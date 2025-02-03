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سماعات رأس لاسلكية للأطفال توضع على الأذن

TAK4200MP/00

2 الجوائز

آمنة وممتعة ومناسبة للسفر

بفضل مصابيح LED الملوّنة على غطائي الأذنين وميزة مشاركة الصوت لاسلكيًا والممتعة، صُممت هذه السماعات ليحبها الأطفال. مستوى الصوت فيها محدود لحماية آذان الصغار، كما يتيح وضع السفر الخاص للأطفال الاستماع بأمان حتى في البيئات الأكثر ضجيجًا.

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آمنة وممتعة ومناسبة للسفر

  • سماعات رأس لاسلكية توضع على الأذن

  • مستوى الصوت محدود إلى 85 dB

  • مصابيح LED. مشاركة الصوت

  • متينة وقابلة للطي

آمنة دائمًا وممتعة دائمًا. حدود لمستوى الصوت في المنزل والسفر*

آمنة دائمًا وممتعة دائمًا. حدود لمستوى الصوت في المنزل والسفر*

صُممت هذه السماعات خصيصًا لتكون أكثر أمانًا لآذان الصغار، إذ تم تحديد مستوى الصوت فيها عند 75 dB للاستماع في المنزل أو أثناء الدراسة. وللاستماع في البيئات الأكثر ضجيجًا خارج المنزل، يمكن للوالدين استخدام تطبيق Philips Headphones لضبط حد مستوى الصوت في وضع السفر عند 85 dB.*

مريحة للأطفال وسهلة الاستخدام

مريحة للأطفال وسهلة الاستخدام

تسهّل أزرار التحكم الدائرية الكبيرة الموجودة أسفل قطعتي الأذن على الأطفال استخدام هذه السماعات، بينما تجعلها قطع الأذن الأصغر ووسائدها الناعمة مريحة عند الارتداء. ويمكن تعديل عصابة الرأس المبطنة بسهولة للحصول على المقاس المثالي، كما تحتوي على نقاط في الخلف تساعد الأطفال على معرفة الاتجاه الصحيح لارتداء السماعات.

تصميم ملوّن مع أضواء LED

تصميم ملوّن مع أضواء LED

تجتمع أضواء LED الملوّنة في قطعتي الأذن مع التصميم متعدد الألوان لهذه السماعات لتجعلها مميزة بكل الطرق الصحيحة. ويمكن ضبط أضواء LED لتتوهج بألوان مختلفة، وهي ميزة رائعة للأطفال الذين يرغبون في التعبير عن أسلوبهم الخاص.

المواصفات التقنية

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الجوائز

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.
إخلاء المسؤولية

  1. مستوى الصوت محدود إلى 75 dB في الوضع العادي و85 dB في وضع السفر، وفقًا لمعايير EN 50332 للاستماع الآمن.