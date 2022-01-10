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تلفزيون احترافي

43HFL6214U/12
  • إمكانية اتصال أذكى إمكانية اتصال أذكى إمكانية اتصال أذكى
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    تلفزيون احترافي

    43HFL6214U/12

    إمكانية اتصال أذكى

    تم تصميم MediaSuite ليناسب أسلوب الحياة السريع الوتيرة؛ فهو يتميّز بإمكانية اتصال متقدّمة وإعدادات تكوين متعددة. يجعل Chromecast المضمّن عملية البث سريعة وسهلة، فيما يقدّم كل من Android™‎ ومتجر Google Play إمكانيات لا تحصى.

    تلفزيون احترافي

    إمكانية اتصال أذكى

    تم تصميم MediaSuite ليناسب أسلوب الحياة السريع الوتيرة؛ فهو يتميّز بإمكانية اتصال متقدّمة وإعدادات تكوين متعددة. يجعل Chromecast المضمّن عملية البث سريعة وسهلة، فيما يقدّم كل من Android™‎ ومتجر Google Play إمكانيات لا تحصى.

    إمكانية اتصال أذكى

    تم تصميم MediaSuite ليناسب أسلوب الحياة السريع الوتيرة؛ فهو يتميّز بإمكانية اتصال متقدّمة وإعدادات تكوين متعددة. يجعل Chromecast المضمّن عملية البث سريعة وسهلة، فيما يقدّم كل من Android™‎ ومتجر Google Play إمكانيات لا تحصى.

    تلفزيون احترافي

    إمكانية اتصال أذكى

    تم تصميم MediaSuite ليناسب أسلوب الحياة السريع الوتيرة؛ فهو يتميّز بإمكانية اتصال متقدّمة وإعدادات تكوين متعددة. يجعل Chromecast المضمّن عملية البث سريعة وسهلة، فيما يقدّم كل من Android™‎ ومتجر Google Play إمكانيات لا تحصى.

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      إمكانية اتصال أذكى

      بفضل Chromecast المضمّن وNetflix

      • 43 بوصة، MediaSuite
      • مشغّل بواسطة Android™‎

      تقدّم لك تحديثات Android آخر الوظائف

      تتميّز شاشات Philips الاحترافية والمشغّلة بواسطة Android بسرعتها وتعددية استخدامها وسهولة التنقل فيها. وقد تم تحسينها لتشغيل تطبيقات Android الأصلية، ويمكنك أيضًا تثبيت تطبيقات الويب مباشرةً على الشاشة. أما التحديثات التلقائية فتضمن الحفاظ على التطبيقات قيد التحديث.

      Chromecast™‎ مضمّن لمشاركة المحتوى بسهولة

      تمكّن من إرسال الأفلام والعروض التقديمية والمزيد غيرها لاسلكيًا وبشكل فوري وآمن، من الأجهزة الذكية (الهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر المحمول واللوحي) بدقة تصل إلى 4K. يتميّز Chromecast بسعر مقبول، ولا يتطلّب جهازًا إضافيًا وهو آمن للاستخدام المهني. يكفي أن يضغط المستخدمون على رمز Chromecast على جهازهم الذكي لبدء بث المحتوى من آلاف التطبيقات الممكّنة لاستخدام ميزة الإرسال، وسيتحوّل جهازهم الذكي إلى جهاز التحكّم عن بُعد.

      الوصول إلى متجر Google Play للتطبيقات والوسائط

      استمتع بإمكانية وصول كامل إلى متجر Google Play بأكمله، لإضافة التطبيقات والألعاب والموسيقى والأفلام والمزيد غيرها بسهولة تامة إلى شاشة Philips الاحترافية. كذلك، تتم إضافة أدوات أعمال جديدة وخيارات ترفيه إضافية إلى الكتالوج بشكل يومي، لضمان إمكانية الوصول الدائمة إلى أحدث الصيحات العالمية.

