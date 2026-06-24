إذا كان محرك المكنسة الكهربائية من Philips أو فلتر العادم فيها مسدودًا، فقد يصدر صوت غير عادي من الجهاز.

لحل هذه المشكلة، نظّف فلاتر المكنسة الكهربائية. يمكنك الرجوع إلى دليل المستخدم للحصول على إرشادات محددة حول كيفية تنظيف الفلتر.



يُعدّ تركيب الفلاتر في غير مكانها الصحيح واحدًا من الأسباب الأخرى التي تجعل المكنسة الكهربائية تصدر صوتًا غير عادي. في هذه الحالة، ركّب الفلاتر في مكانها المعتاد في المكنسة الكهربائية.