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    السلسلة 2000 المكنسة الكهربائية الآلية

    XU2000/15

    اكتشف راحة العودة إلى منزل نظيف

    ارتقِ بروتين التنظيف إلى المستوى التالي من خلال التكنيس والمسح بتمريرة واحدة. تضمن قوة الشفط¹ العالية للروبوت تنظيفًا دقيقًا، ما يزيد من قوته على البسط لتصبح الأرضيات نظيفة تمامًا. يتم التحكم في كل الخيارات بسهولة باستخدام تطبيق HomeRun.

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    السلسلة 2000 المكنسة الكهربائية الآلية

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    اكتشف راحة العودة إلى منزل نظيف

    تنظيف جاف ورطب يوميًا من دون عناء.

    • تكنيس ومسح بتمريرة واحدة
    • قوة شفط مضاعفة¹
    • توجيه برادار LDS
    • تخصيص مع تطبيق HomeRun
    تكنيس ومسح بتمريرة واحدة، نظف الغبار والأوساخ من دون مجهود

    تكنيس ومسح بتمريرة واحدة، نظف الغبار والأوساخ من دون مجهود

    يكنس الروبوت الأرضيات الصلبة ويمسحها بتمريرة واحدة للتعامل مع طبقة الغبار الصغيرة التي تتراكم على الأرض كل يوم. فهو يزيل جسيمات الغبار الأصغر حجمًا مقارنة مع التكنيس وحده، ما يضمن أن يبقى أسفل قدميك نظيفًا حتى لو مشيت حافي القدمين.

    قوة شفط قوية للغاية لالتقاط الغبار والأوساخ

    قوة شفط قوية للغاية لالتقاط الغبار والأوساخ

    يتمتّع الروبوت بقوة شفط مضاعفة¹ حتى يتمكن من التقاط الأوساخ الكبيرة، مثل الفتات وشعر الحيوانات الأليفة. كما أنه يعتني بالأوساخ اليومية المتراكمة على الأرضية، بالإضافة إلى إزالة الغبار الدقيق من السجاد والبسط².

    يزيد قوة الشفط تلقائيًا على السجاد

    يزيد قوة الشفط تلقائيًا على السجاد

    يزيد الروبوت قوة الشفط تلقائيًا عندما يمرّ على سجاد أو بساط لالتقاط جسيمات الغبار الصغيرة المخبأة داخل السجاد².

    تغطية قصوى لأرضيتك: لا يفّوت أي بقعة

    تغطية قصوى لأرضيتك: لا يفّوت أي بقعة

    حوّل تجربة التنظيف الخاصة بك بواسطة روبوت التكنيس والمسح وتكنولوجيا رادار LDS، الذي يمسح المنزل ضوئيًا بنطاق 360 درجة من أجل الحصول على خريطة دقيقة له. فهو يتحرك من دون مجهود عبر الغرف المتعددة بدقة لا مثيل لها لضمان تغطية دقيقة للأرضيات. استمتع ببيئة فائقة النظافة حتى في ظروف الضوء الخفيف.

    خصص عملية التنظيف وصممها لتتناسب مع حاجات منزلك

    خصص عملية التنظيف وصممها لتتناسب مع حاجات منزلك

    تم تصميم تطبيق روبوت HomeRun من Philips ليتم استخدامه بشكل سهل وفطري. فهو يتميز بإرشادات خطوة بخطوة ومقاطع فيديو مفيدة لضمان أنك ستستفيد من الروبوت الخاص بك إلى أقصى درجة. يتواصل التطبيق مع الروبوت ليتحكم به ويبلّغ عن عمله ويحدّث أداءه في التنظيف أينما كنت، ويريك بالوقت المباشر أين نظف الروبوت. حدد كيف تريد أن تنظف كلّ غرفة وحدد الأماكن التي لا تريد للروبوت أن يدخلها أو قم بجدولة حصة تنظيف لتعود إلى منزلك وتجد الأرضية نظيفة تمامًا.

