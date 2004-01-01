تساعدك منتجات Philips Respironics من الأقنعة والأجهزة والملحقات المريحة والمناسبة الخاصة بعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم على التحكم بمشكلة انقطاع التنفس أثناء النوم بنجاح لتتمتع بعيش حياة أكثر سعادة وصحة.
تساعدك منتجات Philips Respironics من الأقنعة والأجهزة والملحقات المريحة والمناسبة الخاصة بعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم على التحكم بمشكلة انقطاع التنفس أثناء النوم بنجاح لتتمتع بعيش حياة أكثر سعادة وصحة.
نقدم لك مجموعة متنوعة من الأقنعة لتلبية احتياجاتك الفردية. تعرف على الأقنعة المتطورة مثل DreamWear وقناع Nuance وقناع Amara وقناع Wisp.
تصفح الخيارات المتاحة التي تناسبك وتمنحك الراحة مع نظامي DreamStation وSystem One لعلاج مشاكل النوم.
احصل على جميع الملحقات التي تحتاجها لإستكمال حلول علاج انقطاع التنفس أثناء النوم من Philips Respironics.