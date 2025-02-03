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  • آمنة وممتعة ومناسبة للسفر آمنة وممتعة ومناسبة للسفر آمنة وممتعة ومناسبة للسفر

    4000 series سماعات رأس لاسلكية توضع على الأذن للأطفال

    TAK4200CT/00

    آمنة وممتعة ومناسبة للسفر

    مع مصابيح LED ملونة على غطائَي الأذنَين وميزة مشاركة الصوت اللاسلكية الممتعة، تم تصميم سماعات الرأس هذه لتناسب الأطفال. فمستوى الصوت فيها محدود للآذان الصغيرة ويتيح وضع السفر الخاص فيها للأطفال الاستماع بأمان في البيئات الأكثر ضوضاء أيضًا.

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    متوفر في:

    4000 series سماعات رأس لاسلكية توضع على الأذن للأطفال

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    مراجعة كل الأطفال

    آمنة وممتعة ومناسبة للسفر

    • سماعات رأس لاسلكية توضع على الأذن
    • تحديد مستوى الصوت على 85 ديسبيل
    • أضواء LED. ميزة مشاركة الصوت
    • متينة وقابلة للطي

    آمنة وممتعة دائمًا، مع تحديد مستوى الصوت للاستخدام المناسب في المنزل والسفر

    صُمِّمت هذه السماعات خصوصًا لتكون آمنة جدًا على آذان الأطفال، حيث تم تحديد مستوى الصوت على 75 ديسيبل للاستماع في المنزل أو في أثناء الدراسة. وعند استخدامها في بيئات أكثر ضوضاء خارج المنزل، يمكن للوالدين استخدام تطبيق Philips Headphones لضبط حد مستوى الصوت في وضع السفر على 85 ديسيبل.

    مريحة للأطفال وسهلة الاستخدام

    تحتوي سماعات الرأس هذه على أزرار تحكم دائرية كبيرة في الجزء السفلي من غطاء الأذن، ما يجعل استخدامها سهلاً على الأطفال، وأغطية الأذن الصغيرة المبطنة وناعمة الملمس تجعلها مريحة عند الارتداء. يمكن ضبط طوق الرأس المبطن بسهولة ليناسب حجم الرأس بشكل مثالي، وتوجد نقاط على الجزء الخلفي منه لمساعدة الأطفال على معرفة الاتجاه الصحيح لارتداء سماعات الرأس.

    ميزة مشاركة الصوت لاسلكيًا لزيادة المتعة

    إذا كانت لدى أصدقاء طفلك سماعات رأس من Philips طراز K4200 أيضًا، فيمكنهم إنشاء ربط بين سماعات الرأس لاسلكيًا للاستماع معًا إلى الصوت نفسه. يتم توصيل إحدى سماعات الرأس بالجهاز الذكي الذي يريدون الاستماع منه، ثم يقوم الأطفال جميعًا بالضغط على زر الوظائف المتعددة أربع مرات لتنشيط وضع مشاركة الصوت.

    تصميم بألوان متعددة وأضواء LED ملونة

    تتميز أغطية الأذن بأضواء LED ملونة تتماشى مع التصميم متعدد الألوان لسماعات الرأس، ما يمنحها مظهرًا جذابًا مع كل ألوان الإضاءة. يمكن ضبط أضواء LED لتضيء بألوان مختلفة: خيار مثالي للأطفال الذين يرغبون في التعبير عن أسلوبهم الخاص.

    قوية ومتينة وقابلة للطي

    صُنِّعت سماعات الرأس هذه من مواد متينة وغير سامة، ما يجعلها تتحمل استخدامات الأطفال اليومية المكثفة. وعند عدم استخدامها، يمكن طيّها بشكل مسطح لتخزينها بسهولة في الدرج، أو طيّها بشكل مسطح وللداخل إلى حجم مدمج بحيث يمكن وضعها بسهولة في الجيوب والحقائب.

    تطبيق Philips Headphones مع أدوات التحكم الأبوي

    يتيح التطبيق المصاحب تحديد مدة التشغيل حتى لا يستمع الأطفال للموسيقى لفترات طويلة، أو يمكن استخدامه لتبديل سماعات الرأس هذه من الإعداد الافتراضي حيث يكون مستوى الصوت مُحدَّدًا على 75 ديسيبل إلى أو وضع السفر الذي يحدِّد مستوى الصوت على 85 ديسيبل.*

    بطارية تدوم طويلاً واتصال لاسلكي سهل

    بدءًا من المرح في عطلة نهاية الأسبوع وصولاً إلى الواجبات المنزلية، تعمل سماعات الرأس هذه بمدة تشغيل تصل إلى 45 ساعة بشحنة كاملة (يستغرق شحنها ساعتين عبر كابل USB-C المُرفَق). وزر البلوتوث المخصص يسهِّل على الأطفال إقران سماعات الرأس بأجهزتهم، كما يتيح الاتصالُ متعدد النقاط توصيلَ السماعات بأكثر من جهاز في وقت واحد.

