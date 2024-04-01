تسهيل عملية التثبيت بواسطة الطاقة عبر الإيثرنت

يمكنك تسهيل عملية التثبيت بواسطة تقنية الطاقة عبر الإيثرنت. باستخدام هذه التقنية، يمكن توفير الطاقة والاتصال بواسطة خط إيثرنت واحد، ما يتيح التثبيت بسهولة، بما أنه ما من حاجة لمحوّل طاقة. يمكن تثبيت الشاشات في أماكن صغيرة يصعب الوصول إليها، ما يساعد في ضمان بيئة للعرض أكثر مرونة وقابلة للتعديل. أما للأشخاص الذين يفضلون عدم استخدام الطاقة عبر الإيثرنت، فقد تم توفير محوّل طاقة في العلبة.