      واجهة مستخدم قابلة للتخصيص، لشعارات وألوان مخصصة

      يوفر لك MediaSuite من Philips واجهة مستخدم (UI) واضحة ويسهل التنقل فيها، ويمكن تخصيصها عبر إضافة علامتك التجارية الخاصة. أضِف شعارك وألوانك الخاصة بسهولة إلى شريط البحث لإبراز علامتك التجارية بصورة إضافية.

      قم بتثبيت التطبيقات وإدارتها عن بُعد مع AppControl

      تحكّم بالتطبيقات المثبتة على الشاشات الاحترافية من Philips بشكل كامل ومركزي. يسمح لك AppControl بتثبيت التطبيقات وحذفها وإدارتها على شاشات محددة أو على الشبكة بأكملها، لتتمكّن من تزويد النزلاء والعملاء بتجارب مخصصة، بغض النظر عن عدد الشاشات التي تديرها.

      التشغيل والمراقبة والصيانة عبر CMND & Control

      شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN أو التردد اللاسلكي). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل تحديث البرامج والإعدادات، ومراقبة حالة الشاشات. سواء أكنت تتحكّم بتلفزيون واحد أم أكثر، تسهّل ميزة CMND & Control إدارة مجموعة الشاشات.

      قدّم تجارب مخصصة مع CMND & Check-in

      رحّب بالزائرين. تتيح لك ميزة CMND & Check-in استخدام المعلومات الفردية مثل الاسم واللغة المنطوقة لإنشاء تجربة مخصصة، سواء أكنت تضيف لمسات خاصة لنزلاء الفندق أم تبسّط عملية الدفع أم تقدّم حزم قنوات متعددة.

      Netflix مضمّن مع زر مخصص في جهاز التحكّم عن بُعد

      تسمح لك إمكانية الوصول إلى Netflix المضمّن بمشاهدة آخر الأفلام والبرامج من حسابك بشكل أسهل وأسرع وأكثر ملاءمة. ما من حاجة إلى أي مشغلات خارجية أو تلفزيون القمر الصناعي، ما يساعد في الحفاظ على تكاليف التشغيل منخفضة وعمليات التركيب مرتّبة، مع الحفاظ على شكل عصري في مؤسستك. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك زر Netflix المخصص على جهاز التحكّم عن بُعد بالوصول إلى الخدمة على الفور لاستخدام فعال. تنطبق الشروط والأحكام على عملية تنشيط Netflix.

      تحكّم أسرع وأذكى بفضل Google Assistant™‎

      يأتي جهاز التحكّم عن بُعد الاختياري (22AV2025B/00) ممكنًا لاستخدام Google Assistant™‎، ما يمنحك تحكّمًا صوتيًا وإجابات أسرع. افتح YouTube، وارفع مستوى الصوت، وشغّل الأغاني المفضّلة لديك، واحصل على كل المعلومات التي تحتاج إليها، مثل التحديثات المتعلّقة بالأحوال الجوية، والأمور التي يمكنك القيام بها، وحتى الترجمات المنطوقة على الفور. استمتع بإمكانيات لا تحصى مع Google Assistant™‎.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        43  بوصة
        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        108  سم
        شاشة العرض
        دقة 4K Ultra HD مع إضاءة LED
        دقة اللوحة
        3840x2160p
        السطوع
        400  cd/m²

      • دقة الشاشة المعتمدة

        HDMI
        ما يصل إلى 3840x2160p على 60 هرتز
        موالف
        • غير ذلك: دقة تصل إلى 1920x1080p على تردد 60 هرتز
        • T2 HEVC: دقة تصل إلى 3840x2160 على تردد 60 هرتز
        USB‏، LAN
        • HEVC: دقة تصل إلى 3840x2160 على تردد 60 هرتز
        • غير ذلك: دقة تصل إلى 1920x1080p على تردد 60 هرتز

