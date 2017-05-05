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  • أبهر ضيوفك أبهر ضيوفك أبهر ضيوفك

    تلفزيون مستخدم في قطاع الضيافة

    43HFL3011T/12

    أبهر ضيوفك

    أوصل الرسالة الصحيحة إلى ضيوفك مع جودة صور Full HDوإمكانية عرض صفحات الفندق التفاعلية مع العلامة التجارية.

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    تلفزيون مستخدم في قطاع الضيافة

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    أبهر ضيوفك

    بفضل تلفزيون أذكى مستخدم في مجال الضيافة

    • 43 بوصة، Easysuite
    • تقنية Full HD
    • DVB-T2/T/C HEVC
    CMND & Control: لصيانة أجهزة التلفزيون بدون مجهود

    CMND & Control: لصيانة أجهزة التلفزيون بدون مجهود

    تسمح ميزة CMND & Control بتكوين التلفزيون وتثبيته عن بعد من موقع مركزي، من دون الحاجة إلى زيارة أي غرفة. اعمد إلى تحديث كل الشاشات وإدارتها، بأدنى مستوى من المجهود، كل ذلك من دون إزعاج ضيوفك.

    CMND & Create: لعرض المعلومات التي تريدها، في الوقت الذي تريده

    CMND & Create: لعرض المعلومات التي تريدها، في الوقت الذي تريده

    تسمح لك ميزة CMND & Create بعرض المعلومات التي تريدها، في الوقت الذي تريده. وتسمح لك وحدة إدارة المحتويات الخاصة بـ CMND بإنشاء صفحات ويب تفاعلية خاصة بالفندق وتتضمن علامة تجارية وتوزيعها. خصص محتويات التلفزيون لتزويد ضيوفك بأحدث المعلومات وآخر التطورات في الفندق لديك، كل ذلك بالوقت الحقيقي.

    توافق MyChoice للدخل المتكرر

    توافق MyChoice للدخل المتكرر

    توفر ميزة MyChoice طريقة بسيطة ومنخفضة التكلفة لتقديم قنوات تلفزيونية عالية الجودة للضيوف. في الوقت نفسه، توفر هذه الميزة مصدر دخل جديد إضافي يسمح لك بتغطية الاستثمار الأولي في التلفزيون.

    رحّب بضيوفك باستخدام صفحة ترحيب قابلة للتخصيص

    رحّب بضيوفك باستخدام صفحة ترحيب قابلة للتخصيص

    تظهر صفحة ترحيب في كل مرة يتم فيها تشغيل التلفزيون. يمكن وضع العلامة التجارية على هذه الصفحة وتخصيصها بسهولة في وقت التثبيت من خلال صورة ترحيب بسيطة بتنسيق ‎.png

    أوضاع الفندق ومراكز الرعاية الصحية والسجن الكاملة

    كل الميزات المطلوبة للاستخدام المهني، في البيئات التي تتطلب ميزات أكثر من تلك المطلوبة في غرفة المعيشة. بدءًا من ميزة قفل مستوى الصوت والقائمة ووصولاً إلى اختبار المواد بشكل أكثر صرامة، والتوفير في استهلاك الطاقة وعناصر التحكم بمكافحة السرقة وميزات مخصصة لبيئات الراعية الصحية والسجن، للسماح بالاستخدام في الأسواق المتخصصة.

    التوافق مع إجراء اتصال بالممرضة/الممرض محسّن من أجل قطاع الرعاية الصحية

    يجعل التوافق مع نظام الاتصال بالممرضة/الممرض من أجهزة تلفزيون Philips الخاصة بالرعاية الصحية أداة متكاملة توفر ليس فقط خيارات ترفيه للمستخدم/المريض بل أيضًا وصولاً ملائمًا إلى المساعدة في الحالات الصحية الطارئة.

    عرض الساعة على الشاشة لملاءمة قصوى يستفيد منها الضيوف

    بفضل ميزة عرض الساعة على الشاشة الجديدة، أصبح بإمكان الضيوف الوصول بسهولة إلى الوقت الحالي. ويتم عرض الساعة على شاشة التلفزيون بمجرد الضغط على أحد الأزرار، ممّا يجمع بين الرؤية المحسّنة واستهلاك أقل للطاقة.

    اعمد إلى جدولة المحتوى الذي تريده، وفي الوقت الذي تريده

    اعرض المحتوى الذي تريده، في الوقت الذي تريده بفضل أداة الجدولة المضمنة. يمكنك برمجة ما يصل إلى 7 جداول مختلفة لعرض أي نوع تريده من المحتويات. كرر العملية كل يوم، أو عيّن الجدولة لأيام محددة مثل عطل نهاية الأسبوع، فالخيار بين يديك.

