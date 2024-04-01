حيوي وذكي
يقدّم تلفزيون قطاع الضيافة هذا الأداء المثالي عندما تريد أن يبدو كل شيء رائعًا ببساطة. يجعل جهاز Chromecast المضمّن البث سريعًا وسهلاً، فيما يوفّر متجرا Android™ وGoogle Play إمكانيات لا حصر لها.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حيوي وذكي
يقدّم تلفزيون قطاع الضيافة هذا الأداء المثالي عندما تريد أن يبدو كل شيء رائعًا ببساطة. يجعل جهاز Chromecast المضمّن البث سريعًا وسهلاً، فيما يوفّر متجرا Android™ وGoogle Play إمكانيات لا حصر لها.
حيوي وذكي
يقدّم تلفزيون قطاع الضيافة هذا الأداء المثالي عندما تريد أن يبدو كل شيء رائعًا ببساطة. يجعل جهاز Chromecast المضمّن البث سريعًا وسهلاً، فيما يوفّر متجرا Android™ وGoogle Play إمكانيات لا حصر لها.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حيوي وذكي
يقدّم تلفزيون قطاع الضيافة هذا الأداء المثالي عندما تريد أن يبدو كل شيء رائعًا ببساطة. يجعل جهاز Chromecast المضمّن البث سريعًا وسهلاً، فيما يوفّر متجرا Android™ وGoogle Play إمكانيات لا حصر لها.
تمكّن من إرسال الأفلام والعروض التقديمية والمزيد غيرها لاسلكيًا وبشكل فوري وآمن، من الأجهزة الذكية (الهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر المحمول واللوحي) بدقة تصل إلى 4K. يتميّز Chromecast بسعر مقبول، ولا يتطلّب جهازًا إضافيًا وهو آمن للاستخدام المهني. يكفي أن يضغط المستخدمون على رمز Chromecast على جهازهم الذكي لبدء بث المحتوى من آلاف التطبيقات الممكّنة لاستخدام ميزة الإرسال، وسيتحوّل جهازهم الذكي إلى جهاز التحكّم عن بُعد.
لإمكانية نسخ كل إعدادات البرمجة وبرمجة القنوات بسهولة من تلفزيون إلى تلفزيون آخر في أقل من دقيقة. وتضمن الميزة التوحيد بين أجهزة التلفزيون وتخفّض بشكل واضح وقت التثبيت وتكاليفه.
يمكن تمديد الضمان القياسي الذي يمتد على مدى 3 سنوات للاستمتاع بهذا المنتج من دون أي قلق لمدة 5 سنوات.
استمتع بإمكانية وصول كامل إلى متجر Google Play بأكمله، لإضافة التطبيقات والألعاب والموسيقى والأفلام والمزيد غيرها بسهولة تامة إلى شاشة Philips الاحترافية. كذلك، تتم إضافة أدوات أعمال جديدة وخيارات ترفيه إضافية إلى الكتالوج بشكل يومي، لضمان إمكانية الوصول الدائمة إلى أحدث الصيحات العالمية.
مزيج من مادة مضادة للميكروبات وتصميم خالٍ من التجاويف، ليصبح جهاز التحكّم عن بُعد الصحي سهل التنظيف وخاليًا من الجراثيم.
تحكّم بالتطبيقات المثبتة على أجهزة التلفزيون Philips الاحترافية بشكل كامل ومركزي. تسمح لك ميزة AppControl بتثبيت التطبيقات وحذفها وإدارتها على أجهزة تلفزيون محددة أو على الشبكة بأكملها، ما يمنحك القدرة على تزويد المستخدمين والعملاء بتجارب مخصصة، بغض النظر عن عدد أجهزة التلفزيون التي تديرها.
شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي LAN. تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل تحديث البرامج والإعدادات، ومراقبة حالة الشاشات. سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم أكثر، تسهّل ميزة CMND & Control إدارة مجموعة الشاشات.
CMND & Create هي أداة تأليف قوية لإنشاء محتوى مقنع. مع واجهة السحب والإفلات، والقوالب المحمّلة مسبقًا والتطبيقات المصغّرة والمضمّنة، ستبهر العملاء بمحتواك ومعلوماتك بسرعة هائلة.
رحّب بالنزلاء. تتيح لك ميزة CMND & Check-in استخدام المعلومات الفردية، مثل الاسم واللغة المنطوقة، لإنشاء تجربة مخصصة.
قدّم محتوى يمكن الدفع مقابل مشاهدته في أي ظرف، بدءًا من نموذج الدفع مقابل الوصول إلى كل القنوات، ووصولاً إلى المحتوى المتميّز المحدد. إن MyChoice عبارة عن حل مضمّن يسمح للمشاهدين بالوصول إلى القنوات التي يتم الدفع لمشاهدتها عبر رمز.
الصورة/الشاشة
جهاز الموالفة/الاستقبال/النقل
تلفزيون Android
ميزات الضيافة
ميزات الرعاية الصحية
الوسائط المتعددة
الصوت
الطاقة
الملحقات
اتصال لاسلكي
اتصال من الجزء السفلي
جهة الاتصال
تحسين الاتصال
الأبعاد
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