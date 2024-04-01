10BDL3351T/00
تأثير كبير من أصغر لمسة
بدءًا من حجز الغرف والاستدلال المكاني إلى إعلانات الرفوف، تُعد هذه الشاشة الذكية المتعددة اللمس والفائقة النقاوة مثالية للمساحات المحدودة. ويمكّنك التزويد بالطاقة عبر إيثرنت من وضع الشاشة في أي مكان، فيما يوفّر معالج SoC المشغّل بواسطة Android حلولاً متعددة الاستخدامات.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يمكنك تسهيل عملية التثبيت بواسطة تقنية الطاقة عبر الإيثرنت. باستخدام هذه التقنية، يمكن توفير الطاقة والاتصال بواسطة خط إيثرنت واحد، ما يتيح التثبيت بسهولة، بما أنه ما من حاجة لمحوّل طاقة. يمكن تثبيت الشاشات في أماكن صغيرة يصعب الوصول إليها، ما يساعد في ضمان بيئة للعرض أكثر مرونة وقابلة للتعديل. أما للأشخاص الذين يفضلون عدم استخدام الطاقة عبر الإيثرنت، فقد تم توفير محوّل طاقة في العلبة.
تمكنك شاشة PPDS Wave-ready من إدارة هذا الجهاز وصيانته عن بعد، أينما كنت، وفي أي وقت تختاره. تمنحك هذه المنصة السحابية الثورية التحكم الكامل مع تثبيت وإعداد مبسطين، ومراقبة الشاشات والتحكم بها، وترقية البرامج الثابتة، وإدارة احتياجات المحتوى المركزي، وتحديد جداول الطاقة لتؤدي إلى توفير الوقت والطاقة والأثر البيئي.
تتميز شاشات Philips الاحترافية التي تعمل بنظام التشغيل Android بالمرونة والأمان، كما أنها مُحسّنة لتطبيقات Android الأصلية، وتتميز بسهولة تثبيت تطبيقات الويب والبرامج مباشرة على الشاشة. يتم التحكم في كل ذلك عبر الاتصال بالإنترنت.
يمكنك العمل مع نظام التشغيل الأكثر تطورًا على الإطلاق وحفظ تطبيقك الخاص مباشرة في الشاشة، بفضل نظام التشغيل Android المضمّن في الشاشة. أو اختر تطبيقًا من مكتبة تطبيقات Android الواسعة وشغّل المحتويات منها. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك أداة الجدولة المضمنة بتقسيم تطبيقاتك ومحتوياتك بحسب العملاء والوقت في اليوم. أما ميزة التوجيه التلقائي فتعمد إلى عرض المحتوى باتجاه عمودي أو أفقي، وهي سهلة الاستخدام تمامًا مثل تدوير الشاشة.
يمكنك التواصل لاسلكيًا بواسطة WiFi وbluetooth المضمنَين أو تسهيل التحكم بمحتوياتك من خلال تنزيلها لاسلكيًا.
يمكنك حفظ المحتويات وتشغيلها بفضل الذاكرة الداخلية، كما يمكنك تحميل الوسائط إلى الشاشة وتشغيل المحتويات مباشرة. فهي تعمل جنبًا إلى جنب مع المستعرض الداخلي، وتكون بمثابة ذاكرة تخزين مؤقت عند بث المحتويات عبر الإنترنت. وفي حال فشل الاتصال بالشبكة، تحافظ الذاكرة الداخلية على المحتوى قيد التشغيل من خلال تشغيل نسخة تم تخزينها مؤقتًا، مما يضمن تشغيل الوسائط الخاصة بك حتى في حال تعطل الشبكة.
الاتصالية
الصورة/الشاشة
الملاءمة
الطاقة
الأبعاد
شروط التشغيل
مشغّل داخلي
الملحقات
متفرقات
التفاعل
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