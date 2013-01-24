إدارة أنظمة الإنذارات

تقدم خدمات التحويل من Philips للرعاية الصحية خدمات استشارية استراتيجية لا تعتمد على مورِّد محدد لإدارة نظام الإنذارات والضوضاء لمن أجل مساعدتك في تحقيق أهدافك المتعلقة بإدارة نظام الإنذارات وخفض مستوى الضوضاء.



تشتمل المشاركة الاستشارية التي نقدمها لإدارة نظام الإنذارات والضوضاء على:



تقييم الأداء: نجري مقابلات شخصية ونجمّع بيانات الإنذارات ونحللها ونقيّم كل من سير العمل وممارسات متابعة المرضى وأداء نظام الإنذارات.



تصميم التحسينات: وفقًا للتقييم وتحليلات البيانات التي نجريها، نعمد إلى مراجعة خياراتك، ثم نضع استراتيجية لإدارة نظام الإنذارات وخريطة طريق تركّز على تقليل الإنذارات غير العملية.

التنفيذ وإدارة التغييرات: إيمانًا منها بأهمية العمل المشترك وبالتأثير الإيجابي الذي يتركه، تدخل معك Philips في شراكة لتحديد أولويات التغييرات المختارة وتوصيلها وتنفيذها.



مراقبة النتائج: بمجرد اكتمال العملية، سنعيد تقييم بيانات الإنذارات ومستويات الضوضاء لتقييم تأثير التغييرات المنفّذة وإنشاء مواد الدعم المستمر وقياس الإنذارات باستخدام مقاييس لوحة المعلومات.ات غير العملية.