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تلفزيون رقمي
        • DVB-T/T2/C
        • HEVC UHD ‏(ما يصل إلى 2160p60)
        تلفزيون تناظري
        PAL
        تشغيل IP (بروتوكول الإنترنت)
        • البث المتعدد
        • الإرسال الموحّد
        • HLS
        • قنوات تطبيقات البث المستقل عبر الإنترنت

      • تلفزيون Android

        نظام التشغيل
        Android TV™ 9 (Pie)‎
        تطبيقات مثبتة مسبقًا
        • *Netflix
        • YouTube
        • متجر Google Play*
        • Google Play Movies
        • Google Play Games
        • YouTube Music
        حجم الذاكرة (Flash)
        16 غيغابايت*

      • ميزات الضيافة

        وضع الفندق
        • التحكّم بالإعدادات عند التشغيل
        • الحدّ من مستوى الصوت
        • قفل قائمة التثبيت
        • قفل القائمة
        • قفل التحكم بوحدة التحكم
        • وضع السجن
        التحكم بالطاقة
        • وضع البدء السريع
        • تشغيل تلقائي
        • إيقاف تشغيل تلقائي
        العلامة المتوفرة لديك
        • شاشة رئيسية قابلة للتخصيص
        • تطبيق ترحيبي قابل للتخصيص
        • اسم الموقع (معرّف Geonames)
        • CMND&Create
        • لوحة معلومات مخصصة (HTML&APK)
        CMND&Control
        • محرر القنوات بدون اتصال
        • محرر الإعدادات بدون اتصال
        • إدارة عن بعد عبر IP/RF
        • إدارة مجموعة أجهزة التلفزيون
        • تحديثات محلية عبر USB
        • النسخ الأولي الفوري
        التحكم
        • AppControl
        • تحكّم أصلي بتلفزيون Android عبر JEDI
        • JSON API للتحكم بالتلفزيون-JAPIT
        • بروتوكول Serial Xpress
        • Crestron Connected
        • وحدة تحكم
        DRM التفاعلي
        • VSecure
        • Playready Smoothstreaming
        • Securemedia
        توليد الدخل
        MyChoice
        جهاز تحكم عن بُعد
        • الكشف عن انخفاض شحن البطارية
        • قفل باب حجرة بطارية جهاز التحكم عن بعد
        CMND&Check-In
        • اسم النزيل
        • لغة المستخدم
        • الرسائل
        • عرض الفاتورة على التلفزيون
        • تسجيل خروج سريع
        المشاركة
        • Chromecast Ultra مضمّن
        • مشاركة آمنة
        • مشاركة تتم إدارتها عبر الشبكة
        الملاءمة
        • Google Assistant*
        • تسجيل الدخول إلى حساب Google
        • توقّع الأحوال الجوية
        • أكثر من 40 لغة قائمة معتمدة
        • الساعة في وضع إيقاف التشغيل
        • تلفزيون بحسب الفئة
        • منبّه التنشيط
        • مؤقت السكون

      • ميزات الرعاية الصحية

        التحكم
        • أجهزة تحكم عن بُعد متعددة
        • متوافق مع نظام الاتصال بالممرضة/الممرض
        الملاءمة
        • التحدّث إلى الطفل
        • كتم صوت مكبر الصوت الرئيسي المستقل
        السلامة
        • عزل مزدوج مستوى II
        • مؤخر للحريق

      • الوسائط المتعددة

        ميزة تشغيل الفيديو معتمدة
        • التنسيقات: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • HEVC
        • الحاويات: AVI وMKV
        • VP9
        تنسيقات الموسيقى المعتمدة
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        • WMA-PRO ‏(الإصدار 9 و10)
        تنسيقات الترجمة المعتمدة
        • SRT
        • SMI
        • TXT
        تنسيقات الصور المعتمدة
        • JPG
        • PNG
        • BMP
        • GIF

      • الصوت

        قوة إخراج الصوت
        20 (2x10)  واط
        خرج مكبر الصوت في الحمام
        1,5 واط أحادي، 8 أوم
        مكبرات صوت
        • 2.0
        • توجيه الصوت نحو الأسفل
        ميزات الصوت
        • DTS-HD
        • متوافق مع Dolby Atmos
        • Dolby MS12D
        • AC-4
        • صوت DTS استوديو

