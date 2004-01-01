إذا كانت آلة الحلاقة لا تعمل أو تدور، فقد تساعدك تلميحات استكشاف الأخطاء وإصلاحها أدناه في العثور على حل.
نوصي باتباع الخطوات بحسب الترتيب المذكور أدناه. وفي ما بين الخطوات، تحقق لمعرفة ما إذا كان تم حل المشكلة قبل الانتقال إلى الخطوة التالية.
إذا كنت تملك آلة حلاقة من Philips قابلة لإعادة الشحن، فمن الممكن أن تكون بطاريتها قد نفدت. ننصحك بشحن آلة الحلاقة ثم محاولة تشغيلها مرة أخرى. للحصول على تفاصيل حول كيفية شحن آلة الحلاقة، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم.
إذا كانت آلة الحلاقة من Philips غير قابلة لإعادة الشحن، فيجب توصيلها بمقبس كهربائي شغال في أثناء الاستخدام.
من المحتمل ألا تتمكن من تشغيل آلة الحلاقة أو تحريكها لأنها متسخة. يمكن أن يكون الشعر أو جزيئات الأوساخ عالقة بداخلها، مما يؤدي إلى انسداد رؤوس الحلاقة.
لحلّ هذه المشكلة، يُرجى تنظيف آلة الحلاقة بشكل صحيح. إذا أمكن، قم بإزالة رأس الحلاقة وتنظيف الآلة من الداخل أيضًا. للحصول على إرشادات تنظيف مفصلة، يُرجى مراجعة دليل المستخدم.
في بعض آلات الحلاقة، يومض رمز تذكير بالتنظيف لإعلامك بضرورة تنظيفها.
يعدّ عدم تجميع الآلة بشكل صحيح سببًا ممكنًا آخر لتعذّر تشغيلها. يُرجى مراجعة دليل المستخدم للاطلاع على الإرشادات المناسبة حول كيفية إعادة تجميع آلة الحلاقة.
تحتوي بعض آلات الحلاقة من Philips على وظيفة “قفل السفر”. في حال تشغيل هذه الوظيفة، لن تتمكن من تشغيل الآلة. اعتمادًا على طراز آلة الحلاقة التي تملكها، قد ترى رمز “قفل” يومض لإعلامك بتفعيل قفل السفر.
لإلغاء قفل السفر، اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل في آلة الحلاقة لمدة ثلاث إلى خمس ثوانٍ. حاوِل الآن تشغيل آلة الحلاقة مرة أخرى.
من المحتمل أن تكون آلة الحلاقة من Philips قد تعرضت للتلف لدرجة تمنع المحرك من العمل. في هذه الحالة، يُرجى الاتصال بنا لمعرفة كيف يمكننا تقديم المزيد من المساعدة.
لن تعمل طرازات آلات الحلاقة من Philips للاستخدام الجاف والرطب إذا تم توصيلها بالتيار الكهربائي. يمكن استخدام هذه الأنواع من آلات الحلاقة في أثناء الاستحمام ولها رمز دش على المقبض. لأسباب تتعلق بالسلامة، إنها تعمل فقط عند عدم اتصالها بالتيار الكهربائي.