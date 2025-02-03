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TAK2000CT/00
متوفر في
آمنة جدًا وممتعة جدًا!
خلّي الأطفال يستمتعوا بالموسيقى مع سماعات الرأس السلكية الملوّنة هاي! خفيفة ومتينة، ومستوى صوتها محدود للاستماع الآمن. عندهم أصحاب بالبيت؟ بتتيح ميزة مشاركة الصوت للأطفال توصيل سماعاتهم بسماعات أصحابهم بشكل متسلسل ليستمعوا مع بعض.
سماعات رأس سلكية تُوضع على الأذن
مستوى الصوت محدود إلى 85 dB
قابلة للتخصيص. مشاركة الصوت
متينة وقابلة للطي
صُممت سماعات الرأس هذه خصيصًا لتكون آمنة لآذان الأطفال، وقد تم تحديد مستوى صوتها بحد أقصى يبلغ 85 dB*. سواء كانوا يستمعون إلى الموسيقى أو يشاهدون الرسوم المتحركة أو الأفلام أو مقاطع الفيديو التعليمية، يمكنك الاطمئنان إلى أنهم لن يستمعوا بصوت مرتفع جدًا.
تحافظ أغطية الأذن الأصغر حجمًا والمزوّدة بوسائد ناعمة على راحة الأطفال عند ارتداء سماعات الرأس خفيفة الوزن هذه. كما يمكن تعديل عصابة الرأس المبطّنة بسهولة للحصول على المقاس المثالي، وتتميز بنقاط في الخلف تساعد الأطفال على معرفة الاتجاه الصحيح لارتداء سماعات الرأس.
يجعل التصميم متعدد الألوان السماعات لافتة للنظر بكل الطرق المناسبة، ويمكن للأطفال تخصيص سماعاتهم باستخدام أعمالهم الفنية الخاصة! ما عليهم سوى رفع النافذة الشفافة لغطاء الأذن، وإضافة رسوماتهم أو لوحاتهم، ثم إغلاق النافذة وتثبيتها في مكانها من جديد.
مستوى الصوت محدود إلى 85 dB وفقًا لمعايير EN 50332 للاستماع الآمن.