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد 220-240 فولط؛ 50-60 هرتز
        درجة الحرارة المحيطة
        من 0 إلى 40 درجة مئوية
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0,3 واط
        فئة ملصق الطاقة
        F
        قوة ملصق الطاقة الأوروبي
        51  واط
        ميزات توفير الطاقة
        • وضع Eco
        • مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
        • مستشعر الضوء
        رقم تسجيل EPREL
        998984

      • الملحقات

        المضمنة
        • جهاز تحكّم عن بُعد صحي 22AV2226A
        • بطاريتان AA
        • سلك الطاقة
        • كتيّب الضمان
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        اختياري
        • جهاز تحكّم عن بُعد سهل الاستخدام 22AV1601B/12
        • ساعة خارجية 22AV1860A/12
        • موديم كبلي 22AV1970A بمعيار DOCSIS
        • إعداد جهاز التحكّم عن بُعد 22AV9574A/12
        • حامل للطاولة PPDS VESA

      • اتصال لاسلكي

        شبكة محلية لاسلكية
        • 802.11‎ ac
        • Wifi-Direct

      • اتصال من الجزء السفلي

        هوائي
        IEC-75
        HDMI2
        HDMI 2.0 مع HDCP 2.2
        إيثرنت (شبكة اتصال محلية)
        RJ-45
        HDMI3
        HDMI 2.0 مع HDCP 2.2
        USB2
        USB 2.0
        تحكم خارجي
        RJ-48
        خرج مكبر الصوت في الحمام
        مقبس صغير
        الطاقة الخارجية
        12 فولت، 1,5 أمبير كحد أقصى

      • جهة الاتصال

        فتحة الواجهة المشتركة
        CI+ 1.3.2
        HDMI1
        HDMI 2.0 مع HDCP 2.2
        خرج سماعة الرأس
        مقبس صغير
        USB1
        USB 3.0

      • تحسين الاتصال

        RJ48
        • الأشعة تحت الحمراء-إدخال/إخراج
        • واجهة Xpress التسلسلية
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التحكم بالعبور عن بعد
        • التحكم بصوت النظام
        HDMI
        • ARC (كل المنافذ)
        • تحديد الإدخال التلقائي

      • التصميم

        اللون
        رمادي أنثراسيت
        المواد
        إطار من الألومنيوم

      • الأبعاد

        تعيين العرض
        963  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        558  ملليمترًا
        تعيين العمق
        65/76  ملليمترًا
        وزن المنتج
        9.1  كلغ
        متوافق مع أداة تركيب على الحائط
        • 100 x ‏200 مم
        • M6

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          • يستند توفّر Google Assistant إلى البلد وإعدادات اللغة. بهدف استخدام Google Assistant، يجب استخدام جهاز تحكّم عن بُعد مع ميزة الصوت.
          • يستند توفّر الميزات إلى التطبيق المختار من قِبل المسؤول عن التضمين.
          • لا تضمن Philips توفر التطبيقات أو استمرار عملها بالشكل الصحيح.
          • قد تكون مساحة الذاكرة المتوفرة الفعلية أقل، نظرًا إلى تكوين الجهاز المسبق
          • يتم عادة قياس الطاقة المستهلكة في وضع التشغيل وفقًا لمعيار IEC62087 Ed 2. وتعتمد الطاقة المستهلكة الفعلية على كيفية استخدام التلفزيون.
          • يحتوي هذا التلفزيون على الرصاص فقط في بعض الأجزاء والمكونات حيث لا وجود لبدائل عن التكنولوجيا وفقًا لبنود الاستثناء الحالية بموجب توجيه RoHS (تقييد توجيه المواد الخطرة).
          • إن Android وGoogle Play وChromecast هي علامات تجارية لـ Google LLC
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