    عملية تنظيف لمدة تصل إلى 120 دقيقة بعد عملية شحن واحدة

    عملية تنظيف لمدة تصل إلى 120 دقيقة بعد عملية شحن واحدة

    اختبر التنظيف من دون مقاطعة ومن دون القلق من البطارية، إذ يعمل الجهاز لما يصل إلى 120 دقيقة³، وهي مدة كافية لتنظيف ما يصل إلى 120 مترًا مربعًا بشحنة واحدة. عندما تنقص البطارية، يقوم الروبوت بشحن نفسه تلقائيًا. وعندما يتم تشحن البطارية، سيعود الروبوت للمكان الذي توقف فيه ليكمل التنظيف.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      بلاستيك ABS
      اللون
      أزرق داكن
      الوظائف
      تكنيس كهربائي وتمسيح بتمريرة واحدة
      نوع المنتج
      المكنسة الكهربائية الآلية
      وظيفة التنظيف الرطب
      نعم
      تنظيف معزز للسجاد
      نعم
      نوع الفرشاة الرئيسية
      فرشاة مطاطية مع شعيرات
      فرشاة رئيسية قابلة للرفع
      لا
      نوع الفلتر
      فلتر EPA 11 قابل للغسل
      فك الشعر المتشابك
      لا
      عدد الفُرش الجانبية
      المرحلة الأولى
      تقنية التمسيح
      ممسحة غير نشطة
      ممسحة قابلة للرفع
      لا
      يمكن استخدامها مع المنظفات
      لا
      نوع التوجيه
      LDS
      اكتشاف العوائق الصغيرة
      لا
      القدرة على تخطي العوائق
      حتى 17 مم
      اكتشاف الأوساخ
      لا
      اكتشاف تلقائي للسجاد
      لا، قم بإنشاء مناطق تخطي التمسيح في التطبيق
      الاتصال بالإنترنت
      الاتصال عبر Wi-Fi، النطاق المزدوج
      نطاق Wi-Fi
      2,4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز
      التوافق مع المنزل الذكي
      نعم، تحكم أساسي عبر Alexa وGoogle Assistant
      سعة خزان الماء النظيف (في الروبوت)
      300 مل
      سعة حاوية الغبار (في الروبوت)
      380 مل
      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل مضمّن
      نعم
      مصباح الطاقة
      نعم
      مستوى الضوضاء (في الوضع القياسي)
      ≤ 68 ديسيبل
      وظيفة الشحن التلقائي
      نعم، سيتم الشحن عندما تكون البطارية فارغة وسيواصل من حيث توقف عند إنهاء عملية الشحن.
      وقت تشغيل البطارية
      لغاية 120 دقيقة
      وقت إعادة الشحن
      5,5 ساعات بحد أقصى
      قدرة البطارية
      2600 مللي أمبير في الساعة
      البطارية القابلة للإزالة
      نعم
      الشهادات
      CB
      قوة امتصاص
      6000 باسكال
      منتج ببطارية
      نعم
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      الفولتية
      14.4 فولت
      التردد
      50/60
      الكفالة
      2 عاماً
      إعلان التوافق في الاتحاد الأوروبي
      نعم
      تم الإنتاج في
      الصين

    • الوزن والأبعاد

      طول الحزمة
      48,3 سم
      عرض الحزمة
      14,7 سم
      ارتفاع الحزمة
      42,7 سم
      وزن الحزمة
      8 كجم
      طول المحطة
      14,6 سم
      عرض المحطة
      5,5 سم
      ارتفاع المحطة
      9 سم
      وزن المحطة
      0.337 كجم
      طول الروبوت
      34,5 سم
      عرض الروبوت
      34,5 سم
      ارتفاع الروبوت
      9,7 سم
      وزن الروبوت
      3.1 كجم

    • التوافق

      الملحقات المتعلقة 1
      XV1433/00
      الملحقات المتعلقة 2
      XV1430/00
      الملحقات المرفقة 1
      2 × ممسحة قابلة للغسل
      الملحقات المرفقة 2
      1 × فلتر قابل للغسل
      الملحقات المرفقة 3
      فرشاة رئيسية واحدة
      الملحق المرفق 4
      1 × فرشاة جانبية
      الملحق المرفق 5
      1 × بديل
      الملحق المرفق 6
      1 × سلك طاقة
      الملحق المرفق 7
      1 × ملحق الفرشاة
      الملحق المرفق 8
      1 × محطة شحن

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      15 واط
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      112 مللي أمبير
      عدد الوحدات في الحزمة
      المرحلة الأولى
      مستشعر اكتشاف السجاد
      لا
      مستشعرات مضادة للسقوط لاكتشاف المنحدرات
      نعم
      الباحث عن القاعدة
      نعم، جهاز استقبال وإصدار إشارات الأشعة تحت الحمراء
      مستشعر خزان المياه الفارغ
      لا
      مستشعر كيس الغبار الممتلئ
      نعم

    • متانة

      دليل البدء السريع
      نعم، مطبوع
      دليل المستخدم
      رقمية

    • ميزة السلامة

      شهادة السلامة
      نعم
      إيقاف التشغيل التلقائي
      نعم
      قفل الأطفال
      نعم

    • المحطة

      وظيفة التفريغ الذاتي
      لا
      وظيفة تنظيف الممسحة
      لا
      وظيفة تجفيف الممسحة
      لا
      إعادة ملئ تلقائي للروبوت
      لا
      جمع تلقائي للمياه المتسخة
      لا
      طول سلك الطاقة
      1.55 م
      مكان مخصّص لتوضيب سلك الطاقة
      نعم
      محطة الشحن
      نعم

    • التطبيق

      اسم التطبيق
      Philips HomeRun
      نظام التشغيل
      Android 6 والإصدارات الأحدث، iOS 11 والإصدارات الأحدث
      مقاطع الفيديو التعليمية
      نعم
      وظيفة رسم الخريطة بسرعة
      نعم
      رسم خريطة عدة طوابق
      نعم، احفظ ما يصل إلى 5 خرائط
      تحديد الغرفة (الغرف) التي يجب تنظيفها
      نعم
      تحديد وضع التنظيف لكل غرفة
      نعم
      تحديد تسلسل تنظيف الغرف
      نعم
      أوضاع التنظيف
      جاف ورطب، ثم جاف فقط، ثم سحبة واحدة، ثم التكنيس أولاً، ثم المسح
      مستويات قوة الشفط
      4
      مستويات رطوبة الممسحة
      المرحلة الثالثة
      المناطق الممنوعة
      حائط ظاهري، المناطق الممنوعة، مناطق تخطي المسح، منطقة محظور فيها التسلق
      التنظيف أثناء غيابك
      نعم
      التنبيهات والإشعارات داخل التطبيق
      نعم
      تقرير التنظيف وتاريخه
      نعم
      لوحة معلومات الصيانة
      نعم
      التنظيف المجدوَل
      نعم
      الاتصال بمركز خدمة المستهلك
      نعم
      التحديثات التلقائية
      نعم
      توافر التطبيق
      متاح فقط في بلد شراء الروبوت وإذا تم تعيين متجر التطبيقات على بلد الشراء

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