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تلفزيون احترافي

22AV1604B/12
  • جهاز تحكم عن بعد لبيئة الرعاية الصحية جهاز تحكم عن بعد لبيئة الرعاية الصحية جهاز تحكم عن بعد لبيئة الرعاية الصحية
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    تلفزيون احترافي

    22AV1604B/12

    جهاز تحكم عن بعد لبيئة الرعاية الصحية

    تم تصميم جهاز التحكّم عن بُعد الاحترافي هذا من Philips للاستخدام في بيئات الرعاية الصحية، وهو يتميّز بتصميم أزرار بسيط ومرمّز بالألوان مع سطح سهل التنظيف.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    تلفزيون احترافي

    جهاز تحكم عن بعد لبيئة الرعاية الصحية

    تم تصميم جهاز التحكّم عن بُعد الاحترافي هذا من Philips للاستخدام في بيئات الرعاية الصحية، وهو يتميّز بتصميم أزرار بسيط ومرمّز بالألوان مع سطح سهل التنظيف.

    جهاز تحكم عن بعد لبيئة الرعاية الصحية

    تم تصميم جهاز التحكّم عن بُعد الاحترافي هذا من Philips للاستخدام في بيئات الرعاية الصحية، وهو يتميّز بتصميم أزرار بسيط ومرمّز بالألوان مع سطح سهل التنظيف.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    تلفزيون احترافي

    جهاز تحكم عن بعد لبيئة الرعاية الصحية

    تم تصميم جهاز التحكّم عن بُعد الاحترافي هذا من Philips للاستخدام في بيئات الرعاية الصحية، وهو يتميّز بتصميم أزرار بسيط ومرمّز بالألوان مع سطح سهل التنظيف.

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      جهاز تحكم عن بعد لبيئة الرعاية الصحية

      خالٍ من الجراثيم وسهل التنظيف

      • جهاز تحكم عن بُعد

      سطح علوي قابل للتنظيف بواسطة الكحول

      يتميّز السطح العلوي لجهاز التحكّم عن بُعد الاحترافي هذا من Philips بأنه مسطّح، مما يسهل تنظيفه بالكحول، ويبقيه نظيفًا؛ فعدم وجود أزرار بارزة يعني عدم وجود فتحات تتغلغل فيها الجراثيم.

      تصميم باللون الأبيض لبيئة الرعاية الصحية

      يتميّز جهاز التحكّم عن بُعد هذا بتصميم باللون الأبيض وحواف مستديرة، ما يمنحه مظهرًا نظيفًا وسهل الاستخدام، وما يجعله مثاليًا للاستخدام في بيئات الرعاية الصحية. إن الأزرار الأساسية مرمّزة بالألوان وموضوعة بشكل ملائم، ما يضمن سهولة التشغيل.

      حجرة بطارية قابلة للقفل

      يتم تثبيت حجرة البطارية القابلة للقفل بواسطة برغي، ما يضمن إمكانية إزالة البطاريات أو تغييرها من قِبل الموظفين فقط.

      الكشف عن انخفاض شحن البطارية مع إشعار التلفزيون

      عندما ينخفض شحن بطارية جهاز التحكم عن بُعد الاحترافي من Philips، يظهر إشعار على شاشة التلفزيون، ما يتيح لك تغيير البطاريات قبل أن تتأثر الخدمة.

      ذاكرة إعدادات أجهزة التحكّم عن بُعد المتعددة

      حافظ على إعداداتك نفسها تمامًا بين عمليات تغيير البطاريات. تعمل ميزة أجهزة التحكّم عن بُعد المتعددة على حفظ التكوين في مساحة تخزين دائمة لصيانة سهلة.

      المواصفات التقنية

      • الأبعاد

        أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
        203‏x48‏x20 مم

      • البطارية

        نوع
        بطاريتان من نوع AAA (غير مضمّنتَين)

      • ميزات الضيافة

        جهاز تحكم عن بُعد
        • توافق مع أجهزة التحكم عن بُعد المتعددة
        • توافق مع Studio/ES/MS/Sig
        • PrimeSuite
        • قفل باب حجرة بطارية جهاز التحكم عن بعد
        • ربطة الكبلات جاهزة
        • الكشف عن انخفاض شحن البطارية

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