    تلفزيون احترافي

    24HFL3014P/12

    تحكّم بزمام الأمور

    اعرض المزيد من المحتوى مع تلفزيون احترافي ومستقل، بسعر مقبول. يُساعد حل CMND السهل على تشغيل الشاشات المتصلة وإدارتها بسهولة. استفد من تركيب بسيط وسريع ومن صفحة ترحيب تظهر على الشاشة وتسهل برمجتها.

    تلفزيون احترافي

    تحكّم بزمام الأمور

    مشغّل بواسطة CMND

    • 24 بوصة

    CMND and Control: لصيانة أجهزة التلفزيون بدون مجهود

    تسمح ميزة CMND and Control بتكوين أجهزة التلفزيون وتثبيتها عن بُعد من موقع مركزي من دون الحاجة إلى زيارة أي غرفة. قم بتحديث كل الشاشات وإدارتها بأقل جهد ممكن، كل ذلك من دون إزعاج ضيوفك.

    متوافق مع MyChoice. حل مضمّن للدفع مقابل المشاهدة

    قدّم محتوى يمكن الدفع مقابل مشاهدته في أي ظرف، بدءًا من نموذج الدفع مقابل الوصول إلى كل القنوات، ووصولاً إلى المحتوى المتميّز المحدد. إن MyChoice عبارة عن حل مضمّن يسمح للمشاهدين بالوصول إلى القنوات التي يتم الدفع لمشاهدتها عبر رمز أو بطاقة.

    تباهَ بعلامتك التجارية. أضِف شعار علامتك التجارية إلى واجهة مستخدم التلفزيون

    يوفر لك تلفزيون Philips الاحترافي واجهة مستخدم (UI) واضحة ويسهل التنقل فيها، ويمكن تخصيصها عبر إضافة علامتك التجارية الخاصة. أضِف شعارك أو خلفيتك المخصصة بسهولة إلى القائمة لإبراز علامتك التجارية بصورة إضافية.

    خريطة قنوات مختلطة للجمع ما بين القنوات التناظرية والرقمية

    قائمة موحّدة للقنوات تتضمن القنوات الرقمية والتناظرية. تسمح هذه الميزة للضيف بالتنقل ما بين القنوات التناظرية والرقمية بسلاسة.

    غطاء خلفي شفاف لرؤية المواد المخفية

    سيكشف الغطاء الخلفي الشفاف المواد المخفية داخل التلفزيون، ويُعدّ مناسبًا للتثبيت في السجون ومراكز الاحتجاز بشكل خاص.

    استهلاك منخفض للطاقة لإطالة عمر البطارية

    بفضل وظيفتَي الساعة والمنبه البسيطتَين وإضاءة LED الخلفية التي يتم إيقاف تشغيلها تلقائيا، ينخفض استهلاك الطاقة. كل ما يلزم لتشغيل الساعة لمدة سنة هو بطارية AA واحدة.

    نسخ USB الأولي الفوري. قم بتكوين أجهزة التلفزيون الاحترافي بسرعة تامة

    لإمكانية نسخ كل إعدادات البرمجة وبرمجة القنوات بسهولة من تلفزيون إلى تلفزيون آخر في أقل من دقيقة. وتضمن الميزة التوحيد بين أجهزة التلفزيون وتخفّض بشكل واضح وقت التثبيت وتكاليفه.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      حجم الشاشة القطري (بوصة)
      24  بوصة
      حجم الشاشة القطري (قياس متري)
      60  سم
      شاشة العرض
      • تلفزيون عالي الدقة مزود بتقنية LED
      • E-LED
      دقة اللوحة
      1366 x‏ 768 بكسل
      السطوع
      250  cd/m²
      زاوية العرض
      178 درجة (أفقي) / 178 درجة (عمودي)

    • جهاز الموالفة/الاستقبال/النقل

      تلفزيون رقمي
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC FHD ‏(ما يصل إلى 1080p60)
      تشغيل الفيديو
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM
      تلفزيون تناظري
      • PAL
      • SECAM

    • الميزات

      سهولة الاستخدام
      • نمط الصورة
      • نمط الصوت
      • تنسيق الصورة
      • تحكم مستقل بمستوى الصوت
      خدمات رقمية
      • دليل البرامج الإلكتروني 8d
      • Now&Next
      • MHEG
      • تلتيكست
      • الترجمات
      التحكم المحلي
      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل (جانب)

