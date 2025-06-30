مصطلحات البحث

AR
EN
  • لإنارة مكتبك وغرفة الألعاب لإنارة مكتبك وغرفة الألعاب لإنارة مكتبك وغرفة الألعاب

    مكبر صوت متعدد الوسائط

    SPA4000BK/00

    لإنارة مكتبك وغرفة الألعاب

    عزّز جلسات العمل أو أوقات فراغك مع مكبر الصوت المكتبي اللاسلكي الأنيق الذي يُضفي أجواءً مميزة. يوفر اتصال Bluetooth® بثًا موسيقيًا سلسًا وصوتًا رائعًا بدون أي انقطاع. وتُضفي أضواء LED الملونة لمسةً جماليةً في المكان.

    إكتشف كلّ المميزات

    مكبر صوت متعدد الوسائط

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل أنظمة صوت Micro

    لإنارة مكتبك وغرفة الألعاب

    • مكبر الصوت المكتبي بتقنية Bluetooth®‎
    • 14 واط كحد أقصى (7 واط RMS)
    • أضواء شريطية RGB LED
    • وقت تشغيل يدوم حتى 12 ساعة

    صوت رائع مهما كان ما تقوم به

    مع 14 واط كحد أقصى (7 واط RMS) من الصوت القوي بشكل ملحوظ، سيشغّل مكبر الصوت المكتبي الأنيق هذا النغمات والموسيقى التصويرية للألعاب ويحسّن ملفات الفيديو ومكالمات العمل بشكل متقن أكثر من مكبرات الصوت المضمّنة في الكمبيوتر. علاوة على ذلك، يوجد ميكروفون مضمّن للمكالمات بدون استخدام اليدَين.

    جاهز للتشغيل. اتصال Bluetooth®‎ وتشغيل USB

    يوفر اتصال Bluetooth®‎ المتقدم صوتًا أفضل بشكل ملحوظ من أجل تشغيل الموسيقى، كما يساعد أداؤه السلس وذو زمن الانتقال المنخفض في الحفاظ على تزامن الصوت عند مشاهدة مقاطع فيديو أو ألعاب. يمكنك أيضًا استخدام كابل USB-C لإنشاء اتصال بين مشغّل موسيقى محمول ومكبر الصوت.

    أضواء RGB LED محسِّنة للجو

    تتيح لك الأضواء الملوّنة على الحافة الأمامية لمكبر الصوت هذا ضبط الجو المثالي للعمل أو اللعب. ثمة خمسة أوضاع مختلفة للاختيار من بينها: ارفع مستوى الحماس مع أضواء تتزامن في الوقت المناسب مع الموسيقى أو المؤثرات الصوتية، أو ركّز واسترِح مع وضع محيطي يصدر وهجًا ملوّنًا ثابتًا.

    لغاية 12 ساعة من التشغيل أو 6 ساعات مع تشغيل الإضاءة

    استمتع بما يصل إلى 12 ساعة من الألعاب إذا كانت أضواء LED لمكبر الصوت مطفأة وبما يصل إلى 6 ساعات من التشغيل إذا كانت أضواء LED مُضاءة (مهما كان الوضع التي قمت بضبط الأضواء عليه). يمكنك إعادة شحن البطارية باستخدام USB-C.

    تصميم أنيق وخالٍ من الأسلاك

    هل تحلم بمكتب خالٍ من الفوضى؟ سيتّسع مكبر الصوت اللاسلكي الأنيق هذا أسفل معظم أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو يمكن وضعه مقابل حامل كمبيوتر محمول، فنظرًا إلى عدم وجود أسلاك للقلق بشأنها، يمكن وضعه بكل سهولة في المكان الذي يناسبك.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      قوة الإخراج (RMS)
      7 واط
      الاستجابة للتردد
      20 هرتز - 20 كيلوهرتز
      قدرة الخرج (MAX)
      14 واط
      معاوقة مكبر الصوت
      4 أوم

    • مكبرات الصوت

      قطر المشغّل بنطاق كامل
      2 بوصة
      عدد المشغلات بنطاق كامل
      2
      تكوين المشغّل
      المجموعة الكاملة
      عدد قنوات الصوت
      2.0

    • إمكانية الاتصال

      الميكروفون
      ميكروفون مضمن
      USB
      النوع C
      إصدار Bluetooth
      5.4
      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • صيغة البث: SBC
      نطاق Bluetooth
      30 مترًا أو 100 قدم (مساحة مفتوحة)
      معيار DLNA
      لا
      المنزل الذكي
      غير متوفرة

    • الملاءمة

      سهولة التثبيت
      الإقران التلقائي
      إدارة المكالمات
      الرد/إنهاء المكالمة
      الأزرار وعناصر التحكم
      • زر التشغيل/إيقاف التشغيل
      • مفتاح الضوء
      • مستوى صوت الوحدة الرئيسية
      ميكروفون مضمن
      نعم
      تأثير الضوء
      نعم، RGB LED
      مكالمات بدون استخدام اليدين
      نعم

    • الطاقة

      قدرة البطارية
      2200 ميللي أمبير في الساعة، 3,7 فولت
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون (مضمّنة)
      الإدخال
      3,7 فولت، 2 أمبير
      فترة التشغيل مدوّنة على البطارية
      12  ساعة (ساعات)
      وقت الشحن
      4  ساعة (ساعات)

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      9.4  سم
      طريقة العرض على الرف
      أفقيًا
      العرض
      44.2  سم
      العمق
      9.2  سم
      الوزن الإجمالي
      0.953  كلغ
      الوزن الصافي
      0.77  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.183  كلغ

    • الملحقات

      الملحقات المضمّنة
      • كبل USB
      • دليل البدء السريع
      • ورقة ضمان السلامة

    • الأبعاد

      الوحدة الرئيسية (العرض×الارتفاع×العمق)
      411 x‏ 56,3 x‏ 71,8  ملليمترًا
      وزن الوحدة الرئيسية
      0.71  كلغ

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    • إن علامة كلمة Bluetooth®‎ وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة ومملوكة من قبل شركة Bluetooth SIG, Inc.‎
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.