق
      78/85  ملليمترًا
      وزن المنتج
      11.3  كلغ
      تعيين العرض (مع الحامل)
      1112  ملليمترًا
      تعيين الارتفاع (مع الحامل)
      677  ملليمترًا
      تعيين العمق (مع الحامل)
      246  ملليمترًا
      وزن المنتج (مع الحامل)
      11.5  كلغ
      متوافق مع أداة تركيب على الحائط
      • M6
      • 100 x ‏200 مم

    • Netflix: تنطبق شروط وأحكام خاصة يجب أن تتم الموافقة عليها وتطبيقها لتمكين التطبيق.
    • يستند توفّر Google Assistant إلى البلد وإعدادات اللغة. بهدف استخدام Google Assistant، يجب استخدام جهاز تحكّم عن بُعد اختياري مع ميزة الصوت.
    • يحتاج Google Cast الوصول إلى خوادم Google.
    • يستند توفّر الميزات إلى التطبيق المختار من قِبل المسؤول عن التضمين.
    • لا تضمن Philips توفر التطبيقات أو استمرار عملها بالشكل الصحيح.
    • قد تكون مساحة الذاكرة المتوفرة الفعلية أقل، نظرًا إلى تكوين الجهاز المسبق
    • يتم عادة قياس الطاقة المستهلكة في وضع التشغيل وفقًا لمعيار IEC62087 Ed 2. وتعتمد الطاقة المستهلكة الفعلية على كيفية استخدام التلفزيون.
    • يحتوي هذا التلفزيون على الرصاص فقط في بعض الأجزاء والمكونات حيث لا وجود لبدائل عن التكنولوجيا وفقًا لبنود الاستثناء الحالية بموجب توجيه RoHS (تقييد توجيه المواد الخطرة).
    • إن Android وGoogle Play وChromecast هي علامات تجارية لـ Google LLC
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. كل الحقوق محفوظة.

