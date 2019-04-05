صمام مضاد للمغص ومثبت لقدرته على تخفيف المغص*

تم تصميم الصمام المضاد للمغص الذي نقدّمه لمنع الهواء من الدخول إلى معدة طفلك وتخفيف المغص والانزعاج. ففيما يقوم طفلك بتناول الطعام من الرضّاعة، ينثني الصمام المدمج في الحلمة ليسمح بدخول الهواء إلى الرضّاعة ومنع تشكل فراغ هوائي، ويطرد الهواء باتجاه أسفل الرضّاعة، فيحتبس الهواء في الرضّاعة ويمنعه من التسلل إلى معدة الطفل، مما يساعد في تخفيف المغص والانزعاج.