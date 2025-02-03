ضمان لمدة عامين
TAK2000MP/00
متوفر في
آمنة جدًا وممتعة جدًا!
دعوا الأطفال يستمتعون بالموسيقى مع سماعات الرأس السلكية الملوّنة هذه! فهي خفيفة ومتينة، ومستوى صوتها محدود لضمان الاستماع الآمن. هل حضر الأصدقاء؟ تتيح ميزة مشاركة الصوت للأطفال توصيل سماعاتهم بسماعات أحد أصدقائهم على التوالي ليستمعوا معًا.
سماعات رأس سلكية توضع على الأذن
مستوى الصوت محدود إلى 85 dB
قابلة للتخصيص. مشاركة الصوت
متينة وقابلة للطي
صُممت هذه السماعات خصيصًا لتكون آمنة على آذان الأطفال، إذ يقتصر مستوى صوتها على 85 dB*. سواء كانوا يستمعون إلى الموسيقى أو يشاهدون الرسوم المتحركة أو الأفلام أو مقاطع الفيديو التعليمية، يمكنك الاطمئنان إلى أنهم لن يستمعوا بصوت مرتفع أكثر من اللازم.
تحافظ أكواب الأذن الأصغر حجمًا والمزوّدة بوسائد ناعمة على راحة الأطفال عند ارتداء هذه السماعات خفيفة الوزن. كما يمكن تعديل طوق الرأس المبطّن بسهولة للحصول على المقاس المثالي، ويتميز بنقاط في الخلف تساعد الأطفال على معرفة الاتجاه الصحيح لارتداء السماعات.
يجعل التصميم متعدد الألوان السماعات لافتة للنظر بكل الطرق المناسبة، ويمكن للأطفال تخصيص سماعاتهم باستخدام أعمالهم الفنية الخاصة! ما عليهم سوى رفع النافذة الشفافة لغطاء الأذن، وإضافة رسوماتهم أو لوحاتهم، ثم إغلاق النافذة وتثبيتها في مكانها من جديد.
مستوى الصوت محدود إلى 85 dB وفقًا لمعايير EN 50332 للاستماع الآمن.