    SmartInfo لصفحات معلومات الفنادق التفاعلية والمميزة

    تسمح لك ميزة SmartInfo بتوفير معلومات حول الفنادق أو المدن لضيوفك بواسطة SmartUI. ويمكن لضيوفك الوصول إلى صفحة ويب التفاعلية هذه حتى عندما لا يكون التلفزيون متصلاً بإنترانت أو إنترنت. يمكنك أيضًا تغيير المعلومات بشكل منتظم وبسهولة لإبقاء ضيوفك على اطلاع على أحدث التطورات التي تجري في الفندق.

    Serial Xpress Protocol للأنظمة التفاعلية

    يمكن توصيل التلفزيون بأجهزة تشفير ومجموعات فك تشفير خارجية من جميع مزودي الأنظمة التفاعلية الكبرى، من خلال Serial Xpress Protocol ‏(SXP).

    تأمين قائمة التثبيت

    لمنع الوصول غير المصرّح به إلى إعدادات التثبيت والتكوين، ولضمان راحة الضيوف التامة وتجنب تكاليف إعادة التثبيت غير الضرورية.

    توصيلة سماعة رأس إضافية للاستماع الشخصي

    يتضمن نظام مكبرات الصوت توصيلة سماعة رأس إضافية. قم بتوصيل سماعة الرأس الخاصة بك للحصول على تجربة استماع شخصية مميزة كلما أردت ذلك.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      حجم الشاشة القطري (بوصة)
      43  بوصة
      حجم الشاشة القطري (قياس متري)
      108  سم
      شاشة العرض
      LED فائقة الدقة كليًا
      دقة اللوحة
      1920x1080 بكسل
      السطوع
      280  cd/m²
      تحسين الصورة
      • Pixel Plus HD
      • معدل الحركة المثالية من 200 هرتز
      زاوية العرض
      176º (أفقي) / 176º (عمودي)

    • جهاز الموالفة/الاستقبال/النقل

      تلفزيون رقمي
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC FHD ‏(ما يصل إلى 1080p60)
      تشغيل الفيديو
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM
      تلفزيون تناظري
      PAL

    • الميزات

      سهولة الاستخدام
      • نمط الصورة
      • نمط الصوت
      • تنسيق الصورة
      • تحكم مستقل بمستوى الصوت
      خدمات رقمية
      • دليل البرامج الإلكتروني 8d
      • Now&Next
      • MHEG
      • تلتيكست
      التحكم المحلي
      وحدة تحكم

    • ميزات الضيافة

      وضع الفندق
      • قفل التحكم بوحدة التحكم
      • قفل القائمة
      • قفل قائمة التثبيت
      • الحدّ من مستوى الصوت
      وضع السجن
      • وضع الأمان العالي
      • قفل TXT/MHEG/USB/EPG/Subtitle
      المؤقت
      • أداة الجدولة (7x)
      • مؤقت السكون
      • منبّه التنشيط
      • قناة التنشيط
      • أصوات التنشيط
      تشغيل التحكم
      • قناة
      • الميزة
      • نمط الصورة
      • تنسيق الصورة
      • نمط الصوت
      • مستوى الصوت
      • لغة القائمة
      غير قابل للسرقة
      • الحماية من سرقة البطارية
      • قفل Kensington
      التحكم بالطاقة
      بدء تشغيل صديق للبيئة/سريع
      العلامة المتوفرة لديك
      • SmartInfo
      • شعار الترحيب
      الساعة
      • الساعة في وضع الاستعداد
      • زر جهاز التحكم عن بعد يضيء في الظلام
      • الساعة التي تظهر على الشاشة
      • ساعة خارجية اختيارية
      SmartInfo
      • مستعرض HTML5
      • القوالب التفاعلية
      • عرض شرائح الصور
      تحديث عملية النسخ والبرامج الثابتة
      • النسخ الأولي الفوري
      • عبر USB/RF
      CMND&Control
      • محرر القنوات بدون اتصال
      • محرر الإعدادات بدون اتصال
      • إدارة عن بعد عبر RF
      • CMND&Create
      التحكم
      • منع التحديث التلقائي للقنوات
      • بروتوكول Serial Xpress
      • JSON API للتحكم بالتلفزيون-JAPIT
      DRM التفاعلي
      VSecure
      توليد الدخل
      MyChoice
      جهاز تحكم عن بُعد
      • ربطة الكبلات جاهزة
      • الكشف عن انخفاض شحن البطارية
      • قفل باب حجرة بطارية جهاز التحكم عن بعد
      القنوات
      • القائمة المدمجة
      • قوائم مع نسق
      • محرر القنوات بدون اتصال

    • ميزات الرعاية الصحية

      التحكم
      • أجهزة تحكم عن بُعد متعددة
      • متوافق مع التحكم عن بعد في مجال الرعاية الصحية
      • متوافق مع نظام الاتصال بالممرضة/الممرض
      الملاءمة
      • خرج سماعة الرأس
      • كتم صوت مكبر الصوت الرئيسي المستقل
      السلامة
      • عزل مزدوج مستوى II
      • مؤخر للحريق

