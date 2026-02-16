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  • وداعًا للممسحة القديمة، مرحبًا بـ OneUp! وداعًا للممسحة القديمة، مرحبًا بـ OneUp! وداعًا للممسحة القديمة، مرحبًا بـ OneUp!

    Philips OneUp وسادات قابلة للاستبدال

    XV1882/20

    وداعًا للممسحة القديمة، مرحبًا بـ OneUp!

    توفر وسادات Philips OneUp القابلة للاستبدال أداءً ممتازًا في تنظيف الأرضيات. مـصممة للكفاءة، تدوم هذه الوسادات القابلة لإعادة الاستخدام حتى 6 أشهر، مما يجعلها مثالية للتنظيف المستدام. حافظ على نظافة أرضياتك.

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    Philips OneUp وسادات قابلة للاستبدال

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    وداعًا للممسحة القديمة، مرحبًا بـ OneUp!

    لم يكن التنظيف نظيفًا حقًا. حتى الآن.

    • تلتقي الأرضية بالألياف الدقيقة اللطيفة: نظف الأرضيات الصلبة بما في ذلك الأرضيات الحساسة وغير الماصة.
    • تجفيف أسرع بنسبة 50% مقارنة بالممسحة اليدوية: امسح وجفف في وقت واحد للحصول على أرضيات نظيفة تمامًا.**
    • سهلة الإزالة: مـصممة للمسح الكهربائي دون عناء وتجربة تنظيف خالية من الفوضى.
    • تقنية OneUp: تقنية مسجلة تضخ الماء النظيف بينما تمتص الماء المتسخ بصمت.
    • قابلة لإعادة الاستخدام لمدة تصل إلى 6 أشهر: وسادات Philips OneUp القابلة للاستبدال يمكن غسلها في الغسالة أو يدويًا.
    للأرضيات الصلبة بما في ذلك الأرضيات الحساسة وغير الماصة

    للأرضيات الصلبة بما في ذلك الأرضيات الحساسة وغير الماصة

    نظّف الأرضيات الصلبة بما في ذلك الأرضيات الحساسة وغير الماصة مثل الخشب المُصفح، والبلاط غير المنقوش، والفينيل، والخشب مثل الباركيه، والأرضيات المصبوبة والحجر.

    تقنية OneUp

    تقنية OneUp

    تقوم تقنية OneUp المسجلة بضخ الماء النظيف على الأرضية مع شفط الماء المتسخ بصمت، مما يضمن تجربة مسح كهربائية فعالة.

    تجفيف أسرع بنسبة 50% وتنظيف مثالي بفضل وسادات OneUp**

    تجفيف أسرع بنسبة 50% وتنظيف مثالي بفضل وسادات OneUp**

    امسح وجفف في وقت واحد للحصول على أرضيات نظيفة تماماً. توفر وسادات OneUp القابلة للاستبدال من Philips ترطيباً مثالياً ومتساوياً مع تجفيف أسرع بنسبة 50%**

    سهلة الإزالة دون لمس الأوساخ

    سهلة الإزالة دون لمس الأوساخ

    مـصممة للمسح الكهربائي دون عناء وتجربة تنظيف خالية من الفوضى، يمكنك بسهولة إزالة وسادات OneUp القابلة للاستبدال من Philips دون لمس الأوساخ.

    قابلة للغسل وإعادة الاستخدام لمدة تصل إلى 6 أشهر

    قابلة للغسل وإعادة الاستخدام لمدة تصل إلى 6 أشهر

    وسادات OneUp القابلة للاستبدال من Philips قابلة للغسل في الغسالة، أو يدوياً، ويمكن إعادة استخدامها لمدة تصل إلى 6 أشهر، مما يوفر حلاً للتنظيف متيناً وصديقاً للبيئة.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات التقنية

      عدد الوسادات المضمنة
      2
      الوزن مع التغليف
      0,27
      أبعاد الوسادة (الطول×العرض×الارتفاع)
      35*12*2 سم
      الوزن باستثناء التغليف
      0.2
      طول الحزمة
      35,5 سم
      عرض الحزمة
      13 سم
      ارتفاع الحزمة
      3,9 سم
      وزن الحزمة
      0,27 كجم
    Badge-D2C

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