إذا كنت تملك آلة حلاقة من Philips قابلة لإعادة الشحن، فمن الممكن أن تكون بطاريتها قد نفدت. ننصحك بشحن آلة الحلاقة ثم محاولة تشغيلها مرة أخرى. للحصول على تفاصيل حول كيفية شحن آلة الحلاقة، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم.

إذا كانت آلة الحلاقة من Philips غير قابلة لإعادة الشحن، فيجب توصيلها بمقبس كهربائي شغال في أثناء الاستخدام.