    • الوسائط المتعددة

      ميزة تشغيل الفيديو معتمدة
      • التنسيقات: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • الحاويات: AVI وMKV
      • MP4
      • MPG
      • TS
      • WMV
      • HEVC
      تنسيقات الموسيقى المعتمدة
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
      تنسيقات الترجمة المعتمدة
      • SRT
      • ASS
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      تنسيقات الصور المعتمدة
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      • GIF
      دقة الفيديو المعتمدة على USB
      ما يصل إلى 1920x1080p@60 هرتز
      توصيلات الوسائط المتعددة
      USB

    • الصوت

      قوة إخراج الصوت
      16 (2x8)  واط
      خرج مكبر الصوت في الحمام
      1,5 واط أحادي، 8 أوم
      مكبرات صوت
      • 2.0
      • توجيه الصوت نحو الأسفل
      ميزات الصوت
      • AVL
      • صوت محيطي مذهل
      • Dolby MS10

    • الطاقة

      مأخذ كهربائي رئيسي
      تيار متردد 220-240 فولط؛ 50-60 هرتز
      درجة الحرارة المحيطة
      من 0 إلى 40 درجة مئوية
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      <0,3 واط
      فئة ملصق الطاقة
      A+
      قوة ملصق الطاقة الأوروبي
      42  واط
      ميزات توفير الطاقة
      • وضع Eco
      • مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
      استهلاك الطاقة السنوي
      62  كيلوواط/الساعة

    • الملحقات

      مضمنة
      • حامل التثبيت على الطاولة
      • بطاريتان AAA
      • كتيّب الضمان
      • كتيّب المسائل القانونية والأمان
      • سلك الطاقة
      • جهاز التحكم عن بُعد 22AV1503A/12
      اختياري
      • الساعة الخارجية 22AV1120C/00
      • التحكم عن بالعد في مجال الرعاية الصحية 22AV1109H/12
      • إعداد جهاز التحكم عن بعد 22AV9573A/12

    • جهة الاتصال

      USB2
      USB 3.0
      فتحة الواجهة المشتركة
      CI+ 1.3
      HDMI3
      HDMI 2.0 مع HDCP 2.2
      خرج سماعة الرأس
      مقبس صغير

    • جزء خلفي مخصص للاتصال

      خرج مكبر الصوت في الحمام
      مقبس صغير
      Component
      YPbPr + ‏cinch يسار/يمين
      إدخال AV
      CVBS تمت مشاركته مع YPbPr
      إدخال الصوت DVI
      مقبس صغير
      تحكم خارجي
      RJ-48
      الهوائي
      IEC-75
      HDMI1
      • HDMI 2.0 مع HDCP 2.2
      • ARC
      إخراج الصوت الرقمي
      بصري
      HDMI2
      HDMI 2.0 مع HDCP 2.2
      USB1
      USB 2.0

    • تحسين الاتصال

      RJ48
      • الأشعة تحت الحمراء-إدخال/إخراج
      • واجهة Xpress التسلسلية
      EasyLink ‏(HDMI-CEC)
      • التشغيل بكبسة زر واحدة
      • وضع الاستعداد في النظام
      • التحكم بالعبور عن بعد
      • التحكم بصوت النظام
      HDMI
      DVI (كل المنافذ)

    • تصميم

      اللون
      أسود

    • الأبعاد

      تعيين العرض
      971  ملليمترًا
      تعيين الارتفاع
      564  ملليمترًا
      تعيين العمق
      67/77  ملليمترًا
      وزن المنتج
      9.2  كلغ
      تعيين العرض (مع الحامل)
      971  ملليمترًا
      تعيين الارتفاع (مع الحامل)
      627.6  ملليمترًا
      تعيين العمق (مع الحامل)
      212  ملليمترًا
      وزن المنتج (مع الحامل)
      11.2  كلغ
      متوافق مع أداة تركيب على الحائط
      • 200 × 200 مم
      • M6

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
    • جهاز تحكم عن بُعد
    • كتيّب الضمان
    • سلك الطاقة
    • حامل التثبيت على الطاولة
    Badge-D2C

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    • يستند توفّر الميزات إلى التطبيق المختار من قِبل المسؤول عن التضمين.
    • يتم عادة قياس الطاقة المستهلكة في وضع التشغيل وفقًا لمعيار IEC62087 Ed 2. وتعتمد الطاقة المستهلكة الفعلية على كيفية استخدام التلفزيون.
    • يحتوي هذا التلفزيون على الرصاص فقط في بعض الأجزاء والمكونات حيث لا وجود لبدائل عن التكنولوجيا وفقًا لبنود الاستثناء الحالية بموجب توجيه RoHS (تقييد توجيه المواد الخطرة).
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

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