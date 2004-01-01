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انقطاع التنفس أثناء النوم

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ماذا يعني هذا?
Final CEE consent

طريقة اختيار قناع CPAP

 

من المهم اختيار قناع CPAP للوجه الذي يعالج مشكلة انقطاع التنفس أثناء النوم لديك ويرفع من مستوى راحتك أثناء النوم.

 

تحدث إلى طبيبك عن احتياجاتك الخاصة لتحديد الخيار الأنسب لك.

طريقة اختيار قناع CPAP

حدد احتياجاتك الخاصة لتحديد الخيار الأنسب لك.

خلال النوم، أنا:

قناع أنف يثبت أسفل الأنف

DreamWear

لتتمكن من النوم بالطريقة التي تحلم بها

 

يمنحك الراحة وحرية الحركة والقدرة على اختيار وضعية النوم. صمم ليساعدك على تحسين تجربة علاج مشاكل النوم. قناع DreamWear لا يشبه أي قناع آخر لعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم

احصل على مزيد من المعلومات حول قناع DreamWear

قناع كامل الوجه

Amara View

Amara View

تمتع بالحرية والراحة

 

قناع Amara View الذي يوضع أسفل الأنف هو قناع* كامل الوجه الأول من نوعه المصمم بحيث لا يترك علامات حمراء على قصبة الأنف.

 

*البيانات في الملف، التسويق الداخلي مسح حول التسويق الداخلي 2013.

احصل على مزيد من المعلومات حول قناع Amara View

قناع كامل الوجه

Amara

Amara

اختر المقاس المناسب لك

 

يتميز قناع Amara لكامل الوجه بتصميم بسيط ليبدو أصغر حجماً وأكثر خفة ويمنحك شعوراً بالراحة. في الواقع، إن قناع Amara أخف وأصغر حجماً من أقنعة كامل الوجه التقليدية ومصمم ليتم تثبيته بضغطة واحدة لجعله سهل الاستخدام.

احصل على مزيد من المعلومات حول قناع Amara

قناع الأنف

Pico

Pico

Practical Innovation

 

تعرف على Pico، أخف وأصغر قناع أنف تقليدي* بأقل ملامسة للوجه ويمنحك الشعور بالبساطة واغلاق محكم.  

 

احصل على مزيد من المعلومات حول Pico

*البيانات في الملف، التسويق الداخلي مسح حول التسويق الداخلي 2013.

أقل ملامسة للوجه

Nuance

Nuance

اختيار جديد لنوم أفضل

 

يمنحك قناع Nuance راحة وقفل محكم بسبب مخدة الأنف المصنوعة من الجل. ولكونه القناع الأول والوحيد المصمم بمخدة أنف مصنوعة من الجل فإن قناع Nuance يمنح شعوراً أكثر بالراحة والألفة.

احصل على مزيد من المعلومات حول قناع Nuance

قناع أنف بأقل ملامسة للوجه

Wisp

Wisp

قناع لعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم  صمم ليناسبك

 

يتميز قناع Wisp بتصميم فريد ومحكم  يقدم أعلى مستويات الراحة. صممت مخدة "طرف الأنف" لتستقر أسفل قصبة الأنف للحصول على أقل تلامس مع الوجه وإغلاق محكم.

احصل على مزيد من المعلومات حول قناع Wisp

الحد الأدنى من التلامس والحد الأقصى من الراحة

Wisp Pediatric

Wisp Pediatric

الحد الأدنى من التلامس والحد الأقصى من الراحة

 

نشأت فكرة قناع Wisp  للأطفال نتيجة لتطور أقنعة wisp التي أثبتت جدارتها. صمم القناع من نسيج مناسب للأطفال، وانحناء معدل لوسادة الأنف وأدوات دعم الأسرة توفر تجربة إيجابية لطفلك وتمدك بالثقة.

احصل على مزيد من المعلومات حول قناع Wisp pediatric
How to choose a CPAP machine

طريقة اختيار جهاز CPAP

 

اختر جهاز CPAP  الذي يعالج مشاكلك مع انقطاع التنفس أثناء النوم  بشكل أفضل

Equipment care

العناية بالمعدات

 

احصل على المعلومات حول العناية الصحيحة بمعدات العلاج الخاصة بك من  Philips Respironics

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

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