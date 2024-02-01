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  • تأثير كبير من أصغر لمسة تأثير كبير من أصغر لمسة تأثير كبير من أصغر لمسة
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    Signage Solutions شاشة متعددة اللمس

    10BDL5051T/00

    تأثير كبير من أصغر لمسة

    بدءًا من حجز الغرف والاستدلال المكاني إلى إعلانات الرفوف، تُعد هذه الشاشة الذكية المتعددة اللمس والفائقة النقاوة مثالية للمساحات المحدودة. ويمكّنك التزويد بالطاقة عبر إيثرنت من وضع الشاشة في أي مكان، فيما يوفّر معالج SoC المشغّل بواسطة Android حلولاً متعددة الاستخدامات.

    Signage Solutions شاشة متعددة اللمس

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    تأثير كبير من أصغر لمسة

    شاشة متعددة اللمس بقياس 10 بوصات

    • 10 بوصات
    • مشغّل بواسطة نظام Android
    • تعمل باللمس المتعدد

    تثبيت سهل بفضل تقنية PoE+‎

    يمكنك وضع شاشة Philips الاحترافية في أي مكان تقريباً. إذ تسمح تقنية PoE+‎ بتزويد الشاشة بالطاقة والبيانات عبر كبل إيثرنت واحد فقط. لن تحتاج إلى مأخذ طاقة، إلا أن الشاشة تأتي مع محوّل طاقة مرفق في حال أردت توصيلها بمصدر كهرباء.

    كاميرا ومكبرات صوت مضمّنة

    إن الكاميرا ومكبرات الصوت المضمّنة تجعل من شاشة اللمس الصغيرة هذه حلاً ذكيًا ومتعدد الاستخدامات. يمكنك استخدامها لقياس حجم جمهور البيع بالتجزئة وتحليل مدى الإقبال والمزيد غيرها. استفد من قوة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في Android لعرض محتوى مستهدف، أو استخدم شاشتك بكل بساطة لإجراء مؤتمرات فيديو.

    الذاكرة الداخلية. قم بتحميل المحتوى لتشغيله على الفور

    يمكنك حفظ المحتويات وتشغيلها بدون الحاجة إلى مشغّل خارجي ثابت. تأتي شاشة Philips الاحترافية مزوّدة بذاكرة داخلية تسمح لك بتحميل الوسائط إلى الشاشة لتشغيلها على الفور. كذلك، تعمل الذاكرة الداخلية أيضًا كذاكرة تخزين مؤقت لبث المحتويات عبر الإنترنت.

    ميزة التوصيل والتشغيل، شاشة متعددة اللمس في 10 نقاط

    تتميز شاشات Philips الاحترافية التي تعمل بنظام التشغيل Android بالمرونة والأمان، كما أنها مُحسّنة لتطبيقات Android الأصلية، وتتميز بسهولة تثبيت تطبيقات الويب والبرامج مباشرة على الشاشة. يتم التحكم في كل ذلك عبر الاتصال بالإنترنت.

    PPDS Wave-ready للإدارة عن بُعد

    تمكنك شاشة PPDS Wave-ready من إدارة هذا الجهاز وصيانته عن بعد، مع التبديل بين عروض المحتوي من أي مكان كنت، وفي أي وقت تختاره. تمنحك هذه المنصة السحابية الثورية التحكم الكامل مع تثبيت وإعداد مبسطين، ومراقبة الشاشات والتحكم بها، وترقية البرامج الثابتة، وإدارة قوائم التشغيل وتحديد جداول الطاقة لتؤدي إلى توفير الوقت والطاقة والأثر البيئي.

