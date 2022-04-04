24HFL3014P/12
تحكّم بزمام الأمور
اعرض المزيد من المحتوى مع تلفزيون احترافي ومستقل، بسعر مقبول. يُساعد حل CMND السهل على تشغيل الشاشات المتصلة وإدارتها بسهولة. استفد من تركيب بسيط وسريع ومن صفحة ترحيب تظهر على الشاشة وتسهل برمجتها.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تسمح ميزة CMND and Control بتكوين أجهزة التلفزيون وتثبيتها عن بُعد من موقع مركزي من دون الحاجة إلى زيارة أي غرفة. قم بتحديث كل الشاشات وإدارتها بأقل جهد ممكن، كل ذلك من دون إزعاج ضيوفك.
قدّم محتوى يمكن الدفع مقابل مشاهدته في أي ظرف، بدءًا من نموذج الدفع مقابل الوصول إلى كل القنوات، ووصولاً إلى المحتوى المتميّز المحدد. إن MyChoice عبارة عن حل مضمّن يسمح للمشاهدين بالوصول إلى القنوات التي يتم الدفع لمشاهدتها عبر رمز أو بطاقة.
يوفر لك تلفزيون Philips الاحترافي واجهة مستخدم (UI) واضحة ويسهل التنقل فيها، ويمكن تخصيصها عبر إضافة علامتك التجارية الخاصة. أضِف شعارك أو خلفيتك المخصصة بسهولة إلى القائمة لإبراز علامتك التجارية بصورة إضافية.
قائمة موحّدة للقنوات تتضمن القنوات الرقمية والتناظرية. تسمح هذه الميزة للضيف بالتنقل ما بين القنوات التناظرية والرقمية بسلاسة.
سيكشف الغطاء الخلفي الشفاف المواد المخفية داخل التلفزيون، ويُعدّ مناسبًا للتثبيت في السجون ومراكز الاحتجاز بشكل خاص.
بفضل وظيفتَي الساعة والمنبه البسيطتَين وإضاءة LED الخلفية التي يتم إيقاف تشغيلها تلقائيا، ينخفض استهلاك الطاقة. كل ما يلزم لتشغيل الساعة لمدة سنة هو بطارية AA واحدة.
لإمكانية نسخ كل إعدادات البرمجة وبرمجة القنوات بسهولة من تلفزيون إلى تلفزيون آخر في أقل من دقيقة. وتضمن الميزة التوحيد بين أجهزة التلفزيون وتخفّض بشكل واضح وقت التثبيت وتكاليفه.
الصورة/الشاشة
جهاز الموالفة/الاستقبال/النقل
الميزات
ميزات الضيافة
ميزات الرعاية الصحية
الوسائط المتعددة
الصوت
الطاقة
الملحقات
جهة الاتصال
جزء خلفي مخصص للاتصال
تحسين الاتصال
تصميم
الأبعاد
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.