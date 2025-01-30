أقصى تنوع بفضل ملحقات الوضع المحمول، وLED، وتنظيف شعر الحيوانات الأليفة

يمكنك الوصول إلى كل المناطق بسهولة عن طريق تهيئة المكنسة الكهربائية حسب احتياجاتك. يمكنك تحويل العصا بسهولة إلى الوضع المحمول باليد والنقر فوق واحدة من الملحقات المزودة بدليل LED، حتى تتمكن من رؤية كل جسيمات الغبار الصغيرة في أثناء التنظيف. تساعد فوهة الحيوانات الأليفة على الحفاظ على منزلك خاليًا من الشعر الطويل والناعم، من خلال إزالة الشعر بسهولة من على الأسطح المختلفة - ومن بينها الأريكة أو سرير الحيوانات الأليفة. أداة تنظيف الشقوق الطويلة تساعد على الوصول إلى المساحات الضيقة. أداة 2 في 1 تجمع بين فرشاة ناعمة لتلميع الأسطح الحساسة وأداة تنظيف للشقوق الواسعة.