    المواصفات التقنية

    • الاتصالية

      إخراج الصوت
      وصلة مقاس 3.5 ملم
      توصيلات أخرى
      • بطاقة SD صغيرة
      • USB 2.0 ‏(عدد 1)
      • USB C
      إخراج الفيديو
      HDMI
      تحكم خارجي
      RJ45

    • الصورة/الشاشة

      حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
      25.6  سم
      حجم الشاشة القطري (بوصة)
      10.1''  بوصة
      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:10
      دقة اللوحة
      1280 x‏ 800
      الدقة المثلى
      1280 x‏ 800
      السطوع
      350  cd/m²
      ألوان الشاشة
      16,7 ملايين
      نسبة التباين (نموذجي)
      1000:1
      زمن الاستجابة (النموذجي)
      35  ملي ث
      زاوية العرض (أفقية)
      160  درجة
      زاوية العرض (عمودية)
      160  درجة
      نظام التشغيل
      Android 13

    • الملاءمة

      الوضعية
      • أفقي (24/7)
      • عمودي (24/7)
      وظائف حفظ الشاشة
      سطوع منخفض
      التحكم بلوحة المفاتيح
      • مخفية
      • قابلة للإقفال
      تسهيلات أخرى
      • مستشعر G
      • الاتصال بالحقل القريب NFC
      • قفل Kensington
      أداء الصورة
      تحكم متقدم في الألوان
      قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
      • WiFi
      • BT 5.0
      • Ethernet
      جانب قابل للبرمجة LED
      3 جوانب

    • الصوت

      مكبرات صوت مضمّنة
      2 × 1,5 واط

    • الطاقة

      مأخذ كهربائي رئيسي
      تيار مباشر 12 فولت +/- 5%‏، 2 أمبير‏، IEEE 802.03 عند PoE+‎
      استهلاك الطاقة (نموذجي)
      4  واط
      الاستهلاك (الحد الأقصى)
      18 واط
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      <0,5 واط

    • الأبعاد

      تعيين العرض
      262  ملليمترًا
      وزن المنتج
      0,8  كلغ
      تعيين الارتفاع
      164  ملليمترًا
      تعيين العمق
      24,75  ملليمترًا
      تعيين العرض (بوصة)
      10.32  بوصة
      تعيين الارتفاع (بوصة)
      6.46  بوصة
      تركيب على الجدار
      75 × 75 مم
      تعيين العمق (بوصة)
      0.97  بوصة
      عرض الإطار الخارجي (يسار/يمين، أعلى/أسفل)
      22 (الجهة اليسرى/اليمنى)، 14 (الجهة العلوية/السفلية)
      وزن المنتج (لِبرة)
      1.63  رطل

    • شروط التشغيل

      الارتفاع
      0 ~ 3000 م
      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      0 ~ 40  درجة مئوية
      متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
      30000  ساعة (ساعات)
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      -10 ~ 60  درجة مئوية
      نطاق الرطوبة (عند التشغيل) [رطوبة نسبية]
      30 - 80% (من دون تكثيف)
      نطاق الرطوبة (عند التخزين) [رطوبة نسبية]
      10 - 85% (من دون تكثيف)

    • مشغّل داخلي

      CPU
      RK3568
      الذاكرة
      DDR4 سعة 2 جيجبايت
      التخزين
      EMMC سعة 16 جيجابايت
      Wifi
      • ‎802.11 ac/a/b/g/n
      • 2.4‏/5 جيجاهرتز

    • الملحقات

      الملحقات المضمّنة
      • محوّل طاقة التيار المتردد
      • دليل البدء السريع (x1)
      • كبل للتحويل من USB A إلى USB C
      • سلك HDMI

    • متفرقات

      لغات العرض على الشاشة
      • العربية
      • الهولندية
      • الدانماركية
      • الإنكليزية
      • الفرنسية
      • الفنلندية
      • الألمانية
      • الإيطالية
      • اليابانية
      • النرويجية
      • التلميع
      • البرتغالية
      • الروسية
      • الأسبانية
      • السويدية
      • الصينية المبسطة
      • التركية
      • الصينية التقليدية
      الضمان
      ضمان لمدة 3 سنوات
      الموافقات التنظيمية
      • CE
      • FCC، الفئة أ
      • RoHS
      • CB
      • ETL

    • التفاعل

      تقنية اللمس المتعدد
      التكاثفي المُسقط
      نقاط اللمس
      10 نقاط لمس متزامنة
      زجاج واقٍ
      • زجاج مقوّى للسلامة بسماكة 0,7 مم
      • زجاج مقوّى للسلامة 7MOHS

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