بدءًا من حجز الغرف والاستدلال المكاني إلى إعلانات الرفوف، تُعد هذه الشاشة الذكية المتعددة اللمس والفائقة النقاوة مثالية للمساحات المحدودة. ويمكّنك التزويد بالطاقة عبر إيثرنت من وضع الشاشة في أي مكان، فيما يوفّر معالج SoC المشغّل بواسطة Android حلولاً متعددة الاستخدامات.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يمكنك وضع شاشة Philips الاحترافية في أي مكان تقريباً. إذ تسمح تقنية PoE+ بتزويد الشاشة بالطاقة والبيانات عبر كبل إيثرنت واحد فقط. لن تحتاج إلى مأخذ طاقة، إلا أن الشاشة تأتي مع محوّل طاقة مرفق في حال أردت توصيلها بمصدر كهرباء.
كاميرا ومكبرات صوت مضمّنة
إن الكاميرا ومكبرات الصوت المضمّنة تجعل من شاشة اللمس الصغيرة هذه حلاً ذكيًا ومتعدد الاستخدامات. يمكنك استخدامها لقياس حجم جمهور البيع بالتجزئة وتحليل مدى الإقبال والمزيد غيرها. استفد من قوة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في Android لعرض محتوى مستهدف، أو استخدم شاشتك بكل بساطة لإجراء مؤتمرات فيديو.
الذاكرة الداخلية. قم بتحميل المحتوى لتشغيله على الفور
يمكنك حفظ المحتويات وتشغيلها بدون الحاجة إلى مشغّل خارجي ثابت. تأتي شاشة Philips الاحترافية مزوّدة بذاكرة داخلية تسمح لك بتحميل الوسائط إلى الشاشة لتشغيلها على الفور. كذلك، تعمل الذاكرة الداخلية أيضًا كذاكرة تخزين مؤقت لبث المحتويات عبر الإنترنت.
ميزة التوصيل والتشغيل، شاشة متعددة اللمس في 10 نقاط
تتميز شاشات Philips الاحترافية التي تعمل بنظام التشغيل Android بالمرونة والأمان، كما أنها مُحسّنة لتطبيقات Android الأصلية، وتتميز بسهولة تثبيت تطبيقات الويب والبرامج مباشرة على الشاشة. يتم التحكم في كل ذلك عبر الاتصال بالإنترنت.
PPDS Wave-ready للإدارة عن بُعد
تمكنك شاشة PPDS Wave-ready من إدارة هذا الجهاز وصيانته عن بعد، مع التبديل بين عروض المحتوي من أي مكان كنت، وفي أي وقت تختاره. تمنحك هذه المنصة السحابية الثورية التحكم الكامل مع تثبيت وإعداد مبسطين، ومراقبة الشاشات والتحكم بها، وترقية البرامج الثابتة، وإدارة قوائم التشغيل وتحديد جداول الطاقة لتؤدي إلى توفير الوقت والطاقة والأثر البيئي.