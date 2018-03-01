شرب بدون تسرّب

يتميّز كوب الشرب Avent من Philips الخالي من مادة BPA والمزوّد بغطاء قابل للفكّ بصمام يضمن عدم التسرب في انتظار الحصول على براءة اختراع. بالإضافة إلى ذلك، تضمن المقابض الناعمة والمانعة للانزلاق إمساك الطفل الصغير للكوب بسهولة بين يدَيه، كما يتميّز القمع القاسي بأنه مقاوم للعض. إنه سهل الاستخدام لطفلك ومريح لك.