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وداعًا للممسحة القديمة، مرحبًا بـ OneUp!
توفر وسادات Philips OneUp القابلة للاستبدال أداءً ممتازًا في تنظيف الأرضيات. مـصممة للكفاءة، تدوم هذه الوسادات القابلة لإعادة الاستخدام حتى 6 أشهر، مما يجعلها مثالية للتنظيف المستدام. حافظ على نظافة أرضياتك.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نظّف الأرضيات الصلبة بما في ذلك الأرضيات الحساسة وغير الماصة مثل الخشب المُصفح، والبلاط غير المنقوش، والفينيل، والخشب مثل الباركيه، والأرضيات المصبوبة والحجر.
تقوم تقنية OneUp المسجلة بضخ الماء النظيف على الأرضية مع شفط الماء المتسخ بصمت، مما يضمن تجربة مسح كهربائية فعالة.
امسح وجفف في وقت واحد للحصول على أرضيات نظيفة تماماً. توفر وسادات OneUp القابلة للاستبدال من Philips ترطيباً مثالياً ومتساوياً مع تجفيف أسرع بنسبة 50%**
مـصممة للمسح الكهربائي دون عناء وتجربة تنظيف خالية من الفوضى، يمكنك بسهولة إزالة وسادات OneUp القابلة للاستبدال من Philips دون لمس الأوساخ.
وسادات OneUp القابلة للاستبدال من Philips قابلة للغسل في الغسالة، أو يدوياً، ويمكن إعادة استخدامها لمدة تصل إلى 6 أشهر، مما يوفر حلاً للتنظيف متيناً وصديقاً للبيئة.
المواصفات التقنية
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