    • ميزات الضيافة

      وضع الفندق
      • قفل القائمة
      • قفل قائمة التثبيت
      • الحدّ من مستوى الصوت
      • قفل التحكم بوحدة التحكم
      وضع السجن
      • وضع الأمان العالي
      • قفل TXT/MHEG/USB/EPG/Subtitle
      المؤقت
      • مؤقت السكون
      • منبّه التنشيط
      • قناة التنشيط
      • أصوات التنشيط
      تشغيل التحكم
      • قناة
      • الميزة
      • نمط الصورة
      • تنسيق الصورة
      • نمط الصوت
      • مستوى الصوت
      • لغة القائمة
      غير قابل للسرقة
      • الحماية من سرقة البطارية
      • قفل Kensington
      التحكم بالطاقة
      بدء تشغيل صديق للبيئة/سريع
      العلامة المتوفرة لديك
      • شعار الترحيب
      • شاشة رئيسية قابلة للتخصيص
      الساعة
      • زر جهاز التحكم عن بعد يضيء في الظلام
      • الساعة التي تظهر على الشاشة
      تحديث عملية النسخ والبرامج الثابتة
      • النسخ الأولي الفوري
      • عبر USB/RF
      CMND&Control
      • إدارة عن بعد عبر RF
      • إدارة مجموعة أجهزة التلفزيون
      • محرر الإعدادات بدون اتصال
      • محرر القنوات بدون اتصال
      التحكم
      منع التحديث التلقائي للقنوات
      توليد الدخل
      MyChoice
      اللغات
      التحكّم بلغة الضيوف
      جهاز تحكم عن بُعد
      • ربطة الكبلات جاهزة
      • الكشف عن انخفاض شحن البطارية
      • قفل باب حجرة بطارية جهاز التحكم عن بعد
      • زر لإظهار الساعة يضيء في الظلام
      القنوات
      • القائمة المدمجة
      • محرر القنوات بدون اتصال

    • ميزات الرعاية الصحية

      التحكم
      • أجهزة تحكم عن بُعد متعددة
      • متوافق مع التحكم عن بعد في مجال الرعاية الصحية
      الملاءمة
      • خرج سماعة الرأس
      • كتم صوت مكبر الصوت الرئيسي المستقل
      • كشف سماعة الرأس
      السلامة
      • عزل مزدوج مستوى II
      • مؤخر للحريق

    • الوسائط المتعددة

      ميزة تشغيل الفيديو معتمدة
      • التنسيقات: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • MP4
      • MPG
      • TS
      • WMV
      • HEVC
      • الحاويات: AVI وMKV
      تنسيقات الموسيقى المعتمدة
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
      تنسيقات الترجمة المعتمدة
      • SRT
      • ASS
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      تنسيقات الصور المعتمدة
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      • GIF
      دقة الفيديو المعتمدة على USB
      ما يصل إلى 1920x1080p@60 هرتز
      توصيلات الوسائط المتعددة
      USB

    • الصوت

      قوة إخراج الصوت
      6 (2‏x‏3)  واط
      مكبرات صوت
      • 2.0
      • توجيه الصوت نحو الأسفل
      ميزات الصوت
      • AVL
      • جهير ديناميكي
      • صوت محيطي مذهل
      • Dolby MS10

    • الطاقة

      مأخذ كهربائي رئيسي
      تيار متردد 220-240 فولط؛ 50-60 هرتز
      درجة الحرارة المحيطة
      من 0 إلى 40 درجة مئوية
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      < 0,3 واط
      فئة ملصق الطاقة
      E
      قوة ملصق الطاقة الأوروبي
      17  واط
      ميزات توفير الطاقة
      • وضع Eco
      • مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
      رقم تسجيل EPREL
      1069369

    • الملحقات

      مضمنة
      • حامل من الأطراف
      • بطاريتان AAA
      • سلك الطاقة
      • كتيّب الضمان
      • كتيّب المسائل القانونية والأمان
      • جهاز تحكّم عن بُعد 22AV1903A/12
      اختياري
      • جهاز تحكّم عن بُعد سهل الاستخدام 22AV1601B/12
      • جهاز تحكّم عن بُعد 22AV1604B/12 مخصّص لأماكن الرعاية الصحية
      • إعداد جهاز التحكّم عن بُعد 22AV9574A/12

    • جهة الاتصال

      فتحة الواجهة المشتركة
      CI+ 1.3.2
      خرج سماعة الرأس
      مقبس صغير
      USB1
      USB 2.0

    • جزء خلفي مخصص للاتصال

      Scart
      • CVBS
      • RGB
      إدخال الصوت DVI
      مقبس صغير
      الهوائي
      IEC-75
      HDMI1
      • ARC
      • HDMI 1.4
      إخراج الصوت الرقمي
      بصري
      إدخال VGA
      D-sub بـ 15 دبوسًا
      HDMI2
      HDMI 1.4

    • تحسين الاتصال

      EasyLink ‏(HDMI-CEC)
      • التشغيل بكبسة زر واحدة
      • وضع الاستعداد في النظام
      • التحكم بالعبور عن بعد
      • التحكم بصوت النظام
      HDMI
      ARC‏ (HDMI1)
      Scart
      تشغيل scart

    • تصميم

      اللون
      أسود
      الميزات
      غطاء خلفي شفاف

    • الأبعاد

      تعيين العرض
      560  ملليمترًا
      تعيين الارتفاع
      336  ملليمترًا
      تعيين العمق
      35‏/45  ملليمترًا
      وزن المنتج
      3.1  كلغ
      تعيين العرض (مع الحامل)
      560  ملليمترًا
      تعيين الارتفاع (مع الحامل)
      336  ملليمترًا
      تعيين العمق (مع الحامل)
      124  ملليمترًا
      وزن المنتج (مع الحامل)
      3.2  كلغ
      متوافق مع أداة تركيب على الحائط
      • M4
      • 75 x‏ 75 ملم