    مكالمات واضحة مع الأصدقاء والعائلة

    يتيح الميكروفون المضمّن للأطفال إجراء المكالمات مع العائلة والأصدقاء، حيث يلتقط الميكروفون المخصص الصوتَ، بينما تعمل خوارزمية تقليل الضوضاء على عزل بعض ضوضاء الخلفية من حولهم.

    صوت طبيعي دافئ. الصوت المميز من Philips

    سيستمتعون بما يسمعونه، من الأفلام إلى الموسيقى! تتميز سماعات الرأس هذه التي توضع على الأذن والمصممة للأطفال بمشغلات صوت كبيرة بحجم 32 مم ومضبوطة وفق الصوت المميز من Philips. بغض النظر عما يستمعون إليه، سيستمتعون بصوت دافئ وطبيعي مع جهير عميق.

    تصميم مدروس وعبوات من مواد مستدامة

    تتميز سماعات الرأس هذه بمواد معاد تدويرها، بينما يُستخدم الورق المقوى المُعاد تدويره والمعتمد من FSC والحبر القائم على زيت الصويا في صناعة العلب الخالية من البلاستيك.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نظام الصوت
      مغلق
      نطاق التردد
      20 - 20,000 هرتز
      قطر السماعة
      32 ملم
      المقاومة
      32 أوم
      طاقة الإدخال القصوى
      20 مللي واط
      الحساسية
      112 ديسيبل (1 كيلوهرتز)
      نوع المشغل
      ديناميكي

    • إمكانية الاتصال

      إصدار Bluetooth
      5.4
      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      الحد الأقصى للنطاق
      لغاية 10  أمتار
      اتصال متعدد النقاط
      نعم
      برنامج الترميز المدعوم
      SBC

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      20.30  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      15.00  سم
      الوزن الإجمالي
      0.940  كلغ
      الارتفاع
      21.70  سم
      GTIN
      1 48 95229 15896 9
      الوزن الصافي
      0.43  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.51  كلغ

    • الملاءمة

      التحكم في مستوى الصوت
      نعم
      دعم تطبيق Philips Headphones
      نعم
      إمكانية تحديث البرنامج الثابت
      نعم
      نوع مفاتيح التحكم
      زر
      تقييد مستوى الصوت (85 ديسيبل كحد أقصى)
      نعم

    • الطاقة

      عدد البطاريات
      قطعة واحدة
      وقت تشغيل الموسيقى
      45  ساعة (ساعات)
      مدّة التحدث
      19 ساعة
      وقت الشحن
      2  ساعة (ساعات)
      وزن البطارية (إجمالي)
      6.5  غ
      قدرة البطارية (سماعات الرأس)
      300  mAh
      فترة الاستعداد لعمر البطارية
      180 days
      نوع البطارية (سماعات الرأس)
      ليثيوم بوليمر (مضمّنة)

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      21.7  سم
      نوع العلبة
      الكرتون
      طريقة العرض على الرف
      تعليق
      العرض
      18.8  سم
      العمق
      4.6  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 15896 2
      الوزن الإجمالي
      0.262  كلغ
      الوزن الصافي
      0.144  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.118  كلغ

    • أبعاد المنتج

      الارتفاع
      18.00  سم
      العرض
      16.00  سم
      العمق
      4.00  سم
      الوزن
      0.129  كلغ

    • الملحقات

      دليل البدء السريع
      نعم
      سلك الشحن
      كبل USB-C،‏ 200 مم

    • تصميم

      اللون
      الأزرق الكريستالي
      طريقة الارتداء
      مثبتة على الأذن
      تصميم قابل للطي
      قابلة للطي بشكل مسطح وللداخل
      مادة وصلة الأذن
      جلد صناعي
      الملاءمة على الأذن
      مثبتة على الأذن
      نوع غطاء الأذن
      جزء خلفي مغلق

    • الاتصالات

      ميكروفون للاتصال
      2 mics

    • UPC

      UPC
      ‎8 40063 20594 9

    Badge-D2C

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    • *تم تحديد مستوى الصوت على 75 ديسيبل في الوضع الطبيعي و85 ديسيبل في وضع السفر وفقًا لمعايير EN 50332 للاستماع الآمن.
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