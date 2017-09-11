آلة تحضير الإسبريسو من Saeco الأكثر تطورًا على الإطلاق

اختر من بين 15 وصفة عالمية شهيرة، بدءًا من الإسبريسو والكابوتشينو الشائعَين ووصولاً إلى مشروبات القهوة المميّزة، مثل أميريكانو. ما عليك سوى التمرير على شاشة اللمس لتحديد المشروب الذي تريده، وتخصيصه في حال كنت ترغب في ذلك، من خلال Coffee Equalizer™‎ السهل الاستخدام