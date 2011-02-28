SCF762/00
غطاء يفتح بالدوران يبقي القشة نظيفة أثناء التنقل
يُعدّ الكوب SCF762/00 من Philips Avent المزوّد بقشة الحل المثالي لانتقال طفلك إلى مرحلة الشرب بمفرده. فهو مانع للتسرب ويسهل على طفلك الصغير استخدامه بمفرده بفضل غطائه الفريد الذي يفتح بالدوران وإمكانية فكّه وتنظيفه بالكامل.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
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يحتوي هذا المنتج على 0% BPA
إن كل الرضّاعات والأكواب من Philips Avent متوافقة، باستثناء الرضّاعات الزجاجية والأكواب المخصصة للبالغين/My First Big Kid. لذلك، يمكنك المزج بينها للحصول على الكوب المثالي، الذي يتناسب مع احتياجات النمو الخاصة بطفلك.
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