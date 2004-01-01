كيف أنظف فرشاة أسنان Sonicare من Philips؟

يؤدي تنظيف فرشاة أسنانك ورؤوس الفرشاة بانتظام إلى تحسين عمرها الافتراضي وأدائها. نظّف فرشاة أسنانك بعد الاستخدام عن طريق شطف رأس الفرشاة والشعيرات. امسح المقبض بقطعة قماش مبللة.



يمكنك تعقيم رأس فرشاة أسنانك يوميًا باستخدام معقم رؤوس فرشاة الأسنان بالأشعة فوق البنفسجية من Philips Sonicare، الذي يزيل 99% من البكتيريا من رؤوس فرشاتك.



نوصي بإجراء جلسة تنظيف أسبوعية مفصلة. ما عليك سوى اتباع الخطوات البسيطة التالية:



أزل رأس الفرشاة. اشطف الجزء السفلي من رأس الفرشاة بالماء الدافئ. اشطف منطقة العمود المعدني بالماء الدافئ. امسح المقبض بالكامل بقطعة قماش، وتأكد من مسح الجزء العلوي (حول العمود المعدني)، والأزرار الموجودة على المقبض، وأسفل فرشاة الأسنان. امسح سطح المقبض بالكامل بقطعة قماش مبللة.



لا تستخدم غسالة الأطباق لتنظيف فرشاة أسنانك أو أي من ملحقاتها. تجنب استخدام أدوات حادة على الختم المطاطي أو الأزرار، فقد يؤدي ذلك إلى إتلافها.

