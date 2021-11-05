Chromecast™‎ مضمّن لمشاركة المحتوى بسهولة

تمكّن من إرسال الأفلام والعروض التقديمية والمزيد غيرها لاسلكيًا وبشكل فوري وآمن، من الأجهزة الذكية (الهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر المحمول واللوحي) بدقة تصل إلى 4K. يتميّز Chromecast بسعر مقبول، ولا يتطلّب جهازًا إضافيًا وهو آمن للاستخدام المهني. يكفي أن يضغط المستخدمون على رمز Chromecast على جهازهم الذكي لبدء بث المحتوى من آلاف التطبيقات الممكّنة لاستخدام ميزة الإرسال، وسيتحوّل جهازهم الذكي إلى جهاز التحكّم عن بُعد.